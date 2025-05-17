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Экономика В России появится новый налоговый вычет: за что получится вернуть деньги

В России появится новый налоговый вычет: за что получится вернуть деньги

Такое поручение дал президент Владимир Путин

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1 комментарий
Документ опубликовали на сайте президента России | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДокумент опубликовали на сайте президента России | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Документ опубликовали на сайте президента России

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России введут налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и прохождение ГТО. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства России, которое прошло в апреле.

Документ опубликовали на сайте президента России. Глава страны поручил принять меры, направленные на предоставление тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно выполняет нормативы ГТО, права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по НДФЛ.

«С учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации», — сказано в документе.

Поручение дано правительству страны совместно с общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“». Сроки выполнения — 1 октября этого года.

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Анастасия Хрипушина
Корреспондент
Владимир Путин Налоги Страна
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Комментарии
1
Гость
7 минут
Господи. Я не понимаю в какой великой стране я живу.Этот дурдом вечен.АН-2 сделать не могут- Сумасшедшая страна.
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