«Мер Центробанка уже недостаточно». Почему инфляция для бедных в России в полтора раза больше, чем для всех

Пожилым людям приходится ходить в самые дешевые магазины Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В России снова растет инфляция. Причем самый злокачественный ее вариант — так называемая инфляция для бедных. Ее рассчитывают на основе минимального набора продуктов питания (без животного масла, алкоголя и других «излишков»), медикаментов, синтетических моющих средств, услуг ЖКХ и транспорта. Без гостиниц, турпоездок и авиабилетов, конечно.

Инфляция для бедных позволяет оценить, например, уровень жизни пенсионеров. Как пишет Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), размер реальной назначенной пенсии, скорректированный по инфляции для бедных, резко упал. Реальный размер назначенной пенсии в декабре 2024 года упал почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это означает, что многие пенсионеры не могут позволить себе даже минимальный набор продуктов питания и необходимых услуг.

Основной причиной ухудшения благосостояния бедного населения стало резкое подорожание продуктов питания. Подорожание продуктов (особенно таких, как картофель, крупы, овощи, молочные изделия) опережает общую динамику инфляции. Всё это существенно ударило по карману пенсионеров и людей с низкими доходами.

Бедные слои населения вынуждены тратить большую часть своего бюджета на еду и коммунальные услуги, в то время как другие категории расходов остаются менее значительными. В декабре 2024 года уровень инфляции для бедных разогнался почти до 16%, в то время как общая инфляция в стране находилась на уровне 9%, пишет ЦМАКП.

— Среди причин увеличения инфляции Центробанк главной причиной называет потребительский сверхспрос и ограниченность предложения. Однако нужно обратить внимание на то, что увеличение спроса происходит не за счет обычных потребителей, а за счет бюджетных, государственных, статей расходов, — объясняет в беседе с MSK1.RU смысл российской инфляции налоговый адвокат и финансовый консультант Сергей Кудинов.

— То есть инфляция растет в том числе потому, что государство больше тратит на оборонку?

— Не только. Большая часть государственных расходов приходится не только на финансирование СВО, но и на социальные выплаты (которые, кстати, еще и проиндексированы с 1 февраля). Пенсии и социальные пособия становятся больше, СВО не заканчивается, а рост бюджетных расходов, не подкрепленных при этом соответствующим выпуском товаров или услуг, вызывает «перегрев» экономики. И, кстати, здесь мер Центробанка уже становится недостаточно, потому что за бюджетные расходы отвечают другие ведомства. В связи с этим ни снижение ключевой ставки, ни другие активные действия со стороны Центробанка не будут эффективны в полной мере.

— Но самых решительных действий всегда ждут всё же от Центробанка.

— Сам же Центробанк в своем недавнем аналитическом бюллетене «О чем говорят тренды» пишет, что он должен продолжать «поддерживать жесткие кредитно-денежные условия в течение продолжительного времени» и наблюдать.

— ЦМАКП в своем докладе пишет, что к концу прошлого года «инфляция для бедных» почти в полтора раза обогнала «инфляцию для всех». Разрыв, думаете, будет сохраняться?

— Нужно помнить, что в конце года всегда присутствует обычный потребительский ажиотаж. Это можно наблюдать по индивидуальным тратам. С одной стороны, хочется купить вкусных продуктов на стол, порадовать близких хорошими подарками, успеть потратить новогоднюю премию на то, что откладывалось в течение года, — вот и спрос.

С другой, к Новому году традиционно растут цены на всё. В декабре цены в целом выросли на 14,2% по отношению к ноябрю, а в части продовольственных товаров — на 22,9%. То есть рост спроса (потребительский ажиотаж) и цен сезонный — он происходит каждый год и постепенно снизился после новогодних праздников. Кроме того, мои коллеги-аналитики отмечают замедление кредитования среди граждан (кредитный импульс показывает стабильное снижение) — в этой части меры Центробанка работают.

— А можно ли как-то адресно, выборочно бороться именно с инфляцией для бедных?

— Хуже всего то, что инфляция для бедных в основном затрагивает рост цен на продукты — именно то, что составляет основу повседневной жизни для малообеспеченных граждан. Платежеспособность снижается, круг возможных к приобретению товаров и услуг уменьшается. К сожалению, теряется возможность создать финансовые сбережения на будущее хоть в каких-то суммах.

Думаю, как меру смягчения последствий «инфляции для бедных» можно рассматривать индексацию пенсий, перечисление пособий и иных выплат в соответствии с ростом стоимости жизни малообеспеченных слоев населения.