«Были кредиты под 30%, станут под 29,7%». Как снижение ключевой ставки изменит жизнь каждого из нас

ЦБ на страже наших интересов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Центральный банк России, похоже, готовится снизить ключевую ставку. Об этом сообщают близкие к правительству инсайдеры западных изданий Bloomberg и Forbes. Главная причина — то, что высокая ключевая ставка негативно влияет и на федеральный бюджет, и различные сектора экономики. В частности, такую позицию разделяет министр экономики Максим Решетников. А вот министр финансов Антон Силуанов — наоборот, сторонник высокой ставки, потому что таким образом можно бороться с инфляцией.

С октября 2024 года ключевая ставка оставалась на рекордно высоком уровне — 21%. И на протяжении четырех заседаний Центробанк не корректировал ставку, а на последних встречах, в феврале и апреле, не рассматривал других сценариев, кроме как сохранить текущий уровень. Однако на ближайшем заседании 6 июня, похоже, маятник может качнуться в другую сторону.

Опрошенные MSK1.RU экономисты считают, что влияние сниженной ставки на бизнес и особенно на граждан минимальное.

Инфляция не побеждена

— Есть вероятность снижения ключевой ставки до 20–20,5%. Однако ставку могут оставить и на прежнем уровне. Замедление инфляции хоть и фиксируется, но не теми темпами, на какие рассчитывал Цетробанк. В текущее время в годовом выражении инфляция, снижаясь, уже преодолела отметку в 10%, — говорит финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.

— При этом, заметьте, инфляция всё равно остается на высоком уровне. Значит, высокая ставка не работает?

— Центробанк также обращает внимание на то, что инфляционные ожидания населения всё еще на высоком уровне. И рост стоимости услуг также продолжается достаточно высоким темпами.

Я бы, кстати, отметил, что Центробанк склоняет к решению оставить ставку на прежнем уровне готовящийся законопроект, который обяжет производителей продуктов соблюдать ГОСТы. С одной стороны, государственная стандартизация уберет с рынка некачественные товары, с другой — подтолкнет цены на них вверх, так как у производителя появятся дополнительные затраты на приведение продукции в соответствие со стандартами.

— Предположим, ставка снизится. Как это отразится на экономике и гражданах?

— В первую очередь мы увидим оживление на рынке кредитования. Кредиты станут доступнее, банковские вклады менее привлекательными. Это будет стимулировать спрос, что, со своей стороны, подсыплет угля в топку паровоза инфляции. Этого регулятор со счетов убрать не может. Поэтому наиболее вероятным видится сценарий, при котором ставку оставят на прежнем уровне и продолжат смягчать риторику.

— Ну, бизнесу и жителям что от этого?! Они ждут не слов, а действий!

— В этом случае, если ставка сохранится, особых изменений на рынке мы не увидим, так как банки уже начали снижать проценты по вкладам. Лично я ожидаю от Центробанка достаточно мягкую риторику, так как инфляция, если и не побеждена, то на колени поставлена уж точно.

И надо понимать, что оставить ставку без изменения — значит, повысить риск наступления рецессии, а начать снижение — потерять контроль над инфляцией. Какой риск выберет регулятор, увидим в пятницу.

Никак не могут найти другие способы борьбы с инфляцией

— Пока о серьезных перспективах говорить рано. Даже если Центральный банк начнет снижать ключевую ставку, то это будет очень несущественно, — комментирует профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Я не люблю заниматься гаданием и говорить, что Центробанк снизит ставку на 0,5 процентных пункта или повысит на 1 процентный пункт. В любом случае, даже незначительное снижение особо ни на что не повлияет.

— Но хоть какой-то эффект будет?

— Да, банки снизят ставки по депозитам и, может быть, чуть-чуть понизят ставки по кредитам. Но это снижение будет из серии «потребительский кредит теперь не по ставке 30% годовых, а под 29,7%»…

Чтобы почувствовать разницу, нужно, чтобы ставка снизилась на 10 процентных пунктов. Понятно, что это нужно делать постепенно, но только тогда и будет виден результат. По крайней мере, кредиты станут доступнее. Но, как скажет нам Центробанк, это же приведет к высокой инфляции. А найти другие способы борьбы с инфляцией они никак не могут. Ну, или не хотят.