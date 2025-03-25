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Экономика Кризис-2025 эксперт «Выбирая между покупкой лекарств и продуктами». Почему российские пенсионеры в три раза беднее европейских

«Выбирая между покупкой лекарств и продуктами». Почему российские пенсионеры в три раза беднее европейских

Коэффициент замещения в стране достиг рекордного минимума

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32 комментария
Овощи и фрукты старикам теперь совсем не по карману | Источник: Анна Селина / MSK1.RUОвощи и фрукты старикам теперь совсем не по карману | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Овощи и фрукты старикам теперь совсем не по карману

Источник:

Пенсионная система России пребывает в состоянии перманентного кризиса. Дошло до того, что коэффициент замещения (то есть соотношение средней пенсии к средней зарплате) в стране к началу этого года рухнул до 29% — это минимальное значение с 2017 года. Тогда коэффициент замещения составлял 36%.

Коэффициент замещения показывает, насколько эффективно пенсионная система компенсирует утраченный заработок при выходе на пенсию. Индикатор крайне важен, чтобы оценить реальное качество жизни пожилых людей.

По данным Фонда пенсионного и социального страхования РФ, на 1 января 2025 года средний размер пенсии у пенсионеров России составил 23 175 рублей (у неработающих — 23 758 рублей, у работающих — 20 834 рубля). Размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составил 35 931 рубль (у работающих — 35 305 рублей, у неработающих — 36 001 рубль).

И хотя в 2025 году пенсии в России уже проиндексировали, причем дважды (кроме социальных — их поднимут с 1 апреля). Однако средняя пенсионная выплата всё больше отстает от средней зарплаты, не дотягивая даже до 30%, если считать, что средняя зарплата — более 86 тысяч по стране. Это значит, что пожилые россияне, выходя на заслуженный отдых, сразу теряют две трети своего дохода.

По международным стандартам коэффициент замещения должен быть не менее 40%. Однако в некоторых странах Европы этот показатель значительно ниже: например, в Польше, Литве и Эстонии коэффициент замещения находится на уровне около 30%. А самый высокий — в Австрии, Нидерландах и Португалии, где пенсионеры получают более 90% от средних зарплат.

Кстати, именно Нидерланды Институт Mercer, который изучает социалку в разных странах, назвал страной с лучшей пенсионной системой в мире. Здесь есть высокие государственные пенсии для малоимущих пожилых людей, очень развиты частные пенсионные фонды, а рядовой гражданин может легко инвестировать в свои будущие пенсионные доходы.

— В мире, где уровень рождаемости падает, а продолжительность жизни растет, эффективность систем пенсионного обеспечения выходит на первый план, — говорится в заявлении президента и гендиректора Института Mercer Пэта Томлинсона по поводу исследования. — Обеспечение четкого соответствия между частными и государственными пенсионными программами и поощрение желания работать даже в пожилом возрасте — вот лишь несколько способов улучшить качество жизни пенсионеров.

Правда, банальные в общем-то идеи, как улучшить пенсионную систему, работают далеко не везде. Если Нидерланды заняли первое место в мире, то, например, США — лишь 29-е, Китай — 31-е, Турция — 45-е, Индия — 48-е. Россию в исследование не включили.

— Ухудшение положения российских пенсионеров связано со множеством факторов — внешних и внутренних. Главный из них, безусловно, — отставание роста пенсионных выплат от уровня инфляции в стране, — сказал MSK1.RU член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Денис Зоммер. — Есть и множество других факторов. Например, отсутствие индексации пенсий для работающих пенсионеров с 2016 года по настоящее время. Плюс рост стоимости услуг ЖКХ, который значительно опережает увеличение пенсионных выплат. Несмотря на меры субсидирования, расходы на ЖКХ остаются существенной и болезненной статьей бюджета для пенсионеров.

— То, что российские пенсионеры, несмотря на заверения чиновников, живут всё хуже, понятно. Но что в этой ситуации должно делать государство?

— В первую очередь обеспечить своевременную индексацию пенсий, включая выплаты работающим пенсионерам, чтобы минимизировать потери из-за инфляции. Они затрагивают как работающих, так и неработающих граждан.

Важно ввести государственный контроль за ценами на товары первой необходимости: молочными продуктами, яйцами, хлебом, овощами, крупами, птицей, мясом и мясными изделиями. Нужно также усилить контроль за тарифами на услуги ЖКХ и индексировать пенсии в соответствии с ростом этих тарифов.

— Ситуация с пенсиями в настоящее время очень печальная. Средняя пенсия не дотягивает и до трети зарплаты, но при этом зарплата тоже не соответствует реальной экономической ситуации и инфляции на товары и услуги, которые просто необходимы для жизни, — говорит профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — У нас пенсионеры вынуждены себе во многом отказывать, фактически выбирая между покупкой лекарств и покупкой продуктов питания, причем недорогих. Думаю, у наших торговых сетей, которые очень любят делать наценки на продукты, скидки для пенсионеров должны быть значительно больше, чем 10%.

— Но только лишь скидками или, скажем, субсидиями на ЖКХ можно улучшить качество жизни пенсионеров? Ведь десятки миллионов человек при таких нищенских пенсиях по сути выживают.

— Чтобы пенсии были больше, требуется существенное улучшение экономических условий всех слоев населения. Во-первых, средние зарплаты, с которых уплачиваются страховые взносы, должны быть в районе 250–300 тысяч рублей. А мы понимаем, что это далеко не так.

Во-вторых, должны быть дополнительные возможности у государства на поддержку пенсионеров. И снова мы понимаем, что в нынешних санкционных условиях у страны таких возможностей нет.

Ну и, наконец, должно быть больше молодого работающего населения, которое существенно превышает число пенсионеров.

Какой, по вашему мнению, должна быть пенсия, чтобы ее хватало на жизнь

90% процентов от зарплаты вполне хватило бы
Не меньше 50 тысяч
Не меньше 30 тысяч
От ста тысяч и выше
Мне хватает

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Пенсия Размер пенсии Индексация пенсий Тарифы ЖКХ Бедность Нищета
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Комментарии
32
Гость
25 марта, 09:26
Россия стала чемпионом мира по неравенству: Три процента граждан владеют почти всем капиталом страны. Три процента самых богатых россиян владеют 92% всех срочных вкладов и 89% финансовых активов страны. Таковы данные исследования Высшей школы экономики и Внешэкономбанка, которое публикует "Коммерсант". Концентрация денег у этой группы людей возросла за пять лет: в 2013 году она владела 84% богатств. В докладе отмечается, что остальные 97% населения с тех пор стали жить хуже.
Гость
25 марта, 11:10
Пенсии были в СССР, а сейчас пособия на выживаемость. При этом отдельные группы населения имеют невероятные для простого человека льготы, только за то, что стали депутатами на два срока, получая не понятную за что зарплату и комическую по средним меркам пенсию.
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