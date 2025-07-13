Неделю жила в монастыре и сбежала. История звезды российских сериалов, которую муж заставлял бегать голой по лесу зимой

Актрисе сейчас 52 года Источник: Ирина Гринева / Instagram*

Наверняка многие из вас смотрели или хотя бы слышали о российской драме 2003 года «Всегда говори „всегда“» (12+). Одну из главных ролей в сериале сыграла актриса Ирина Гринева — зрителям она запомнилась в роли строгой Дарьи. История яркой блондинки — в материале наших коллег из 116.RU.

Детство в Казани

Ирина Гринева — актриса театра и кино. Она родилась 6 февраля в Хабаровске. В некоторых источниках указывается, что ее родина — Казань. Однако большинство других источников сообщают, что в столицу Татарстана Ирина переехала вместе с мамой в 5-летнем возрасте. После развода родителей девочка с мамой жили у бабушки.

На фото Ирина Гринева с родителями Источник: uznayvse.ru

Желание стать актрисой появилось у Ирины еще в детстве, как и у ее мамы и бабушки. Женщины в ее семье в молодости мечтали о сцене, но не осуществили свои мечты. Мама Ирины, Наталья, часто водила дочь в театр, читала ей классику и привила хорошие манеры.

Наслушавшись рассказов о театральном мире, юная Ирина решила, что эта профессия станет для нее главной. Во время учебы в школе она посещала драматический кружок, а после получения аттестата поехала в Москву — поступать в театральный институт.

— Моя бабушка всю жизнь мечтала быть актрисой, но муж ей запрещал. Мама тоже хотела, но не смогла реализоваться. Они часто повторяли: «Ира, ты не должна останавливаться. Ты будешь актрисой за нас», — вспоминала она.

Уже в осознанном возрасте Гринева несколько раз негативно высказывалась о Казани, например, когда на экраны вышел сериал «Слово пацана» (18+).

На фото — маленькая Ирина Источник: uznayvse.ru

— Сериал «Слово пацана» — это мое детство. Хади Такташа там есть улица. Я с той улицы знала тех ребят. Я никогда об этом не говорила, решила свое детство спрятать в комод и закрыть на ключ, чтобы никто не знал. Я не люблю город Казань, не люблю туда приезжать и рада, что уехала в 16 лет. Не знаю, что бы со мной было, если бы я не уехала. Половина моих знакомых на кладбище, — заявила она в одном интервью.

В 2022 году актриса потеряла отца Анатолия и рассказала об этом подписчикам в своем аккаунте в социальной сети.

Выбор профессии

Первая попытка поступить в театральные вузы у Ирины не удалась: ни в ГИТИС, ни в Школу-студию МХАТ ей не удалось пройти. Не желая терять год, Ирина подала документы в Ярославский государственный театральный институт и поступила.

После окончания учебы она снова поехала покорять Москву и поступила на курс экспрессивной пластики в «Школу драматического искусства», где преподавал известный мастер Анатолий Васильев, известный по сериалу «Сваты» (18+).

Источник: Ирина Гринева / Instagram*

Некоторые источники сообщают, что на втором курсе актриса даже уходила в монастырь и готовилась принять постриг, но быстро разочаровалась в этом решении, так как в обители нужно было много и тяжело трудиться.

— Мне хотелось стать ближе к Богу, причем, как можно скорее. Но когда я пришла в монастырь, я поняла, насколько это сложно, насколько это тяжелый труд. Я продержалась там неделю, потом сбежала, — признавалась звезда.

Карьера

На театральной сцене в Москве Гринева дебютировала в 1995 году, сыграв в постановке Владимира Агеева по роману Хулио Кортасара «Игра в классики» (16+). За эту роль ее наградили премией «Лучший дебют» на фестивале, посвященном актеру и поэту Владимиру Высоцкому. После этого режиссер спектакля задействовал ее и в других своих постановках. За одну из ролей она была удостоена премии «Золотая лира» в номинации «Совершенство».

Кадр из сериала «Раневская» Источник: kino-teatr.ru

Спустя два года Гринева перешла в театр Станиславского, который стал ей почти родным. Параллельно она участвовала в постановках других театров на контрактной основе. Поворотной в своей карьере она считает роль Марины Мнишек в «Борисе Годунове» (12+).

Кадр из фильма «Дом для богатых» (16+) Источник: kino-teatr.ru

Большинству зрителей Ирина запомнилась как актриса сериалов. Ее дебютом в кино стала роль официантки Лады в многосерийном фильме «Самозванцы» (12+). В 2000 году ей доверили исполнить главную роль в исторической драме «Дом для богатых» (16+). В 2003 году она сыграла стервозную Дашу в сериале «Всегда говори „всегда“» (12+). На экранах телевизоров Гринева появлялась не слишком часто, ей больше нравился театр. В 2022 году Ирина снялась в драме «Раневская» (16+). Актриса получила одну из главных ролей — Любови Орловой, близкой подруги Фаины Раневской.

Кадр из сериала «Всегда говори „всегда“» Источник: kinoafisha.info

Личная жизнь

Актриса обычно не раскрывает подробности своей личной жизни, но несколько фактов всё же известны публике. 6 лет она была замужем за режиссером Андреем Звягинцевым, но пара разошлась по неизвестным причинам.

Вторым и нынешним мужем Гриневой стал известный фигурист Максим Шабалин. Они поженились в 2010 году. Несмотря на то, что актриса старше своего мужа на 9 лет, брак получился счастливым. В 2013 году в семье появилась дочь Василиса.

Ирина Гринева с бывшим мужем Андреем Звягинцевым Источник: uznayvse.ru

Сейчас семья живет в доме постройки XIX века. Супруги увлекаются коллекционированием раритетных вещей и часто путешествуют. Например, в начале 2025 года Гринева исполнила свою мечту и посетила Венецию. Моментами из своей жизни актриса делится на своей страничке.

На фото — Гринева с дочерью Источник: Ирина Гринева / Instagram*

В 2019 году ее муж захотел сменить профессию и стать режиссером, Ирина поддержала его начинания. Женщина сыграла в его короткометражке «Умри, Джульетта!» (16+). А вот в полном метре Шабалина ей досталась главная роль. Супруг не жалел возлюбленную на съемочной площадке, заставив ее в одной из сцен бежать обнаженной по зимнему лесу. Хотя в интервью он признавался, что ему не хотелось заставлять жену страдать, этого требовал сценарий.

Ирина с мужем Максимом Шабалиным Источник: Ирина Гринева / Instagram*

Смерть мамы и бабушки

На протяжении всего этого времени рядом с Гриневой находилась мама. Она поддерживала дочь в ее карьере и помогала справляться с личными трудностями. Но в один из осенних дней родного человека не стало. А незадолго до этого умерла любимая бабушка Ирины.

— Моя мама погибла. У нее остановилось сердце, когда она шла по улице. Если бы ей сразу помогли, то маму можно было спасти. Она всегда говорила, что не будет старухой, что останется молодой и красивой. Я маму недообнимала. У нас у обеих ретивые характеры, и при ее жизни мы только спорили, — рассказала актриса.

Сейчас

Сейчас Ирина по-прежнему выходит на сцену театра имени Гоголя в Москве. Помимо актерского мастерства, она хорошо рисует, поет и пишет стихи. В свободное время она занимается фехтованием и посещает церковь. В 2009 году актриса даже участвовала в развлекательном музыкальном шоу «Две звезды» (12+), где ее партнером стал Григорий Лепс.

Источник: Ирина Гринева / Instagram*

В свои 52 года Ирина остается в хорошей форме. Она посещает косметологов и заботится о себе. Привычку следить за гардеробом она переняла от мамы.

Даже в студенческие годы, при невысокой стипендии, девушке удавалось выглядеть безупречно благодаря стрижке и классическим нарядам. Яркий стиль и вкус артистки в выборе имиджа не раз получали признание: в 2005 году она получила титул «Образ года» и стала лауреатом премии Best Of Beauty.

— И для чего вдруг быть некрасивой? По-моему, это естественно для женщины — стремиться к красоте. Внешний вид — это ведь посыл в мир. Иногда с помощью стиля можно и мир менять, — объясняла актриса в интервью.

Мы рассказывали тяжелую историю из жизни известной актрисы Розы Хайруллиной, которая проработала в Казани 15 лет. За несколько лет она потеряла почти всю семью: сначала погиб брат, оставив огромные долги и заложив квартиру, а затем и родители. Всё это стало переломным моментом в жизни актрисы, и она решила двигаться дальше, найдя себя в кино, переехав в Москву.