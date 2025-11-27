«Вырубают Бутусовский парк»: зеленая зона лишится 65 деревьев

«Многие были еще довольно крепкими», — позвонил читатель в редакцию 76.RU.

Ярославцы забили тревогу из-за спиливания деревьев в Бутусовском парке. По словам людей, в последние дни была уничтожена значительная часть деревьев.

О проблеме в соцсетях рассказала и депутат муниципалитета Евгения Овод, к которой тоже пошли обращения горожан.

«Получены порубочные билеты на 65 деревьев (аварийные, старовозростные, болеющие), предварительно проведено исследование и выполнены согласования с Министерством лесного хозяйства», — рассказала Евгения Овод.

«В Ярославле проводятся работы по омолаживанию и вырубке сухих и аварийных старых деревьев, многие из которых заражены опасным насекомым — ясеневой изумрудной узкотелой златкой», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Эту же информацию нашему порталу подтвердили в пресс-службе мэрии.

По словам властей, в следующем году на месте спиленных деревьев планируют посадить новые. Как стало известно Евгении Овод, сейчас идет подбор питомников для закупки посадочного материала.

Ранее руководитель «Горзеленхозстроя» говорил, что в Ярославле в 2026 году собираются посадить около 600 новых деревьев и 1200 кустов.