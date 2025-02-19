«Не выгоден Центробанку». Эксперты предрекают скорое окончание ослабления доллара

Пока доллар дешевеет, люди спешат оплатить отдых за границей Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











С начала февраля курс национальной валюты укрепился по отношению к доллару почти на 9 рублей, а к евро — почти на 7 рублей. Причем укрепление значительно ускорилось после полуторачасового разговора по телефону Дональда Трампа с Владимиром Путиным 12 февраля. После звонка евро снизился по отношению к российской валюте ниже психологически важной отметки в 100 рублей.

По официальным данным Центробанка, рубль укреплялся последние две недели (а с 12 февраля особенно активно) по отношению ко всем основным валютам. Даже по отношению к турецкой лире, которая сама в январе поставила антирекорд по девальвации, обрушившись до минимумов с финансового кризиса 1998 года.

Неожиданное укрепление рубля дало и неожиданные результаты. Один из них — активизация бронирований зарубежных туров, констатирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператоры отмечают, что путешественники оплачивают ранее забронированные путевки, стремясь воспользоваться выгодными условиями — пусть и временными. Оплата тура раньше установленных сроков позволяет им сэкономить благодаря снижению цен в рублевом эквиваленте. Наиболее популярными направлениями среди туристов остаются Турция, ОАЭ, Таиланд и Египет — во всех них туры номинируются в евро и долларах. Хотя российские туроператоры и пересчитывают их по внутреннему курсу, ориентируясь на официальный курс Центробанка.

Хотя всплеск бронирований и не слишком значительный, поскольку курсы доллара и евро всё еще остаются на высоком уровне. «Вот если бы доллар стоил около 70 рублей, у туроператоров могли бы кратно вырасти продажи», — цитирует пресс-служба АТОР вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна.

Впрочем, опрошенные MSK1.RU финансовые эксперты сильно сомневаются, что такой курс вернется. Да и насколько долгим будет нынешнее укрепление рубля, неизвестно — объективных предпосылок для него нет, лишь психологические.

Может опуститься до 87

— Укрепление рубля имеет объективные предпосылки и, скорее всего, сохранится в среднесрочной перспективе, — уверенно прогнозирует Олег Калманович, главный аналитик финансовой компании Neomarkets. — Высокая ключевая ставка поддерживает привлекательность рублевых активов, экспортные доходы остаются стабильными, а меры по контролю за движением капитала снижают давление на валютный рынок. Дополнительным фактором станет глобальная политическая ситуация. Действия США, в том числе возможное изменение санкционной политики, могут повлиять на динамику курса. Если риторика новой администрации будет еще более мягкой, это создаст благоприятные условия для притока инвестиций и укрепления российской валюты. Мой прогноз: стабилизация курса рубля в границах от 87 до 93 рублей за доллар и 91–97 рублей за евро.

— Ну а сколько рубль будет стоить к лету?

— К лету рубль может оставаться крепким, особенно если сохранятся высокие цены на энергоресурсы и экспортные ограничения не будут ужесточены. Однако важно учитывать сезонные факторы: в летний период традиционно растет спрос на валюту, что может привести к небольшим колебаниям курса. Думаю, к лету доллар будет стоить в коридоре до 85 до 99 рублей.

Больше эмоций

Вовсе не так оптимистичен другой эксперт, известный инвестиционный банкир и кандидат экономических наук Евгений Коган. В беседе с MSK1.RU он говорит, что рубль укрепляется «больше на эмоциях».

— Многие, ожидая позитивного развития событий по переговорному процессу, сейчас стали приобретать рублевые активы. В частности, на деньги, которые просто лежали, или на валюту, которую продают. Укрепление рубля — это сегодня более эмоциональное движение, хотя и подкрепленное движением рынка. Мы видим прыжок цен на акции и облигации, а эти деньги, возможно, шли из сбережений, из валюты. Но тем не менее мы понимаем, что основные валютные тренды всё-таки связаны с балансом спроса и предложения. Поэтому я не могу исключить ситуацию, когда самое ближайшее время курс стабилизируется на более высоких циклах.

— Всех волнует: на каких именно?

— 95–98–100 рублей за доллар. Кстати, текущий курс не выгоден даже Центробанку.