«Привычное для россиян явление»: как девальвация обрушивает экономику и откуда вообще берется, объясняем простыми словами

Девальвация делает импортные товары дороже и сжигает валютные накопления Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Лето 2025 года начинается с относительно стабильных курсов валют. Но под поверхностью финансового спокойствия бурлят тревожные прогнозы. И Минэкономразвития, и авторитетные международные институты, вроде Goldman Sachs, рисуют сценарии, где к зиме доллар уверенно преодолевает психологическую отметку в 100 рублей, а в долгосрочной перспективе устремляется к 130. Означает ли это, что России грозит новая масштабная девальвация и что это вообще такое — в материале NGS.RU.

Что такое девальвация

Девальвация — это не просто колебания курса. Это фундаментальное ослабление национальной валюты относительно «твердых» валют (доллар, евро, юань, иена), сохраняющих свою покупательную силу. Разница с инфляцией, которая бьет по ценам внутри страны, в том, что девальвация делает импорт дороже, а рублевые сбережения — дешевле в международном эквиваленте. Исторические примеры — 1998, 2014–2016, 2022 годы — показывают, как быстро она может сжигать накопления.

При девальвации деньги обесцениваются, поэтому на них можно купить меньше других валют. Например, 1 доллар стоит 100 рублей. По этому курсу на 100 тысяч рублей можно купить 1 тысячу долларов. Но если рубль упадает и доллар начнет стоить 120 рублей, то за эту же сумму можно будет получить только около 833 доллара.

«Это привычное для россиян явление: курс доллара с 1998 года увеличился примерно в девять раз. Этот инструмент часто применяют наши монетарные власти, чтобы привести экономику в сбалансированное состояние, — объяснил доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари. — Экономика страны в значительной степени ориентирована на экспорт сырья, при этом поток экспорта не увеличивается. Уровень жизни постоянно растет, наиболее простая возможность обеспечения растущих расходов внутри страны имеющимся ресурсом — удешевление национальной валюты».

По словам экономиста, это решает текущие проблемы экономики, но в более длительной перспективе приводит к инфляции: увеличивается денежная масса и дорожают импортные товары.

В выигрыше остаются экспортеры, которые от продажи валюты получают всё больше денег внутри страны. А вот население — в проигрыше, так как становится беднее в сравнении с эталонными экономиками, а паритет цен всё время меняется.

Чем опасна девальвация

Девальвация является хорошим топливом для роста инфляции Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Опасность девальвации заключается в том, что она запускает цепную реакцию, которая бьет по каждому, даже если вы никогда не держали в руках доллар.

Импорт становится «золотым». Всё, что ввозят в страну — от жизненно важных лекарств и запчастей для машин до кофе в зернах и смартфонов, — моментально дорожает. Почему? Потому что импортерам теперь нужно отдать больше рублей за ту же сумму в долларах или евро, которую они платят зарубежному поставщику. Эти новые расходы они закладывают в ценник. Если товар российский, но зависит от импортных компонентов, он тоже подорожает. В 2014 году девальвация сделала многие импортные сыры, фрукты и электронику предметами роскоши.

Рублевые сбережения тают на глазах. Деньги на депозите или «под матрасом» в рублях не исчезают физически, но их реальная стоимость в пересчете на товары и валюту стремительно падает. Ваши 500 тысяч рублей, отложенные на новую машину, после резкой девальвации могут внезапно «потянуть» только на ремонт старой. Особенно страшно это для тех, кто годами копил на крупные цели: образование, квартиру, пенсию. 1998 год преподнес горький урок: люди, хранившие рубли, за считаные недели потеряли львиную долю своих сбережений.

Долларовые долги превращаются в якорь. Если у вас есть кредит или ипотека в иностранной валюте, готовьтесь к финансовому шторму. Ваш ежемесячный платеж в рублях взлетит, потому что банку нужно отдать больше рублей, чтобы купить ту же сумму долларов для погашения кредита. В 2014 году многие россияне, взявшие «дешевые» валютные кредиты, оказались на грани разорения, когда рубль рухнул.

Инфляция. Девальвация — это мощная подпитка инфляции. Дорогой импорт и компоненты толкают вверх цены на всё. Местные производители, видя, что импортные аналоги резко подорожали, часто тоже поднимают цены на свои товары, пользуясь ситуацией. Люди же, ожидая дальнейшего роста цен, начинают скупать товары впрок, создавая искусственный дефицит и еще больше разгоняя цены. Получается замкнутый круг.

Неопределенность. Когда национальная валюта слаба и непредсказуема, инвесторы боятся вкладывать деньги в долгосрочные проекты внутри страны. Зачем строить завод, если через год ваша прибыль в рублях может обесцениться? Это тормозит развитие экономики, создание новых рабочих мест и в перспективе снижает уровень жизни для всех.

«Сильная девальвация — это шок для экономики, разрушение стимулов для внутреннего производства, удешевление существующих активов (материальных и финансовых) и в конечном счете повышение уровня бедности страны и снижение ее роли и влияния в мировой экономической жизни», — объяснил Эдуард Коложвари.

При этом, по словам экономиста, небольшая дефляция не вредит, а даже стимулирует экономический оборот. Она позволяет развивать экспортно ориентированные предприятия, которые становятся более конкурентоспособными на мировом рынке, а это основа благосостояния всего общества.

Почему нарастает давление на рубль

Власти допускают, что рубль может ослабиться до 95–100 за доллар Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Причины давления на нацвалюту формируют замкнутый круг. Низкая прогнозируемая цена на нефть Urals — около 56 долларов за баррель — душит главный источник валютной выручки и доходов бюджета. Ослабление рубля становится для властей соблазнительным, хоть и горьким лекарством: оно позволяет казне получить больше рублей за каждый проданный доллар нефти и газа, латая дыры дефицита.

Этому способствует и высокая инфляция, превышающая целевые 4%, и геополитическая неопределенность с ее вечными спутниками: санкциями, ограничениями и оттоком капитала. Даже необходимая в будущем нормализация сверхвысокой ключевой ставки ЦБ может сыграть против рубля, снизив привлекательность рублевых активов.

Так грозит ли России неконтролируемый обвал по образцу 1998 года? Пока сценарий иной: скорее это управляемая девальвация. Власти, по их собственным прогнозам, могут допустить ослабление рубля до уровня 95–100 за доллар как плату за бюджетную стабильность и поддержку экспортеров.

Главная угроза — не сам этот сценарий, а риск его перерастания в хаос из-за внешних шоков: обвала нефти ниже 50 долларов, драконовских санкций или серьезных ошибок в экономической политике.

«В начале 2025 года мы наблюдаем укрепление рубля — ревальвацию. При этом включен второй серьезный инструмент Центробанка — ключевая ставка. Мы не Швейцария и пока не можем одновременно укреплять валюту и держать низкие ставки денежного рынка», — подчеркнул Эдуард Коложвари.