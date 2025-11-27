НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экология «Вырубают Бутусовский парк»: зеленая зона лишится 65 деревьев

«Вырубают Бутусовский парк»: зеленая зона лишится 65 деревьев

Как это объяснили власти

159
Жителей Ярославля возмутила массовая вырубка деревьев в Бутусовском парке | Источник: читатель 76.RUЖителей Ярославля возмутила массовая вырубка деревьев в Бутусовском парке | Источник: читатель 76.RU

Жителей Ярославля возмутила массовая вырубка деревьев в Бутусовском парке

Источник:

читатель 76.RU

Ярославцы забили тревогу из-за спиливания деревьев в Бутусовском парке. По словам людей, в последние дни была уничтожена значительная часть деревьев.

«Многие были еще довольно крепкими», — позвонил читатель в редакцию 76.RU.

Горожане считают, что были уничтожены вполне крепкие деревья | Источник: читатель 76.RUГорожане считают, что были уничтожены вполне крепкие деревья | Источник: читатель 76.RU

Горожане считают, что были уничтожены вполне крепкие деревья

Источник:

читатель 76.RU

О проблеме в соцсетях рассказала и депутат муниципалитета Евгения Овод, к которой тоже пошли обращения горожан.

«Сегодня сутра звонят возмущенные ярославцы: „Вырубают Бутусовский парк, помогите!“», — сообщила она.

Парк лишится 65 деревьев | Источник: читатель 76.RUПарк лишится 65 деревьев | Источник: читатель 76.RU

Парк лишится 65 деревьев

Источник:

читатель 76.RU

По информации депутата, в парке проводят санитарную порубку. Работы выполняет ярославское предприятие «Горзеленхозстрой».

«Получены порубочные билеты на 65 деревьев (аварийные, старовозростные, болеющие), предварительно проведено исследование и выполнены согласования с Министерством лесного хозяйства», — рассказала Евгения Овод.

Оказалось, что всё законно | Источник: читатель 76.RUОказалось, что всё законно | Источник: читатель 76.RU

Оказалось, что всё законно

Источник:

читатель 76.RU

Эту же информацию нашему порталу подтвердили в пресс-службе мэрии.

«В Ярославле проводятся работы по омолаживанию и вырубке сухих и аварийных старых деревьев, многие из которых заражены опасным насекомым — ясеневой изумрудной узкотелой златкой», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

На месте спиленных насаждений должны появиться новые | Источник: читатель 76.RUНа месте спиленных насаждений должны появиться новые | Источник: читатель 76.RU

На месте спиленных насаждений должны появиться новые

Источник:

читатель 76.RU

По словам властей, в следующем году на месте спиленных деревьев планируют посадить новые. Как стало известно Евгении Овод, сейчас идет подбор питомников для закупки посадочного материала.

Ранее руководитель «Горзеленхозстроя» говорил, что в Ярославле в 2026 году собираются посадить около 600 новых деревьев и 1200 кустов.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Вырубка деревьев Бутусовский парк Мэрия Ярославля
