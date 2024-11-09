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Экономика Кризис-2024 «Мороженого очень хочется». Как выживают, о чем мечтают и что не могут себе позволить простые россияне

«Мороженого очень хочется». Как выживают, о чем мечтают и что не могут себе позволить простые россияне

Как жить, когда все бешено дорожает?

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1 комментарий

Все опрошенные единогласно говорят: подорожало всё

Жизнь становится дороже. Даже сливочное масло уже стоит как полбанки икры. Как в таких условиях существовать? Что можно купить на прожиточный минимум? 72.RU вышел на улицу и поговорил обо всем этом с простыми людьми. Смотрите и читайте о том, что их волнует.

Опрос на видео

«Если не тормознут цены, не знаю, как будем жить»

Людмиле Филипповне 79 лет. У нее двое детей, внук учится в Москве — она гордится им и иногда помогает ему. Раньше работала начальником в кадровом отделе завода ДСП. Пенсию получает 22 тысячи рублей, вся уходит на продукты, ЖКХ и платежи за мобильную связь. Людмила Филипповна указывает на свою обувь — это легкие летние кроссовки. Говорит, приходится экономить на себе. И из продуктов берет самые дешевые.

— Рыбы полно! Ну ходим как на экскурсию — глянем и уйдем. И тут я посмотрела опрос: «Оставьте нам, пожалуйста, минтай или селедку». Это что? Люди говорят правительству! Масло, например, сливочное покупаю две пачки в месяц. Хотя бы. У меня еще и сахарный диабет, мне приходится выкручиваться. Хоть какую-то рыбу, ту же камбалу, пока она еще недорогая. Картошку вот покупаю. Тоже дороговато. Вроде недавно выкопали же. Хлеб тоже. Вроде весь мир зерном снабжаем, а едим такую гадость!

Людмилу Филипповну мы встретили у продуктового магазина. В тележке — все необходимое: масло, хлеб, молоко

Вот, вроде как, мы хозяевами страны называемся. Но никаких прав не имеем. Вот что этот МРОТ сейчас? 22 044 рубля. А представьте семью с двумя детьми. Я думаю, что не будут люди рожать при таких обстоятельствах. Как выживать-то? В школу одну собрать двоих детей — это уже какие деньги!

А пишут: «Ой-ой-ой! У нас повышается зарплата». Кому она повышается? Это нищенская зарплата! Так что пусть они думают! Я никогда не рассчитывала, что моя старость так пройдет. Не копила деньги. Считала, что нормально живу. Все так жили. А теперь не знаю. Если вот не тормознут цены, не знаю, как будем жить.

«Мороженого очень хочется»

Ирине Борисовне 60 лет, всю жизнь работала портнихой. Рассказывает, что ее пенсия — 15 тысяч рублей, и скромно добавляет: «На все хватало бы пятидесяти тысяч, но получать такие деньги кажется невозможным».

— Масло подорожало. Это понятно. Но и вся молочка, конечно. Это, конечно, сказывается. Особенно нам, пенсионерам, тяжеловато. В основном покупаем куриное [мясо], потому что оно подешевле, чем говядина, например. Расстройство одно. Потому что то, что хотела бы, не могу себе позволить. И приходится выгадывать: что выбрать покушать? Конечно, тортик хотелось бы купить, что-нибудь такое вкусненькое, сладенькое. Мороженого очень хочется. Но смотришь, сколько оно стоит! Оно же тоже подорожало. Мясные продукты тоже хочется. Хотелось бы куда-нибудь съездить. Но этого не предвидится.

Ирина отлично выглядит. Но признается: денег на себя не хватает

Ирина Борисовна говорит, что была на отдыхе три года назад. Ее мечта — поехать в Египет, к теплому морю.

— Мы остаемся на том же уровне, даже ниже, потому что цены повышаются и на продукты, и на коммунальные услуги. А прибавка к пенсии — тысяча рублей, — сокрушается она.

«Мы в любом случае адаптируемся»

Алексею 26 лет, он работает инженером. Говорит, на продукты тратит 10% от зарплаты. Иногда приходится отказываться от красной рыбы, порой — от выпечки. Но самая большая сложность — покупка квартиры.

— Молочка сильно подорожала. Прямо скачок знатный был. В среднем раньше 52–54 рубля. Сейчас уже за 60, 70 даже. Ипотека — вообще кошмарные цены. Ставка — 26 процентов, притом никаких льгот, и еще без первоначального взноса. Это ужас!

В обеденное время в магазине много пенсионеров

«Дружба пропала»

Айзер приехал из Азербайджана. В России 18 лет работал моряком. По его мнению, раньше было лучше: продукты доступнее, люди более дружные.

— Цены изменились на все. Дорожает топливо. Из-за этого поднимаются ценники на перевозку, отсюда — на продукты. Куда эта жизнь катится? Непонятно! Куда смотрит наше государство? Ничего не контролируют. Мне хочется, чтобы пенсионеры могли позволить [себе] что-то покупать.

Народ живет сам по себе. Дружба пропала. Я побывал во многих странах, и там люди почему-то живут дружно, а у нас — по-другому. Трудности разъединяют. Хочется, чтобы было как раньше, чтобы люди жили спокойно.

«Семье труднее позволить себе отдых»

Андрей работает менеджером, у него двое детей. В последнее время работать стал больше — это пришлось сделать, чтобы качество жизни не изменилось.

— Все, что покупаем ежедневно, — все подорожало. Особенно рыба, молочка. От зарплаты 20–30% уходит на еду. Мы меньше планируем будущее. К примеру, отпуск или другие крупные покупки. Но мы — русские люди, в любом случае адаптируемся. Все будет нормально.

Андрей говорит, что семье труднее позволить себе отдых, к примеру, в Таиланде. Поэтому выбирают Сочи.

Подорожавшая молочная продукция — одна из главных болей россиян

«Уровень жизни упал у молодежи»

Счастливую пенсионерку мы нашли у полки с морепродуктами. Тамаре Петровне 73 года, она проработала 30 лет на лесопромышленном комбинате. Ветеран труда, за ЖКХ платит государство, а пенсия, по ее мнению, хорошая — больше тридцати тысяч рублей.

— Подорожание на птицу, говядину. Хлеб — сойдет, только на несколько рублей поднялся. Масло беру только по скидке, хотя бы за 159 рублей. Я люблю новые платья, кофточки. А сейчас зашла — кофта, которая стоила 1500 рублей, теперь 2500!

Я не экономлю, помогают дети. Пенсионеры же меньше едят. Уровень жизни упал у молодежи — у них ипотека, а у нас свои квартиры. Главное в жизни — здоровье. Я ни на что не коплю. А зачем? Для чего?

Зарплаты не успевают расти так же быстро, как цены на продукты. К примеру, за последний месяц взлетела стоимость масла, маленькая баночка икры стала роскошью, рыба продолжает дорожать.

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Продуктовый магазин Цены на продукты Мнения читателей Пенсионеры Инфляция
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Комментарии
1
Гость
14 минут
Население - нищее!!! Дохозяйствовались!
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