В России появится новый налоговый вычет: за что получится вернуть деньги

В России введут налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и прохождение ГТО. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства России, которое прошло в апреле.
Документ опубликовали на сайте президента России. Глава страны поручил принять меры, направленные на предоставление тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно выполняет нормативы ГТО, права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по НДФЛ.
«С учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации», — сказано в документе.
Поручение дано правительству страны совместно с общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“». Сроки выполнения — 1 октября этого года.