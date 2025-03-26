«Клиенты идут туда, где выгоднее». Как российские банки проиграли конкурентную битву маркетплейсам

В маркетплейсе в покупке точно не откажут Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Выдача товарных кредитов в России сократилась. Нет, даже не просто сократилась, а рухнула более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным «Объединенного кредитного бюро», в феврале банки выдали лишь 198 тысяч товарных кредитов на общую сумму чуть менее 12 миллиардов рублей. То есть каждый кредит — в среднем на 60 тысяч рублей. Сейчас столько стоит новый LED-телевизор или хороший китайский смартфон.

Кредитоваться на покупку товаров стали реже из-за запредельной стоимости таких займов: полная стоимость POS-кредита составила почти 29%. А зачем брать в кредит деньги у банка под такой процент, если можно оформить рассрочку на маркетплейсе? Сейчас абсолютное большинство онлайн-ретейлеров предлагают максимально гибкие условия и менее жесткие требования к заемщикам. Плюс к тому есть еще и сервисы рассрочек (так называемые BNPL) типа «Подели», «Сплит», «Долями», «Плайт».

Так неужели банковское кредитование в России умерло? Журналист MSK1.RU задал этот вопрос экспертам.

Банки, почуяв уменьшение выручки, смягчат условия кредитования

— Клиенты всегда ищут и покупают там, где выгоднее. Если интернет-магазины готовы продавать технику дешевле офлайн-ретейла, то зачем платить больше? — удивляется эксперт по маркетингу и продажам Антон Полилов, основатель агентства OptimPro. — Если маркетплейсы готовы давать лучшие условия на рассрочку относительно банков, то зачем переплачивать банкам? Увеличение конкуренции между продавцами всегда ведет к улучшению условий для покупателя. Соответственно, сейчас банки получат заметно меньшую выручку и задумаются о том, чтобы сделать более привлекательные продукты и попытаться вернуть эту аудиторию обратно. И это замечательно для всех нас!

Некоторые банки уже сами интегрируются в маркетплейсы

— В отличие от банковских кредитов, оформление рассрочки сильно быстрее, не требует проверки через бюро кредитных историй (БКИ) и часто проходит в пару кликов, — объясняет координатор Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) Мирослав Радкевич. — Для подтверждения личности маркетплейсы запрашивают доступ к «Госуслугам», что позволяет им увеличивать лимиты рассрочки, делать процесс более прозрачным и контролируемым. Хотя некоторые банки уже понимают, что конкурировать с маркетплейсами становится всё сложнее, поэтому начинают интегрироваться в сферу электронной коммерции.

— А какие бы самые успешные примеры выделили?

— Среди маркетплейсов, например, Ozon внедрил кредитование в «один клик» как для клиентов, так и для продавцов. А среди банков «Т-Банк» пошел по этому пути, запустив в своем приложении «метамаркетплейс» под названием «Шопинг»: пользователи могут просматривать ассортимент различных магазинов и совершать покупки прямо через банковское приложение.

— И как долго банки будут проигрывать сервисам рассрочки?

— Думаю, что возвращение клиентов в банки возможно, но только в том случае, когда ставки снизятся или банки предложат более удобные альтернативы. Пока этого не произошло, маркетплейсы продолжат забирать долю рынка.

Ведь наличие собственного финтеха дает маркетплейсам конкурентное преимущество перед банками, особенно в период высокой ключевой ставки. Для продавцов (селлеров) рассрочка — это тоже плюс. Она расширяет аудиторию покупателей, увеличивает средний чек, люди позволяют себе покупать более дорогие товары. В итоге выигрывают все: покупатели получают удобные условия, маркетплейсы — лояльных клиентов, а продавцы — рост продаж.

Рынок рассрочек на маркетплейсах будет только расти

— Надо понимать, что рассрочка по своей сути — это и есть кредит, только проценты банку оплачивает продавец, завышая для этого стоимость товара на размер банковских процентов, — объясняет финансовый советник Алексей Родин, основатель компании Rodin.Capital. — В текущих условиях для покупателя оформление кредита сложно и дорого, а рассрочка психологически приятна и удобна, поэтому потребители всё чаще используют ее при осуществлении покупок. Есть еще один плюс рассрочки, который понимают разумные потребители: деньги теряют из-за инфляции в стоимости ежедневно, следовательно, чем позже мы оплачиваем товар, тем это выгоднее для кошелька. Рассрочки увеличивают товарооборот, что, в свою очередь, помогает развитию бизнеса маркетплейсов. Правда Центробанк всё жестче регулирует рынок рассрочек. Но из-за психологического комфорта для покупателя объемы сделок с применением этого способа оплаты товаров будут только расти.

А вы совершаете крупные покупки на маркетплейсах в рассрочку? Да Нет Пока присматриваюсь