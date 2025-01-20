Детское питание дорожает по-взрослому. Крупнейшие производители предупредили о росте цен

Кто-то из производителей детского питания уже поднял цены, кто-то сделает это в феврале Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Крупнейшие производители детского питания предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию с февраля 2025 года. Подорожание составит от 6 до 13% и затронет почти весь ассортимент. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Письма о подорожании в адрес сетей (копии есть в распоряжении «Фонтанки») направили АО «Вимм-Билль-Данн» (бренд «Агуша»), «Фруто-Няня» и ООО «Эйч энд Эн Трейд» (ранее «Данон Россия», бренд «Тёма»).

АО «Вимм-Билль-Данн» сообщает о намерении скорректировать отпускные цены на свою продукцию уже с 13 января. Себестоимость продукции продолжает расти, в том числе из-за ослабления курса рубля к ключевым валютам импорта. На какие именно позиции вырастут цены и на сколько конкретно, производитель обещает сообщить в отдельном письме. По словам одного из ретейлеров, получившего письмо, подорожание составит в среднем 10%. Но с компанией удалось договориться о продлении отгрузок по старым ценам до февраля.

«Фруто-Няня» сообщает, что с 1 февраля повысит цены на часть продукции от 6% до 13%. «Данное решение вынужденное и необходимо для обеспечения бесперебойности поставок и качества производимой нами продукции», — объясняет компания.

В качестве обоснования производитель рассказывает о том, как за 2024 год подорожало сырье. К примеру, сухое цельное и обезжиренное молоко выросло в цене на 32%, концентрированный сок — на 26%, яблочный концентрат — на 29%, пюре фруктовое/ягодное — на 27%, сырье для фруктовых кусочков — на 26%, мясо и субпродукты — на 11%, овощи мороженые — на 30%.

Также увеличилась стоимость упаковки: картона и гофры — на 7%, упаковки для пюре в пауче — на 11%, упаковки питьевого йогурта — на 22%, стеклянной банки и крышки — на 14%, асептической упаковки — на 23%. Логистические услуги, в частности складские операции, стали дороже на 10%, расходы на ЖКУ — в среднем на 9%.

ООО «Эйч энд Эн Трейд» также с 1 февраля поднимет цены на часть ассортимента. Среднее повышение составит 7,1%, сообщает компания. Решение является «ответной мерой на макроэкономические вызовы и инфляционное давление, оказываемое на переработчиков молока на протяжении всего 2024 года», отмечает компания.

Среди таких вызовов — девальвация рубля и резкий рост ключевой ставки до 21% годовых, что привело к критическому удорожанию стоимости кредитов.

«Сохраняются риски внешнеполитического характера, сопряженные с новыми санкциями и усилением контроля за уже введенными ограничениями», — сообщает «Эйч энд Эн Трейд». На это накладываются дефицит персонала и нарушение цепочек поставок. Всё это приводит к росту производственных затрат и, как следствие, цен на продукцию. В цены на готовую продукцию закладывается лишь часть увеличения себестоимости, отмечает производитель.

По словам сетей, получивших такие уведомления, заявленные повышения касаются практически всех позиций. Сильнее вырастет стоимость мясного детского питания.

Другой крупный производитель детского питания Nestle сообщал о росте стоимости сухих молочных смесей, детского пюре и снеков еще в сентябре 2024 года. Подорожание составило 8%. Компания объясняла такое решение подорожанием импортного сырья из-за ослабления рубля.

Цены на молочную продукцию растут медленнее, чем себестоимость этой продукции, отмечала ассоциация «Союзмолоко». Одним из факторов является сложившийся на рынке дефицит молочных жиров. Но ситуация с детским питанием усугубляется тем, что эта продукция сильнее зависит от импортных компонентов.

В ходе обсуждения в Совете Федерации в ноябре 2024 года, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что российский рынок сухих молочных смесей на 85–90% состоит из импортных компонентов, а свыше 90% лечебного питания также является импортом. Тогда она предложила ФАС присмотреться к ценам на детские смеси, а также рассмотреть введение контроля торговой наценки в сетях для заменителей грудного молока, а также разработать маркировку товаров для детского питания для отслеживания качества и борьбы с контрафактом.

Производство консервов и соков для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе в России в январе–ноябре 2024 году снизилось на 4,4% по отношению к аналогичному периоду 2023 года, говорится в отчете о социально-экономическом развитии за 11 месяцев, после роста в 2023 году на 24%.

При этом спрос на детское питание за последний год вырос. Так, по оценке Nielsen, продажи вязкого детского питания за год (по сентябрь 2024 года) выросли на 15,8% в натуральном выражении. По данным исследовательской компании NTech, за три квартала 2024 года россияне купили на 18% больше детского питания в натуральном выражении, а рост в деньгах составил 22% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Такие показатели эксперты связывают с тем, что родители стали чаще покупать готовые смеси, чтобы сэкономить время, вместо того, чтобы готовить их самостоятельно. Расширение ассортимента детского питания также позитивно сказывается на объемах продаж.

В агентстве «Градус», которое анализирует данные сетей, отмечают, что в первом полугодии 2024 года максимальный рост продаж в деньгах наблюдался у молочных каш (+32,3%) и смесей (+24,7%), фруктовых (+23,9%) и мясных пюре (+19,4%), соков (+16,5%). Общее увеличение продаж детского питания за 2024 год аналитики оценивают в 25–28%, но ожидают замедления динамики в 2025 году.