«Это катастрофа для урожая и здоровья людей»: ученые бьют тревогу из-за накрывших юг России пыльных бурь

Ученые бьют тревогу из-за резкого увеличения числа пыльных бурь, что обрушиваются на юг России. Переносимые ветрами потоки пыли, раньше окутывавшие регион пару раз за десятилетие, стали не только ежегодными, но и регулярными. По словам ученых, последствия от пыльных бурь куда страшнее, чем плохая видимость на дорогах. Плотные завесы из песка, пыли и мелких частиц бесплодного грунта способны уничтожать урожай, приводить к деградации почв и провоцировать тяжелые заболевания. Итогом, по прогнозу ученых, скоро станет тотальное опустынивание всего южного региона страны. Подробности — в материале коллег из V1.RU.
Три фактора образования песчаной бури
Только за последний месяц на южный регион страны одна за другой обрушивались уже несколько пыльных бурь, вынуждая жителей не только ходить с красными глазами и хрустеть песком на зубах, но справляться с приступами кашля. Именно принятие пыльных бурь за норму всерьез беспокоит академика РАН, главного научного сотрудника ФНЦ агроэкологии РАН Константина Кулика.
— Пыльные бури — это не самое приятное для человека явление, и связано оно с переносом пыле-песчаных частиц и мелкозема на большие расстояния, — рассказывает Константин Кулик. — Для образования бури необходимо сложение нескольких факторов. Во-первых это наличие сухого пыле-песчаного материала. Во-вторых ветер определенной силы и более-менее длительного направления. И в-третьих, наличие значительных площадей очагов с этим материалом. Берется он из естественных мест происхождения. Это природные пустыни такие как Кара-кумы, Астраханские пески, Арчединско-Донские пески, или антропогенные опустыненные территории, образовавшиеся из-за нерациональной, а порой хищнической деятельности человека на земле. При сложении этих условий происходит следующее: пыле-песчаные частицы начинают движение и в зависимости от их массы перелетают на различные расстояния.
«Миллиард тонн песка и пыли с берегов Аральского моря донесло до Европы»
Одна из крупнейших по силе и масштабу пыльно-песчаных бурь обрушилась на Волгоград и Волгоградскую область осенью прошлого года. Жуткой картиной, когда из-за пыли дальность видимости не превышала 20 метров, жители региона делились в социальных сетях.
— Например, крупнейшая пыльная буря произошла на наших глазах в конце сентября прошлого года. Пыле-песчаные, аэрозольные и солевые частицы поднялись в результате циклонической циркуляции с пересохшего Аральского моря и пересекли Каспийское море, — рассказывает масштабы пыльной бури Константин Кулик. — При постоянной штормовой силе ветер поднял в воздух дополнительную порцию материала с опустыненных земель Калмыкии. Там опустынивание возникло из-за перевыпаса скота и истощительной деятельности человека, которая разрушила почвы в этом регионе. В итоге, поднявшееся в воздух пыльное облако площадью 126 тысяч квадратных километров дошло до границ с Украиной и протянулось до Европы. По нашим подсчетам при этом было перемещено на различные расстояния 2,7 миллиарда тонн песка и пыли.
Если в прошлом веке пыльные бури возникали раз в десятилетие, то сейчас песчаная завеса окутывает область по нескольку раз в году.
— Бурю мы также наблюдали на днях. Связано это с переносом пыле-песчаного и аэрозольного материла из Калмыкии. В связи с изменением климата и усилением скорости ветра, таких очагов как в Калмыкии становится всё больше, — рассказывает академик, — Если в конце прошлого века мы наблюдали одну песчаную бурю в десятилетие, то уже в 21 веке таких бурь стало по пять-семь штук в десятилетие. А в последние пару лет мы пришли к тому, что бури происходят по несколько раз год. Всё это происходит, в том числе, из-за увеличения площади опустыненных земель. Ветровой эрозии подвергаются сельскохозяйственные поля. Распашка легких почв, большие незащищённые площади полей, приводят к выносу плодородной почвы в окрестные овраги и балки. Фермеры теряют очень много урожая, который мог расти на этих землях. Им приходиться больше вкладывать средств в землю, страдает экономика.
Академик также напоминает, что каждая такая пыльная буря серьезно бьет по здоровью человека. Мелкие частицы проникают в лёгкие, провоцируя заболевания дыхательных путей. По его словам, количество подобных заболеваний в подверженных бурям регионах уже стало выше обычных показателей.
Необходимо высадить пять миллионов гектар растений
По словам профессора Кулика, во многом причиной пыльных бурь является не только изменение климата, но и деятельность человека. И, чтобы уменьшить темпы опустынивания, необходимо срочно принимать целый комплекс масштабных мер.
— Процесс этот будет лишь усиливаться. Ни в коем случае нельзя превышать нагрузку на пастбища. Скот выбивает почву. Выпас скота должен регулироваться. Мы должны принимать очень серьезные меры. Это посадка защитных лесных насаждений по границам полей и на пастбищных территориях, которые защитят землю от пыльных потоков. Далее это облесение и фитомелиоративные закрепление подвижных песков на этих территориях, — рассказывает Константин Кулик. — Необходимо коренное улучшение, обводнение и орошение пастбищ для получения страховых запасов кормов. У нас в РАН имеются уникальные технологии по борьбе с опустыниванием и пыльными бурями, испытанные еще в 80-х годах в Калмыкии, Дагестане, Казахстане, в Волгоградской области и в других регионах. Для этого используются различные деревья, кустарники и травы приспособленные к местным условиям.
По словам Константина Кулика, для снижения уровня бурь и борьбы с опустыниванием в России необходимо дополнительно высадить деревья, кустарники и травы примерно на пяти миллионов гектаров.
— Нам необходима программа по борьбе с первопричиной пыльных бурь — деградацией земель. Нужна комплексная система первоочередных законодательно — институциональных и научно-производственных мероприятий по борьбе с опустыниванием, — говорит академик. — Наш центр уже разработал 14 программ для регионов, где обозначены все мероприятия, которые необходимо проводить в этих целях. Сейчас министерство сельского хозяйства осуществляет поддержку фермеров, выдавая субсидии под 95% для создания защитных лесных насаждений и фитомелиорации. Нужна федеральная программа развития агролесомелиорации земель. По нашим расчетам, чтобы стабилизировать ситуацию с деградацией земель в стране необходимо к имеющимся насаждениям посадить еще около пяти миллионов гектаров лесных насаждений на сельскохозяйственных землях. Это будет наша защитная система.
Мелкие частицы пыли способны изменять работу дыхательной системы
О том, что пыльные бури не только уничтожают некогда плодородные земли, но и бьют по здоровью людей заявляет и заведующая кафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Латышевская.
— Число и сила пыльных бурь действительно увеличивается, — объясняет профессор. — Чтобы оценить влияние на человека, важна структура и размер пылевых частиц. Что именно поднимается в воздух? Здесь влияет территория. Если это город, то тут много загрязнений антропогенного происхождения. Есть предприятия, выбрасывающие токсичные вещества. Они оседают на дорожном покрытии. Например, частицы от покрышек также взлетают в воздух. Если это буря в сельской местности, то это будет почвенная пыль. Действуют они на человека по-разному. Но здоровья не прибавляет ни сельская пыль, ни городская. Можно сразу спрогнозировать аллергические реакции и негативное воздействие на слизистые, возникновение конъюнктивитов, блефаритов и заболеваний верхних дыхательных путей. Особенно в тех случаях, если у человека есть предрасположенность к заболеваниям. Так, пыльные бури приводят к обострению хронических бронхитов.
По словам Натальи Латышевской, опаснее всего мелкие частицы которые способны накапливаться в самых недоступных участках легких. Вывести их невозможно, а последствия могут возникнуть лишь через годы.
— Опасны мелкие частицы, потому что они не вызовут сиюминутных осложнений. Это отсроченный эффект. Потом уже и не докажешь, что заболевание возникло из-за пыльной бури, — рассказывает профессор. — Частицы в пять микрон доходят до альвеол и разрушают механизм подачи кислорода и выведения СО2. Со временем накопление этих частиц в альвеолах проявит заболеваниями легких и риском пневмонии, практически как у курильщиков.