Летать стало выгодно: детские билеты на самолет теперь продают со скидкой — кому и сколько можно сэкономить

Дети до 12 лет теперь будут летать со скидкой, и их обязаны сажать рядом с родителями. Малыши до двух лет и вовсе смогут путешествовать бесплатно. Сегодня в силу вступил приказ Минтранса, который регулирует скидки на авиабилеты для детей. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 10 января.
— Внутренняя перевозка детей в возрасте от двух до двенадцати лет, являющихся гражданами РФ, с сопровождающим(-ими) их пассажиром(-ами) осуществляется со скидкой в размере 50% от тарифа (кроме тарифа первого класса, тарифа бизнес-класса), — говорится в сообщении.
С такой же скидкой смогут летать дети до двух лет, если взрослые решат посадить их на отдельное место. В случае когда ребенок до двух лет будет лететь на руках у сопровождающего, платить за него не придется. Но только на рейсах по России. В путешествиях за границу будет предоставляться скидка не менее 90%.
Авиакомпании сами будут устанавливать точный размер скидки, но он не может быть меньше указанного в приказе. Помимо этого, запрещено садить ребенка далеко от сопровождающего его взрослого. За предоставление соседних мест взимать дополнительную плату не будут.
За 6 месяцев 2024 года перелеты экономклассом на внутрироссийских рейсах подорожали, по данным Росстата, в среднем на 31%. При этом средняя стоимость полета по России экономклассом в расчете на тысячу километров пути составила 7363 рубля.