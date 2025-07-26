«Когда я рожала, мне писали: „Это от Сильвестра?“» Как красотка стала звездой сериала «СашаТаня»

Рассказываем, что известно об Алине Ланиной Источник: alilanina / Instagram.com*

36-летняя Алина Ланина (настоящая фамилия — Кизиярова), известная по роли Евы в ситкоме «СашаТаня», родилась в поселке в Свердловской области. Она окончила театральный институт в Екатеринбурге и отправилась покорять Москву. Помимо съемок в культовом сериале, актриса сыграла более 50 ярких ролей в театре и кино. В этом материале E1.RU собрал все, что известно об одной из самых привлекательных российских актрис.

«Спасибо маме и папе, что не наказывали ремнем»

Алина родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинском. На тот момент ее маме было 16 лет. По специальности она журналист, а папа Алины увлекался живописью, плотничал и работал в гостинице. Когда девочке было шесть лет, отец ушел из семьи. Алина признавалась, что всегда была папиной дочкой.

— Мне иногда кажется, когда я была маленькой, ты куда-то прятал маму, чтобы играть, купать и кормить меня мог только ты. Потому что в своем бессознательном тебя я больше помню, чем маму, — вспоминала она об отце.

Алина с родителями Источник: alilanina / Instagram.com*

Мама Алины вышла замуж во второй раз, на свет появился брат Михаил, который младше ее на 11 лет. У отчима будущей актрисы также было двое детей — Иван и Катя. Всех их воспитывали в религиозном ключе, поэтому Алина выросла верующим человеком.

Алина признавалась, что всегда больше общалась с отцом Источник: alilanina / Instagram.com*

— Мое первое воспоминание в жизни где-то из этого возраста, что на фото. Папа ранним утром заправляет постель, а в воздухе в лучах солнца переливаются пылинки. Так и живу, все пылинки воспринимаю исключительно в лучах солнца. Спасибо маме и папе, что не наказывали ремнем, не кричали, не ставили в угол, а воспитывали в любви, объясняя каждый шаг и разговаривая всегда исключительно как со взрослой, — писала актриса в социальных сетях.

«Это в Голливуде актеры высокооплачиваемые, но не у нас»

В физико-математическом лицее Алина была хорошисткой. Также девочка пробовала себя в качестве модели. Она нашла школу моделей, посещала занятия, но не окончила учебное заведение из-за своего роста. С 167 сантиметрами не хотела «дышать в пупок» моделям.

Девочка с детства радовала родственников самодеятельными выступлениями Источник: alilanina / Instagram.com*

Тогда красавица решила поступить в Екатеринбургский театральный институт и окончила его с красным дипломом.

В 2010 году во время учебы она подрабатывала в типографии, где клеила коробочки и осматривала брак на фантиках от конфет. Тогда же накопила на первый отпуск в Лазаревском.

Алина в 2010 году Источник: alilanina / Instagram.com*

Уехать в столицу посоветовала мама. И Алина отправилась туда после выпуска из института. Поехала вместе с однокурсницей и однокурсником. По дороге молодые актеры изучали список театров, куда бы их могли взять на работу.

— По принципу «куда-нибудь да возьмут» решили обойти их все. Остановились у знакомого в Балашихе. На следующий день сели на метро и оказались на станции «Театральная». Оглядевшись, я сказала: «Большой театр — это не про нас. А зачем нам Малый? Пошли в молодежный театр РАМТ!» Но в здании сидел только вахтер. Вышли, сели на лавочку и обзвонили все театры. Увы, в июне все просмотры и наборы прошли. Мой красный диплом оказался никому не нужен, — рассказывала она в интервью журналисту Наталии Мурге.

Алина Ланина в театре в 2011 году Источник: alilanina / Instagram.com*

Сначала у актрисы ничего не получилось: она приезжала на пробы, но слышала отказы. Первое предложение поступило в Екатеринбурге — утвердили в сериал «След». В тот же момент пригласили поучаствовать в съемках сериала «Обручальное кольцо». Алина сделала выбор в пользу Москвы.

Алина прорывалась в кино благодаря упертости и таланту Источник: alilanina / Instagram.com*

— Когда я съехала от родных, сняла со знакомой комнату, в которой я занимала со своим матрасом лишь угол. Спустя восемь лет вскладчину с мамой и отчимом купила квартиру в Москве. Это в Голливуде актеры высокооплачиваемые, но не у нас. С одного проекта можно купить машину, но надо понимать: сегодня снимают, а завтра нет, — рассказывала актриса.

«В курсе ли Сильвестр, когда я выкладываю фото с семейного отдыха?»

— 12 раз выходила замуж, 3 раза рожала, скакала на медведе, убивала, умирала, была проституткой и благородной девицей, женой олигарха и простушкой из деревни, доила корову, косила сено, управляла «Феррари», джипом, любила и ненавидела, целовалась, плевалась… на работе. А дома всё как у всех… — так написала о себе в соцсетях Алина.

И она действительно всё это делала в кинопроектах. Например, сериал «Обручальное кольцо» стал кинодебютом и школой жизни для Алины. Она сыграла там Свету Столярову, жену бизнесмена. Роль эпизодическая, но Алину стали узнавать на улице. Сериал «Тайны института благородных девиц» уже по-настоящему прославил актрису. В этой драме она исполнила главную роль — перевоплотилась в Елизавету Вишневецкую.

В 25 лет Алина взяла творческий псевдоним, потому что настоящую фамилию — Кизиярова — коверкали в титрах. Изменения произошли только на слуху: документы она не меняла.

— Зачем мучить людей, чтобы они запоминали эту сложную фамилию? По крови она мне действительно не принадлежит, мой папа от рождения — обычный Саша Кузнецов, но его воспитал отчим, к которому он испытывает теплые чувства, — фамилия от него же. В поселке у меня есть родственники с такой фамилией. Отец моих детей придумал фамилию Ланина, а я утвердила, — рассказывала актриса на YouTube-канале «Светлана Баласанян».

Актриса сменила фамилию Кизиярова на Ланину, но только для публики, документы не меняла Источник: alilanina / Instagram.com*

Актриса снялась в десятках других кинолент, однако народной любимицей стала благодаря сериалу «СашаТаня». В 2013 году Ланина впервые примерила на себя роль Евы — молодой жены Сильвестра Андреевича Сергеева.

Актриса долгие годы играла жену Сильвестра Источник: alilanina / Instagram.com*

Алина понимала, что может состояться как артистка в одном амплуа, поэтому в самом начале отказалась от кастинга на эту роль. Но продюсеры не сдались и настаивали — они объясняли ей, что Ева любит своего мужа не из-за денег.

— Я пошла на кастинг, думала, что это что-то очень эпизодическое, маленькое, буквально несколько съемочных дней, и уж точно не могла предположить, что эта роль станет такой узнаваемой и что я буду ассоциироваться с этим проектом, а для кого-то этот проект станет моим главным, — призналась она в интервью Womanhit.

Алина Ланина играла в паре с Алексеем Климушкиным Источник: alilanina / Instagram.com*

Актриса призналась, что снималась в каждом сезоне от силы дней пять, когда у исполнителей главных ролей было по 67 смен. По ее словам, с коллегами по сериалу «СашаТаня» она осталась в приятельских отношениях. Однако многие фанаты комедийный брак воспринимали слишком буквально.

Помните такой образ в сериале? Источник: alilanina / Instagram.com*

— На самом деле меня очень часто спрашивают, в курсе ли Сильвестр, когда я выкладываю фото с семейного отдыха. А когда я рожала своих малышей, мне писали: «Это от Сильвестра?» Нас действительно поженили, но я думаю, что здесь срабатывает эффект присутствия в чужой жизни, когда каждый день приходишь домой, включаешь телевизор, видишь героев и начинаешь считать, что они уже твоя семья, — говорила Ланина.

А уж сколько удивления у людей, когда они меня видят в МФЦ и обычных магазинах, потому что сразу спрашивают, где же яхты и бриллианты. Алина Ланина актриса

Некоторые фанаты думали, что между актерами настоящий роман Источник: alilanina / Instagram.com*

Также в интервью Светлане Баласанян Ланина раскрыла секрет, почему актер Алексей Климушкин, игравший ее мужа-олигарха, покинул проект спустя несколько лет работы. Свой уход он никогда не комментировал.

Связано ли с это с 2022 годом или их личными взаимоотношениями, меня, как коллегу по цеху, лично никто не посвящал. Алина Ланина актриса

— Это было решение продюсеров. По какой именно причине — их может быть много. В 2022 году вообще много актеров отказались работать в России, кто-то переживал за происходящее со знаком плюс, а кто-то — со знаком минус. Скорее всего, какие-то личные у него с продюсером взаимоотношения. Там был какой-то комплекс обстоятельств, но, повторюсь, официальная причина — решение продюсеров, — пояснила актриса.

С актерами из сериала она осталась в хороших отношениях Источник: alilanina / Instagram.com*

У Ланиной есть табу в кино: она не будет сниматься в фильмах ужасов и бриться налысо.

«Ездила в пургу с месячным сыном на пробы»

Алина Ланина не любит афишировать личную жизнь. В 2020 году она удивила подписчиков — сообщила о замужестве и беременности (многие даже думали, что это шутка).

Известно только то, что супруг старше ее на 12 лет, он также работает в киносфере. Пара познакомилась на съемочной площадке, год просто дружили, а потом начали встречаться.

Алина Ланина скрывает личность супруга Источник: alilanina / Instagram.com*

13 декабря 2020 года у супругов родился малыш Лев. Беременность, как признавалась Ланина, была незапланированной.

— Отец моих детей — лучший друг — неожиданность для меня и по сей день. Ах, было столько вариантов! За столько лет мы сотни раз расставались, «окончательно и бесповоротно», самое долгое — на один день, — говорила актриса.

Первого малыша назвали Лев Источник: alilanina / Instagram.com*

В 2023 году на свет появилась дочка Надежда. С ее появлением у Алины появилась сложная задача — правильно распределить внимание между детьми.

— В первые два месяца после рождения Льва, когда я не могла привыкнуть, что я уже не только актриса, но еще и мама, ездила в пургу с месячным сыном на пробы, перед этим час выкапывая машину из-под снега. Не задав себе перед этим вопрос: «Зачем ты это делаешь?!» Но мне казалось, я же так раньше могла, значит, и сейчас смогу. Мне понадобилось время, чтобы перестроить голову на материнский режим, и сейчас, конечно, я бы уже так не сделала. Я научилась переключать тумблеры: вышла из дома — я актриса, вернулась — я мать, — рассказывала она.

Супруги устроили гендер-пати во время второй беременности Источник: alilanina / Instagram.com*

Алина Ланина часто делится фотографиями со своими детьми Источник: alilanina / Instagram.com*

Несмотря на то что Алина Ланина не любит делиться личной информацией, она рассказывала, как в феврале 2022 года с ребенком на руках оказалась в Киеве, а спустя время семья осталась без жилья. Ей пришлось продать недвижимость вскоре после рождения второго малыша.

— Мы переезжали три раза, и это, мне кажется, было самым психологически сложным периодом в наших отношениях. Бесконечные траты, огромное число коробок, ночные поездки на грузовиках, вечные разборы этих вещей… Это была катастрофа длиною в год, — добавила она.

Алина вместе с мужем растит двоих детей, у семьи не так много друзей и помощников. Известно, что мама актрисы живет в Австралии и путешествует по миру, а отец остался в поселке Рефтинском. Только в 2025 году он впервые решил сам прилететь в Москву, чтобы наладить общение с дочкой и познакомиться с внуками.

— Бывает грустно, что нет бабушки, которая могла бы сейчас помочь, но это ее решение. Она отдельный человек, отдельная личность и живет свою жизнь сейчас вот так. Она жила в Екатеринбурге, потом чуть-чуть в Москве, потом в Ереване, теперь в Австралии. Она человек мира, путешествует, разглядывает всё. Она очень любит Австралию, грезила о ней последние лет десять. Сейчас появилась возможность, и она живет там. Я рада, что у нее мечта сбылась и она абсолютно счастлива, — говорила Алина в интервью журналистке Светлане Баласанян.

Какие внуки? Зачем? Она так долго к этому шла! Она приезжает периодически, но мои дети в таком возрасте, что действительно забывают [бабушку]. Алина Ланина актриса

Родители Алины не помогают ей в воспитании детей Источник: alilanina / Instagram.com*

В 2023 году семье удалось преодолеть кризис в отношениях и урегулировать все спорные моменты с жильем. Алина сама купила новый дом без финансовой помощи мужа.

— Это была моя блажь — вообще в целом иметь дом, — рассказывала Алина. — Муж выбирал дом вместе со мной как мужчина. Я-то просто: красиво — некрасиво. Технически он подкованный, рукастый и в целом понимающий во всех мужских вопросах, что важно при выборе дома. Но это были мои накопления, моя мечта и моя задача обеспечить себя в первую очередь жильем. Это был долгий путь на самом деле. <…> Сейчас мы вместе облагораживаем дом. Так что это не то чтобы я просто сидела в чьей-то квартире и такая: «Хочу себе купить дом». Это путь, который я начала еще до появления мужчины в моей жизни.

Алина сама купила дом мечты Источник: alilanina / Instagram.com*