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Экономика Детские лагеря становятся недоступными: что стало с ценами и как их будут снижать

Детские лагеря становятся недоступными: что стало с ценами и как их будут снижать

Госдума требует вернуть детский кешбэк

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8 комментариев
Родители отметили, что отправить ребенка в лагерь становится невозможно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUРодители отметили, что отправить ребенка в лагерь становится невозможно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Родители отметили, что отправить ребенка в лагерь становится невозможно

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Путевки в детские лагери за год подорожали до 30%. Родители жалуются, что такой вид отдыха становится недоступным. В связи с этим Госдума обратилась в правительство с предложениями, как исправить эту ситуацию.

По данным фонда развития детских лагерей, цены на уровне прошлого года сохранили всего 6–7% лагерей, в остальных за отдых придется отдать больше на 5–30%. Руководитель комитета по детскому отдыху РСТ Татьяна Иванова привела похожие цифры: рост стоимости от 12 до 20%, а где-то и до 25–30%. Средняя стоимость путевки на 10 дней сейчас составляет порядка 125 тысяч рублей, сообщает директор научно-образовательного центра социального развития Президентской академии Любовь Храпылина.

По данным опроса, который провел спикер Госдумы Вячеслав Володин, 61% родителей считают отдых в детском лагере недоступным.

«В комментариях вы отмечали дороговизну путевок и трудности при их приобретении, нехватку мест, изношенность материальной базы лагерей», — приводит жалобы родителей Володин.

Председатель фонда развития детских лагерей Андрей Данилков отмечает, что рост стоимости путевок чаще всего оправдан.

«Продуктовая инфляция только официально в стране где-то 12–13%, а одна из основных расходных частей лагерей — организация питания. Детский отдых в принципе не может быть дешевой услугой, на его организацию нужны большие средства. Необходимо выполнить все нормативные требования надзорных органов — от Роспотребнадзора до МЧС. Количество персонала — вторая сторона медали. Его больше, чем во взрослых санаториях и домах отдыха, потому что нужна целая армия педагогического персонала: вожатые, педагоги, методисты», — сказал он в беседе с «Известиями».

Учитывая все проблемы вокруг детских лагерей, власти хотят поменять подход, чтобы сделать такой вид отдыха более доступным. Госдума предлагает правительству продумать механизм возврата родителям части средств за приобретенные путевки и вернуться к обсуждению мер поддержки детских лагерей. Среди них налоговые льготы и преференции, субсидирование расходов на электроэнергию, теплоснабжение и т. д.

С учетом нехватки лагерей депутаты также просят завершить анализ использования объектов недвижимости, которые ранее относились к детским лагерям. 678 из них оказались в частной собственности и были перепрофилированы. Лишь в 24 сейчас принимаются меры по восстановлению.

Татьяна Иванова указала, что проблему нехватки детских лагерей государство уже решает, но вопрос с детским кешбэком и субсидиями для детских лагерей остается открытым. Андрей Данилкин призывает власти финансировать эти организации не только из родительского и регионального бюджетов, но еще и за счет федеральных средств.

«Государство сейчас от этого полностью устранилось. Неважно, в какой форме должна появиться федеральная часть оплаты — ежегодный сертификат школьника или пресловутый детский кешбэк, тень которого до сих пор бродит по России. Важно, что она должна быть. Только тогда мы будем говорить о государственном системном подходе к организации детского отдыха», — заключил эксперт.

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Мария Филиппова
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Комментарии
8
Гость
3 часа
Ну это либералы все в 90-е развалили. Их бы теперь с нуля заставить отстраивать, так они свалили.
Гость
4 часа
Плодитесь и размножайтесь..
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