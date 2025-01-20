Летать стало выгодно: детские билеты на самолет теперь продают со скидкой — кому и сколько можно сэкономить

В России дети получат 50% скидку на авиабилеты отечественных перевозчиков Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Дети до 12 лет теперь будут летать со скидкой, и их обязаны сажать рядом с родителями. Малыши до двух лет и вовсе смогут путешествовать бесплатно. Сегодня в силу вступил приказ Минтранса, который регулирует скидки на авиабилеты для детей. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 10 января.

— Внутренняя перевозка детей в возрасте от двух до двенадцати лет, являющихся гражданами РФ, с сопровождающим(-ими) их пассажиром(-ами) осуществляется со скидкой в размере 50% от тарифа (кроме тарифа первого класса, тарифа бизнес-класса), — говорится в сообщении.

С такой же скидкой смогут летать дети до двух лет, если взрослые решат посадить их на отдельное место. В случае когда ребенок до двух лет будет лететь на руках у сопровождающего, платить за него не придется. Но только на рейсах по России. В путешествиях за границу будет предоставляться скидка не менее 90%.

Авиакомпании сами будут устанавливать точный размер скидки, но он не может быть меньше указанного в приказе. Помимо этого, запрещено садить ребенка далеко от сопровождающего его взрослого. За предоставление соседних мест взимать дополнительную плату не будут.