«Выбирая между покупкой лекарств и продуктами». Почему российские пенсионеры в три раза беднее европейских

Овощи и фрукты старикам теперь совсем не по карману Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Пенсионная система России пребывает в состоянии перманентного кризиса. Дошло до того, что коэффициент замещения (то есть соотношение средней пенсии к средней зарплате) в стране к началу этого года рухнул до 29% — это минимальное значение с 2017 года. Тогда коэффициент замещения составлял 36%.

Коэффициент замещения показывает, насколько эффективно пенсионная система компенсирует утраченный заработок при выходе на пенсию. Индикатор крайне важен, чтобы оценить реальное качество жизни пожилых людей.

По данным Фонда пенсионного и социального страхования РФ, на 1 января 2025 года средний размер пенсии у пенсионеров России составил 23 175 рублей (у неработающих — 23 758 рублей, у работающих — 20 834 рубля). Размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составил 35 931 рубль (у работающих — 35 305 рублей, у неработающих — 36 001 рубль).

И хотя в 2025 году пенсии в России уже проиндексировали, причем дважды (кроме социальных — их поднимут с 1 апреля). Однако средняя пенсионная выплата всё больше отстает от средней зарплаты, не дотягивая даже до 30%, если считать, что средняя зарплата — более 86 тысяч по стране. Это значит, что пожилые россияне, выходя на заслуженный отдых, сразу теряют две трети своего дохода.

По международным стандартам коэффициент замещения должен быть не менее 40%. Однако в некоторых странах Европы этот показатель значительно ниже: например, в Польше, Литве и Эстонии коэффициент замещения находится на уровне около 30%. А самый высокий — в Австрии, Нидерландах и Португалии, где пенсионеры получают более 90% от средних зарплат.

Кстати, именно Нидерланды Институт Mercer, который изучает социалку в разных странах, назвал страной с лучшей пенсионной системой в мире. Здесь есть высокие государственные пенсии для малоимущих пожилых людей, очень развиты частные пенсионные фонды, а рядовой гражданин может легко инвестировать в свои будущие пенсионные доходы.

— В мире, где уровень рождаемости падает, а продолжительность жизни растет, эффективность систем пенсионного обеспечения выходит на первый план, — говорится в заявлении президента и гендиректора Института Mercer Пэта Томлинсона по поводу исследования. — Обеспечение четкого соответствия между частными и государственными пенсионными программами и поощрение желания работать даже в пожилом возрасте — вот лишь несколько способов улучшить качество жизни пенсионеров.

Правда, банальные в общем-то идеи, как улучшить пенсионную систему, работают далеко не везде. Если Нидерланды заняли первое место в мире, то, например, США — лишь 29-е, Китай — 31-е, Турция — 45-е, Индия — 48-е. Россию в исследование не включили.

— Ухудшение положения российских пенсионеров связано со множеством факторов — внешних и внутренних. Главный из них, безусловно, — отставание роста пенсионных выплат от уровня инфляции в стране, — сказал MSK1.RU член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Денис Зоммер. — Есть и множество других факторов. Например, отсутствие индексации пенсий для работающих пенсионеров с 2016 года по настоящее время. Плюс рост стоимости услуг ЖКХ, который значительно опережает увеличение пенсионных выплат. Несмотря на меры субсидирования, расходы на ЖКХ остаются существенной и болезненной статьей бюджета для пенсионеров.

— То, что российские пенсионеры, несмотря на заверения чиновников, живут всё хуже, понятно. Но что в этой ситуации должно делать государство?

— В первую очередь обеспечить своевременную индексацию пенсий, включая выплаты работающим пенсионерам, чтобы минимизировать потери из-за инфляции. Они затрагивают как работающих, так и неработающих граждан.

Важно ввести государственный контроль за ценами на товары первой необходимости: молочными продуктами, яйцами, хлебом, овощами, крупами, птицей, мясом и мясными изделиями. Нужно также усилить контроль за тарифами на услуги ЖКХ и индексировать пенсии в соответствии с ростом этих тарифов.

— Ситуация с пенсиями в настоящее время очень печальная. Средняя пенсия не дотягивает и до трети зарплаты, но при этом зарплата тоже не соответствует реальной экономической ситуации и инфляции на товары и услуги, которые просто необходимы для жизни, — говорит профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — У нас пенсионеры вынуждены себе во многом отказывать, фактически выбирая между покупкой лекарств и покупкой продуктов питания, причем недорогих. Думаю, у наших торговых сетей, которые очень любят делать наценки на продукты, скидки для пенсионеров должны быть значительно больше, чем 10%.

— Но только лишь скидками или, скажем, субсидиями на ЖКХ можно улучшить качество жизни пенсионеров? Ведь десятки миллионов человек при таких нищенских пенсиях по сути выживают.

— Чтобы пенсии были больше, требуется существенное улучшение экономических условий всех слоев населения. Во-первых, средние зарплаты, с которых уплачиваются страховые взносы, должны быть в районе 250–300 тысяч рублей. А мы понимаем, что это далеко не так.

Во-вторых, должны быть дополнительные возможности у государства на поддержку пенсионеров. И снова мы понимаем, что в нынешних санкционных условиях у страны таких возможностей нет.

Ну и, наконец, должно быть больше молодого работающего населения, которое существенно превышает число пенсионеров.