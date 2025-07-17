Тарасова на инвалидной коляске, венок от «Ералаша» и слезы сына. Как в Москве простились с режиссером Александром Миттой: репортаж

В четверг, 17 июля, в Центральном доме литераторов в Москве прошло прощание с режиссером Александром Миттой. Автор первого советского триллера «Экипаж» (18+) скончался 14 июля на 93-м году жизни.
В ноябре 2023 года его госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу из-за пневмонии. Осложнения возникли на фоне перенесенного ишемического инсульта.
Проститься сегодня с режиссером пришли не только близкие, но и многие актеры и режиссеры, а также коллеги по цеху. Среди них актер и сын Владимира Высоцкого Никита, легендарная тренер фигуристов Татьяна Тарасова, режиссер Валерия Гай Германика. Одним из первых приехал сын режиссера — Евгений Митта. Подробности — в материале MSK1.RU.
За полчаса до официального начала церемонии к дому литераторов начали стекаться друзья и коллеги актера. Почти все из них пришли с цветами. На входе в траурный зал установили портрет кинорежиссера, а рядом с ним — историю его жизненного пути, написанную кинокритиком Андреем Плаховым.
«Еще студентом снимался в его фильме „Точка, точка, запятая…“, — рассказывал актер Евгений Герасимов. — С тех пор мы сохранили очень теплые отношения. На фестивале „Будем жить“, который я возглавляю, он не один раз был председателем жюри. Общение с ним — это сказка. Он очень образованный человек, доброжелательный человек. Я даже был свидетелем, как он в Германии читал лекции о кино, о нашем советском кино».
Во время церемонии прощания сын Александра Митты не смог сдержать слез, когда читал его любимых стих, написанный Николаем Заболоцким. Он попросил прощения за то, что не может собраться и дочитать его до конца.
В 2007 году Александр Митта основал киношколу, где проводятся курсы киномастерства как для профессионалов, так и любителей. Школа предлагает 5 направлений подготовки в сфере кино.
Герасимов добавил, что Александр Митта был очень хорошим художником. Директор киношколы Митты Геннадий Иванов рассказал, что к режиссеру многие хотели попасть на обучение.
«Все его фильмы так и смотрятся, потому что они цепляют, — сказал Иванов. — За печенку тащат до финала. Зритель не может оторваться от экрана. А это самое главное. Получается 19 лет школе его уже. Когда он преподавал в Гамбурге, искали пять сценаристов, режиссеров, актеров, операторов. Они тогда крутились и снимали за свои деньги. Он хотел сделать здесь школу».
На прощание с режиссером пришел и актер Никита Высоцкий. По его словам, все картины, которые создал Александр Митта, можно назвать авторским кино.
«Это кино трудно снимать так, чтобы тебя услышали не какие-то единицы или десятки продвинутых просвещенных людей, — вспоминал Высоцкий творчество режиссера. — Такое кино не для всех. А сделать такое, чтобы тебя слушали и видели и воспринимали десятки миллионов людей. Сумел сделать то, что мало кто смог. Авторское кино сделать таким массовым, популярным».
Проститься с режиссером приехала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она передвигалась на инвалидной коляске, а в руках у нее был букет белых роз.
Зоя Кудря — сценарист, которая работала вместе с Александром Миттой, — рассказала, что режиссер для нее был не учителем, а другом.
«Десять лет его не было в России, когда он уехал в Америку. И все о нем забыли. А потом он стал знаменитым. Он создал школу, где 200–300 человек сценаристов. Он настолько был блестяще образован, — рассказала Кудря. — Когда он был болен, ему не совсем удобно было приезжать в школу, он просил меня. Чтобы я приехала и прочитала лекцию. Если были силы, он приезжал на лекцию, садился на заднюю парту и записывал все. Он все время учился».
Напомним, за 52 года работы режиссер создал 20 фильмов. В 2004 году он был удостоен звания «Народный артист России» и награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в отечественный кинематограф в 2008 году.
За время своего творческого пути Александр Митта дважды сотрудничал с композитором Альфредом Шнитке. Его музыка звучала в картинах «Сказка странствий» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Две кинокартины режиссера — «Москва, любовь моя» и «Шаг» — стали одними из немногих советско-японских фильмов.
Возложил цветы к гробу Александра Митты и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. В среду, 16 июля, его можно было увидеть на похоронах режиссера Юрия Мороза.
К гробу режиссеру выстроилась очередь из желающих с ним проститься. Были и его ученики, и поклонники творчества.
Вслед за Эрнстом проститься с Александром Миттой пришел актер Алексей Агранович.
В зал, где проходило прощание, занесли венок. На нем было написано: «Вечная память от „Ералаша“».
На церемонию прощания приехал актер Михаил Горевой. Он стоял и разговаривал с музыкантом Гариком Сукачевым.
Проводить в последний путь Александра Митту пришла и режиссер Валерия Гай Германика. В зале, где проходила церемония прощания, сидела на местах для семьи и близких.
После церемонии прощания Александра Митту кремируют, сообщил его сын Евгений.
Мы рассказывали, что Александр Митта окончил архитектурный факультет МИСИ в 1955 году, а после этого сразу поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил в 1960 году. Уже через год, в 1961 году, в киностудии «Мосфильма» был поставлен его дипломный фильм «Друг мой, Колька!» Это первый полнометражный фильм режиссера. Только за первый год фильм собрал 23 миллиона зрителей в прокате и сразу же был удостоен премии кинокритиков за лучший фильм года.
Последней работой Александра Митты стала кинокартина «Шагал — Малевич» (12+), вышедшая в прокат в 2014 году. Это художественный фильм о жизни русского художника Марка Шагала. Мы публиковали рассказы коллег Александра Митты о культурном наследии режиссера.