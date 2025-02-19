НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -16

0 м/c,

штиль.

 755мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,34
EUR 95,67
Что откроют вместо «Якоря»
Что будет на месте бывшей больницы
Новый способ записи к врачу
Пожар в многоквартирном доме
Ремонт трамвайных путей на Пятерке
Задержан ярославский железнодорожник
Как отдохнуть зимой по-русски
Когда Масленица
Что откроется в новом ТЦ
Экономика Кризис-2025 эксперт «Не выгоден Центробанку». Эксперты предрекают скорое окончание ослабления доллара

«Не выгоден Центробанку». Эксперты предрекают скорое окончание ослабления доллара

Объективных предпосылок для долгого и сильного укрепления рубля почти нет

215
9 комментариев
Пока доллар дешевеет, люди спешат оплатить отдых за границей | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUПока доллар дешевеет, люди спешат оплатить отдых за границей | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Пока доллар дешевеет, люди спешат оплатить отдых за границей

Источник:

С начала февраля курс национальной валюты укрепился по отношению к доллару почти на 9 рублей, а к евро — почти на 7 рублей. Причем укрепление значительно ускорилось после полуторачасового разговора по телефону Дональда Трампа с Владимиром Путиным 12 февраля. После звонка евро снизился по отношению к российской валюте ниже психологически важной отметки в 100 рублей.

По официальным данным Центробанка, рубль укреплялся последние две недели (а с 12 февраля особенно активно) по отношению ко всем основным валютам. Даже по отношению к турецкой лире, которая сама в январе поставила антирекорд по девальвации, обрушившись до минимумов с финансового кризиса 1998 года.

Неожиданное укрепление рубля дало и неожиданные результаты. Один из них — активизация бронирований зарубежных туров, констатирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператоры отмечают, что путешественники оплачивают ранее забронированные путевки, стремясь воспользоваться выгодными условиями — пусть и временными. Оплата тура раньше установленных сроков позволяет им сэкономить благодаря снижению цен в рублевом эквиваленте. Наиболее популярными направлениями среди туристов остаются Турция, ОАЭ, Таиланд и Египет — во всех них туры номинируются в евро и долларах. Хотя российские туроператоры и пересчитывают их по внутреннему курсу, ориентируясь на официальный курс Центробанка.

Хотя всплеск бронирований и не слишком значительный, поскольку курсы доллара и евро всё еще остаются на высоком уровне. «Вот если бы доллар стоил около 70 рублей, у туроператоров могли бы кратно вырасти продажи», — цитирует пресс-служба АТОР вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна.

Впрочем, опрошенные MSK1.RU финансовые эксперты сильно сомневаются, что такой курс вернется. Да и насколько долгим будет нынешнее укрепление рубля, неизвестно — объективных предпосылок для него нет, лишь психологические.

Может опуститься до 87

— Укрепление рубля имеет объективные предпосылки и, скорее всего, сохранится в среднесрочной перспективе, — уверенно прогнозирует Олег Калманович, главный аналитик финансовой компании Neomarkets. — Высокая ключевая ставка поддерживает привлекательность рублевых активов, экспортные доходы остаются стабильными, а меры по контролю за движением капитала снижают давление на валютный рынок. Дополнительным фактором станет глобальная политическая ситуация. Действия США, в том числе возможное изменение санкционной политики, могут повлиять на динамику курса. Если риторика новой администрации будет еще более мягкой, это создаст благоприятные условия для притока инвестиций и укрепления российской валюты. Мой прогноз: стабилизация курса рубля в границах от 87 до 93 рублей за доллар и 91–97 рублей за евро.

 Ну а сколько рубль будет стоить к лету?

— К лету рубль может оставаться крепким, особенно если сохранятся высокие цены на энергоресурсы и экспортные ограничения не будут ужесточены. Однако важно учитывать сезонные факторы: в летний период традиционно растет спрос на валюту, что может привести к небольшим колебаниям курса. Думаю, к лету доллар будет стоить в коридоре до 85 до 99 рублей.

Больше эмоций

Вовсе не так оптимистичен другой эксперт, известный инвестиционный банкир и кандидат экономических наук Евгений Коган. В беседе с MSK1.RU он говорит, что рубль укрепляется «больше на эмоциях».

— Многие, ожидая позитивного развития событий по переговорному процессу, сейчас стали приобретать рублевые активы. В частности, на деньги, которые просто лежали, или на валюту, которую продают. Укрепление рубля — это сегодня более эмоциональное движение, хотя и подкрепленное движением рынка. Мы видим прыжок цен на акции и облигации, а эти деньги, возможно, шли из сбережений, из валюты. Но тем не менее мы понимаем, что основные валютные тренды всё-таки связаны с балансом спроса и предложения. Поэтому я не могу исключить ситуацию, когда самое ближайшее время курс стабилизируется на более высоких циклах.

 Всех волнует: на каких именно?

— 95–98–100 рублей за доллар. Кстати, текущий курс не выгоден даже Центробанку.

А вы прикупили валюты, пока она дешевеет?

Нет
Да
Подожду еще
Не на что
ПО ТЕМЕ
Курс доллара Курс евро Курс рубля Центробанк Санкции против России Дональд Трамп
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
holdfast
49 минут
экономике съша осталось два понедельника!
Гость
24 минуты
Богатые богатеют, бедные беднеют! А, регулятор регулирует.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление