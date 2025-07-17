Тарасова на инвалидной коляске, венок от «Ералаша» и слезы сына. Как в Москве простились с режиссером Александром Миттой: репортаж

В Москве прошла церемония прощания с режиссером Александром Миттой Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В четверг, 17 июля, в Центральном доме литераторов в Москве прошло прощание с режиссером Александром Миттой. Автор первого советского триллера «Экипаж» (18+) скончался 14 июля на 93-м году жизни.

В ноябре 2023 года его госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу из-за пневмонии. Осложнения возникли на фоне перенесенного ишемического инсульта.

Проститься сегодня с режиссером пришли не только близкие, но и многие актеры и режиссеры, а также коллеги по цеху. Среди них актер и сын Владимира Высоцкого Никита, легендарная тренер фигуристов Татьяна Тарасова, режиссер Валерия Гай Германика. Одним из первых приехал сын режиссера — Евгений Митта. Подробности — в материале MSK1.RU.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

За полчаса до официального начала церемонии к дому литераторов начали стекаться друзья и коллеги актера. Почти все из них пришли с цветами. На входе в траурный зал установили портрет кинорежиссера, а рядом с ним — историю его жизненного пути, написанную кинокритиком Андреем Плаховым.

«Еще студентом снимался в его фильме „Точка, точка, запятая…“, — рассказывал актер Евгений Герасимов. — С тех пор мы сохранили очень теплые отношения. На фестивале „Будем жить“, который я возглавляю, он не один раз был председателем жюри. Общение с ним — это сказка. Он очень образованный человек, доброжелательный человек. Я даже был свидетелем, как он в Германии читал лекции о кино, о нашем советском кино».

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Во время церемонии прощания сын Александра Митты не смог сдержать слез, когда читал его любимых стих, написанный Николаем Заболоцким. Он попросил прощения за то, что не может собраться и дочитать его до конца.

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

В 2007 году Александр Митта основал киношколу, где проводятся курсы киномастерства как для профессионалов, так и любителей. Школа предлагает 5 направлений подготовки в сфере кино.

Герасимов добавил, что Александр Митта был очень хорошим художником. Директор киношколы Митты Геннадий Иванов рассказал, что к режиссеру многие хотели попасть на обучение.

«Все его фильмы так и смотрятся, потому что они цепляют, — сказал Иванов. — За печенку тащат до финала. Зритель не может оторваться от экрана. А это самое главное. Получается 19 лет школе его уже. Когда он преподавал в Гамбурге, искали пять сценаристов, режиссеров, актеров, операторов. Они тогда крутились и снимали за свои деньги. Он хотел сделать здесь школу».

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На прощание с режиссером пришел и актер Никита Высоцкий. По его словам, все картины, которые создал Александр Митта, можно назвать авторским кино.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«Это кино трудно снимать так, чтобы тебя услышали не какие-то единицы или десятки продвинутых просвещенных людей, — вспоминал Высоцкий творчество режиссера. — Такое кино не для всех. А сделать такое, чтобы тебя слушали и видели и воспринимали десятки миллионов людей. Сумел сделать то, что мало кто смог. Авторское кино сделать таким массовым, популярным».

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Проститься с режиссером приехала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она передвигалась на инвалидной коляске, а в руках у нее был букет белых роз.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Зоя Кудря — сценарист, которая работала вместе с Александром Миттой, — рассказала, что режиссер для нее был не учителем, а другом.

«Десять лет его не было в России, когда он уехал в Америку. И все о нем забыли. А потом он стал знаменитым. Он создал школу, где 200–300 человек сценаристов. Он настолько был блестяще образован, — рассказала Кудря. — Когда он был болен, ему не совсем удобно было приезжать в школу, он просил меня. Чтобы я приехала и прочитала лекцию. Если были силы, он приезжал на лекцию, садился на заднюю парту и записывал все. Он все время учился».

Сценарист Зоя Кудря рассказала о совместной работе с режиссером Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Напомним, за 52 года работы режиссер создал 20 фильмов. В 2004 году он был удостоен звания «Народный артист России» и награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в отечественный кинематограф в 2008 году.

За время своего творческого пути Александр Митта дважды сотрудничал с композитором Альфредом Шнитке. Его музыка звучала в картинах «Сказка странствий» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Две кинокартины режиссера — «Москва, любовь моя» и «Шаг» — стали одними из немногих советско-японских фильмов.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Возложил цветы к гробу Александра Митты и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. В среду, 16 июля, его можно было увидеть на похоронах режиссера Юрия Мороза.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

К гробу режиссеру выстроилась очередь из желающих с ним проститься. Были и его ученики, и поклонники творчества.

Вслед за Эрнстом проститься с Александром Миттой пришел актер Алексей Агранович.

Алексей Агранович приехал на прощание с Миттой Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В зал, где проходило прощание, занесли венок. На нем было написано: «Вечная память от „Ералаша“».

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На церемонию прощания приехал актер Михаил Горевой. Он стоял и разговаривал с музыкантом Гариком Сукачевым.

Актер Михаил Горевой Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Музыкант Гарик Сукачев Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Проводить в последний путь Александра Митту пришла и режиссер Валерия Гай Германика. В зале, где проходила церемония прощания, сидела на местах для семьи и близких.

Валерия Гай Германика на прощании с режиссером Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

После церемонии прощания Александра Митту кремируют, сообщил его сын Евгений.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Мы рассказывали, что Александр Митта окончил архитектурный факультет МИСИ в 1955 году, а после этого сразу поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил в 1960 году. Уже через год, в 1961 году, в киностудии «Мосфильма» был поставлен его дипломный фильм «Друг мой, Колька!» Это первый полнометражный фильм режиссера. Только за первый год фильм собрал 23 миллиона зрителей в прокате и сразу же был удостоен премии кинокритиков за лучший фильм года.