«Смотри, зумеры победили!» Филологи выбрали слово года — и не одно: что это говорит о нашем обществе

Словом годам стало «зумер» Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Словом 2025 года стало « зумер ». Об этом сообщили MSK1.RU в пресс-службе портала «Грамота.ру».

Зумер — это собирательное обозначение представителя поколения Z, родившегося с середины 1990-х до конца 2010-х годов.

Как сообщила замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева, термин стал «символическим ярлыком для молодого поколения», а экспертов зацепило само явление. По ее словам, многое в поведении юных россиян шокирует старших и благодаря зумерам общество осмысливает новые проблемы.

MSK1.RU рассказывает, какие еще понятия могли стать словом года, как вообще его выбирают и почему составлять подборки начали даже блогеры.

Что означает слово года

Слово года отражает социальные тренды и позволяет зафиксировать, что интересовало россиян в ушедшем году. Лингвисты выбирают из тех слов, которые появились в языке или получили новое значение в последние несколько лет, а в 2025-м стали упоминаться чаще в социальных сетях, в СМИ и поисковых запросах. Экспертов интересуют те слова, которые еще не попали в словари, но описывают актуальные явления и многим знакомы.

«С моей точки зрения, акция „Слово года“ — это повод проанализировать год в лингвистическом плане и через язык выйти на то, чем живет общество», — прокомментировала Марина Приемышева.

Отбор провели 469 филологов из 23 организаций в разных городах. Более чем у трети голосовавших есть степень доктора или кандидата филологических наук.

Словари и порталы выбрали слово года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Почему «зумер»

«Зумер» выбрали словом 2025 года 42% экспертов. По словам руководителя портала «Грамота.ру» Константина Деревянко, оно активно употребляется в СМИ, поскольку о поколении много говорят и пишут.

«Очень показательно, что именно сегодня оно на слуху у всех, ведь зумеры родились в 2000-х, это те самые „новые взрослые“, которые ворвались в нашу жизнь, развиваются, принимают решения и строят наше будущее», — высказался он.

Марина Приемышева считает, что сам термин давно все знают, но в 2025 году он расширил значение.

«Мы наблюдаем рефлексию общества, попытки понять поколенческие черты, поэтому „зумер“ связан с целым рядом новых слов и понятий. <…> За другими новыми словами (из шорт-листа) нет социальной рефлексии, которую мы все ощущаем за словом „зумер“», — прокомментировала она.

Какие еще варианты предлагала «Грамота.ру»

В шорт-лист также вошли 11 слов:

выгорание — состояние сильной усталости и полного отсутствия энергии, вызванное чрезмерным длительным стрессом;

ред-флаг — заимствовано из английского, означает сигнал об опасности и признак будущих проблем;

промпт — от английского prompt (подсказка), означает задание для искусственного интеллекта, взрыв популярности произошел в 2022 году;

пупупу — междометие, подражание прерывистому выдоху, означает задумчивость или разочарование;

брейнрот — заимствование из английского brain (мозг) и rot (гниение), означает странный бессмысленный контент, от которого трудно оторваться;

имба — усеченный вариант английского imbalanced (несбалансированный), означает исключительное превосходство;

сигма — возникло из научных работ о приматах, означает успешного и уверенного мужчину;

проявленность — когда-то означало проявление Бога в мире, но теперь — открытое выражение мыслей и чувств человеком;

подсветить — означает выделение важной информации в сообщении;

слоп — от английского slop (помои), означает бесполезный и низкокачественный контент, созданный с помощью ИИ;

лимб — изначально пространство между раем, адом и чистилищем, теперь — подвешенное, растерянное состояние.

Кто еще предлагал слова года

К концу года языковые итоги подводят словари и университеты по всему миру. В России, помимо «Грамоты.ру», свой вариант предложил Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина. Его эксперты назвали « победу » словом года. Второе и третье место заняли MAX и «нейросеть».

«Для российского общества „победа“ — это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм», — заявил ректор института Никита Гусев.

В свою очередь, издательства «Лингва», «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» назвали словом уходящего года « тревожность ». Среди финалистов также «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены», «победа». В категории «сленг» эксперты выбрали слово «окак».

Есть и самое популярное слово, которое пишут россияне в комментариях, им стало « бот ». К такому выводу пришли аналитическая компания LiveDune с СПбГУ и Южным федеральным университетом.

По версии Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина словом года стала «победа» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Создательница Telegram-канала о русском языке «Записки редакторки» Полина Шубина рассказала MSK1.RU, что с каждым годом тренд на слова года усиливается. Если лет пять назад его выбирали только основные платформы и словари, теперь это делают издательства и медиа, и даже локальные блоги.

«С одной стороны, это весело — выбирать слова, которые отражают действительность. А еще это повышает охват, так как людям интересно читать про такие слова, делиться новостью и говорить что-то типа: „Смотри, словом года стал ‚зумер‘, а не ‚пупупу‘, так что зумеры победили!“ С другой стороны, как мне кажется, у людей просто растет потребность в хороших, спокойных новостях. А тренд про слово года как раз из таких», — считает Шубина.

