«Это катастрофа для урожая и здоровья людей»: ученые бьют тревогу из-за накрывших юг России пыльных бурь

Пыльные бури приводят к деградированию земли и заболеваниям легких Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ученые бьют тревогу из-за резкого увеличения числа пыльных бурь, что обрушиваются на юг России. Переносимые ветрами потоки пыли, раньше окутывавшие регион пару раз за десятилетие, стали не только ежегодными, но и регулярными. По словам ученых, последствия от пыльных бурь куда страшнее, чем плохая видимость на дорогах. Плотные завесы из песка, пыли и мелких частиц бесплодного грунта способны уничтожать урожай, приводить к деградации почв и провоцировать тяжелые заболевания. Итогом, по прогнозу ученых, скоро станет тотальное опустынивание всего южного региона страны. Подробности — в материале коллег из V1.RU.

Три фактора образования песчаной бури

Только за последний месяц на южный регион страны одна за другой обрушивались уже несколько пыльных бурь, вынуждая жителей не только ходить с красными глазами и хрустеть песком на зубах, но справляться с приступами кашля. Именно принятие пыльных бурь за норму всерьез беспокоит академика РАН, главного научного сотрудника ФНЦ агроэкологии РАН Константина Кулика.

— Пыльные бури — это не самое приятное для человека явление, и связано оно с переносом пыле-песчаных частиц и мелкозема на большие расстояния, — рассказывает Константин Кулик. — Для образования бури необходимо сложение нескольких факторов. Во-первых это наличие сухого пыле-песчаного материала. Во-вторых ветер определенной силы и более-менее длительного направления. И в-третьих, наличие значительных площадей очагов с этим материалом. Берется он из естественных мест происхождения. Это природные пустыни такие как Кара-кумы, Астраханские пески, Арчединско-Донские пески, или антропогенные опустыненные территории, образовавшиеся из-за нерациональной, а порой хищнической деятельности человека на земле. При сложении этих условий происходит следующее: пыле-песчаные частицы начинают движение и в зависимости от их массы перелетают на различные расстояния.

Так выглядело окно в Котельниковский район в самый разгар песчаной бури Источник: читатели V1.RU

«Миллиард тонн песка и пыли с берегов Аральского моря донесло до Европы»

Одна из крупнейших по силе и масштабу пыльно-песчаных бурь обрушилась на Волгоград и Волгоградскую область осенью прошлого года. Жуткой картиной, когда из-за пыли дальность видимости не превышала 20 метров, жители региона делились в социальных сетях.

— Например, крупнейшая пыльная буря произошла на наших глазах в конце сентября прошлого года. Пыле-песчаные, аэрозольные и солевые частицы поднялись в результате циклонической циркуляции с пересохшего Аральского моря и пересекли Каспийское море, — рассказывает масштабы пыльной бури Константин Кулик. — При постоянной штормовой силе ветер поднял в воздух дополнительную порцию материала с опустыненных земель Калмыкии. Там опустынивание возникло из-за перевыпаса скота и истощительной деятельности человека, которая разрушила почвы в этом регионе. В итоге, поднявшееся в воздух пыльное облако площадью 126 тысяч квадратных километров дошло до границ с Украиной и протянулось до Европы. По нашим подсчетам при этом было перемещено на различные расстояния 2,7 миллиарда тонн песка и пыли.

Если в прошлом веке пыльные бури возникали раз в десятилетие, то сейчас песчаная завеса окутывает область по нескольку раз в году.

— Бурю мы также наблюдали на днях. Связано это с переносом пыле-песчаного и аэрозольного материла из Калмыкии. В связи с изменением климата и усилением скорости ветра, таких очагов как в Калмыкии становится всё больше, — рассказывает академик, — Если в конце прошлого века мы наблюдали одну песчаную бурю в десятилетие, то уже в 21 веке таких бурь стало по пять-семь штук в десятилетие. А в последние пару лет мы пришли к тому, что бури происходят по несколько раз год. Всё это происходит, в том числе, из-за увеличения площади опустыненных земель. Ветровой эрозии подвергаются сельскохозяйственные поля. Распашка легких почв, большие незащищённые площади полей, приводят к выносу плодородной почвы в окрестные овраги и балки. Фермеры теряют очень много урожая, который мог расти на этих землях. Им приходиться больше вкладывать средств в землю, страдает экономика.

Песчаные бури появляются как в области, так и в городе Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Академик также напоминает, что каждая такая пыльная буря серьезно бьет по здоровью человека. Мелкие частицы проникают в лёгкие, провоцируя заболевания дыхательных путей. По его словам, количество подобных заболеваний в подверженных бурям регионах уже стало выше обычных показателей.

Необходимо высадить пять миллионов гектар растений

По словам профессора Кулика, во многом причиной пыльных бурь является не только изменение климата, но и деятельность человека. И, чтобы уменьшить темпы опустынивания, необходимо срочно принимать целый комплекс масштабных мер.

— Процесс этот будет лишь усиливаться. Ни в коем случае нельзя превышать нагрузку на пастбища. Скот выбивает почву. Выпас скота должен регулироваться. Мы должны принимать очень серьезные меры. Это посадка защитных лесных насаждений по границам полей и на пастбищных территориях, которые защитят землю от пыльных потоков. Далее это облесение и фитомелиоративные закрепление подвижных песков на этих территориях, — рассказывает Константин Кулик. — Необходимо коренное улучшение, обводнение и орошение пастбищ для получения страховых запасов кормов. У нас в РАН имеются уникальные технологии по борьбе с опустыниванием и пыльными бурями, испытанные еще в 80-х годах в Калмыкии, Дагестане, Казахстане, в Волгоградской области и в других регионах. Для этого используются различные деревья, кустарники и травы приспособленные к местным условиям.

В конечном счете земля очень скоро может стать непригодной для сельского хозяйства Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

По словам Константина Кулика, для снижения уровня бурь и борьбы с опустыниванием в России необходимо дополнительно высадить деревья, кустарники и травы примерно на пяти миллионов гектаров.

— Нам необходима программа по борьбе с первопричиной пыльных бурь — деградацией земель. Нужна комплексная система первоочередных законодательно — институциональных и научно-производственных мероприятий по борьбе с опустыниванием, — говорит академик. — Наш центр уже разработал 14 программ для регионов, где обозначены все мероприятия, которые необходимо проводить в этих целях. Сейчас министерство сельского хозяйства осуществляет поддержку фермеров, выдавая субсидии под 95% для создания защитных лесных насаждений и фитомелиорации. Нужна федеральная программа развития агролесомелиорации земель. По нашим расчетам, чтобы стабилизировать ситуацию с деградацией земель в стране необходимо к имеющимся насаждениям посадить еще около пяти миллионов гектаров лесных насаждений на сельскохозяйственных землях. Это будет наша защитная система.

Мелкие частицы пыли способны изменять работу дыхательной системы

Легким человека от пыльных бурь становится только хуже Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

О том, что пыльные бури не только уничтожают некогда плодородные земли, но и бьют по здоровью людей заявляет и заведующая кафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Латышевская.

— Число и сила пыльных бурь действительно увеличивается, — объясняет профессор. — Чтобы оценить влияние на человека, важна структура и размер пылевых частиц. Что именно поднимается в воздух? Здесь влияет территория. Если это город, то тут много загрязнений антропогенного происхождения. Есть предприятия, выбрасывающие токсичные вещества. Они оседают на дорожном покрытии. Например, частицы от покрышек также взлетают в воздух. Если это буря в сельской местности, то это будет почвенная пыль. Действуют они на человека по-разному. Но здоровья не прибавляет ни сельская пыль, ни городская. Можно сразу спрогнозировать аллергические реакции и негативное воздействие на слизистые, возникновение конъюнктивитов, блефаритов и заболеваний верхних дыхательных путей. Особенно в тех случаях, если у человека есть предрасположенность к заболеваниям. Так, пыльные бури приводят к обострению хронических бронхитов.

По словам Натальи Латышевской, опаснее всего мелкие частицы которые способны накапливаться в самых недоступных участках легких. Вывести их невозможно, а последствия могут возникнуть лишь через годы.