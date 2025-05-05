Опять поднимут? Слух о новом повышении налогов связали с падением цен на нефть

Россиян напугали слухами о новом росте налогов Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Несколько популярных телеграм-каналов, не разобравшись, растиражировали сенсацию. Якобы в России готовятся к очередному повышению налогов, чтобы компенсировать нефтегазовые потери федерального бюджета. Ссылаются источники на публикацию в американском информагентстве Reuters об очередном заседании Центробанка.

Журналисты MSK1.RU нашли и изучили эту публикацию Reuters: там нет ни слова про налоги.

Только о том, что в России сохраняется ключевая ставка на уровне 21%. В заявлениях главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной тоже ни намека на повышение налогов.

Зато Reuters пишет, что российская экономика не ощутила значительных последствий от повышения пошлин, введенных Дональдом Трампом. В статье подчеркивается, что, несмотря на это, экономическая ситуация в стране может ухудшиться из-за снижения цен на нефть и уменьшения доходов бюджета.

Быть может, поэтому слухам про повышение налогов так легко поверили. Профильное издание Oil Prices пишет, что в апреле нефтегазовые доходы России из-за падения цен могут сократиться на 22 процента. В марте сокращение Минфин оценивал в 17 процентов, а в целом по итогам первого квартала — на 10 процентов.

Минэкономики России даже было вынуждено обновить сценарий прогноза цен на нефть марки Brent в 2025 году с 81,7 $ до 68 $ за баррель. Кроме того, министерство обновило прогнозы на следующие два года. Ожидается, что средняя цена на нефть Brent составит 72 $ в 2026 году (было 77 $).

Тревожный сигнал

— Падение цен на нефть для России — это всегда тревожный сигнал для бюджета и, как следствие, для налогоплательщиков, — объясняет MSK1.RU причину панических настроений налоговый эксперт, руководитель группы «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко. — Рост налогов в таких условиях был бы стандартной реакцией государства на попытку компенсировать потери от экспорта сырья. Однако нужно понимать, что бюджет России сильно зависит от нефтегазовых доходов, поэтому при падении цен на нефть у государства остается ограниченный набор инструментов.

— Налоги серьезно выросли уже с 1 января. Теоретически каких бы налогов могло коснуться очередное повышение, если бы оно когда-нибудь было?

— Думаю, налоговая нагрузка могла бы затронуть в первую очередь малый и средний бизнес, а не только крупные компании. Обычным гражданам в таком случае стоило бы готовиться к повышению косвенных налогов, таких как НДС и акцизы. В любой ситуации бизнесу необходимо заранее продумывать стратегии налоговой оптимизации и внимательнее относиться к учету всех расходов. В условиях роста налоговой нагрузки особенно важно следить за изменениями в законодательстве и новыми фискальными инициативами, — говорит Шумейко. — Но повышение налогов всегда замедляет рост экономики и увеличивает давление на доходы населения. Повышение налогов — риск ухудшения инвестиционного климата, что в долгосрочной перспективе лишь усугубит экономические проблемы.

Предпосылок пока нет?

— Есть ли объективные предпосылки для пересмотра налогового законодательства, если цены на сырье продолжат падать?

— Цены на нефть действительно сейчас не супервысокие, однако в утвержденном бюджете на 2025 год заложена средняя цена нефти марки Urals на уровне около 60–65 долларов за баррель. На данный момент котировки находятся примерно на этом уровне или чуть выше, поэтому серьезного отклонения от плановых ориентиров нет, — объясняет ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. — Кроме того, бюджетное правило, которое действует в России, предусматривает использование накоплений Фонда национального благосостояния для компенсации недополученных доходов в случае временного снижения цен на сырьевые товары. Это значит, что краткосрочные колебания нефтяных цен не приводят к автоматическому изменению налоговой политики.

— Как вы думаете, а почему люди так легко верят в подобные вбросы про повышение налогов?