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Культура Обзор «Собрал рюкзак и переехал в Стамбул»: личная жизнь Озана Акбабы — звезды сериала «Далекий город»

«Собрал рюкзак и переехал в Стамбул»: личная жизнь Озана Акбабы — звезды сериала «Далекий город»

Помимо съемок, у актера немало любопытных хобби

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Этот актер доказывает: если сильно хочешь, то в жизни нет ничего невозможного | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Этот актер доказывает: если сильно хочешь, то в жизни нет ничего невозможного | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Этот актер доказывает: если сильно хочешь, то в жизни нет ничего невозможного

Источник:

ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Озан Акбаба — актер с яркой судьбой, который проделал долгий путь к большому экрану и признанию. Его работа в сериале «Далекий город» (16+) стала настоящим культурным феноменом в Турции и собрала миллионы зрителей в России. Рассказываем, как сын переселенцев из Азербайджана, выросший в маленькой деревушке на границе с Арменией, стал известным актером и что происходит в его личной жизни.

Детство и юность

Озан Акбаба происходит из семьи переселенцев из Азербайджана. Он появился на свет в небольшой деревне Бенли Ахмет в приграничной провинции Карс, ходил в обычную сельскую школу, а в 13-летнем возрасте вместе семьей переехал в крупный город на Эгейском побережье.

— Мой отец тогда работал в службе сельского хозяйства, и его перевели в Измир. После переезда мы поселились в одном из экономически неблагополучных районов Измира. Отец продолжал работать в службе сельского хозяйства до самой пенсии. В Измире до сих пор живет моя семья — мама, папа, сестра, брат, тетушки, — рассказывал Акбаба.

Будущий актер с братом | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Будущий актер с братом | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Будущий актер с братом

Источник:

ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После окончания школы Озан поступил в профессиональный лицей, где окончил отделение токарного дела и шлифовки.

— Тогда отец мне сказал: «Если хочешь стать человеком, получи профессию». И это действительно было умное решение, сильно повлиявшее на мою жизнь. В профлицее я реально многому научился, — признавался актер.

Однако мечта о сцене его не отпускала. Там же, в лицее, и раскрылся актерский талант Озана.

— У нас был учитель электроники, Халиль Чичек, он ставил театральные постановки с учениками. Благодаря ему я и вошел в мир искусства, — откровенничал Акбаба. — Один учитель действительно может изменить жизнь. Он был невероятно душевным человеком, и его поддержка изменила многое.

Несмотря на это, после окончания профлицея Озан Акбаба поступил не в театральный, а на факультет изящных искусств в Университет Акдениз в Анталье, где снова получил прикладную профессию — изучал дизайн интерьера. На получении этой профессии снова настоял отец Озана, а семья поддержала его решение.

— У меня хорошо получалось рисовать, особенно карандашом, я вообще с художественным творчеством всегда был на «ты», и с дизайном тоже. Я пошел, сдал творческий экзамен, поступил, окончил вуз — вот так и стал интерьерным дизайнером.

Вы только посмотрите, какой брутальный красавчик | Источник: Özkan Önal, ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Вы только посмотрите, какой брутальный красавчик | Источник: Özkan Önal, ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вы только посмотрите, какой брутальный красавчик

Источник:

Özkan Önal, ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В студенческие годы Озан Акбаба познакомился с кинематографистами, и его увлечение кино начало проявляться всё сильнее и сильнее. Сначала он начал снимать короткометражки — писал сценарии, делал музыку, и это было просто хобби. Получив диплом, Акбаба вернулся в Измир.

— Я стал дизайнером интерьера и даже хотел вместе с мужем сестры открыть офис. В это время услышал, что в Измире начинают снимать сериал, меня пригласили на кастинг — я с радостью согласился и поехал, — рассказывал актер. — Муж сестры, конечно, немного злился на меня, но всё равно я его очень люблю. Думаю, он сейчас гордится мной и тем, где я сейчас.

«Собрал рюкзак и переехал в Стамбул»

Карьера Озана Акбабы на телевидении началась в 2006 году с сериала «Сломанные крылья» (16+). В 2007 году он сыграл бармена в популярной мелодраме, которая шла несколько сезонов, а в 2011-м воплотил образ Зафера в сериале «Тайны рая» (16+).

— Дело стало серьезным — я уже не просто дизайнер, а реально начал жить съемками. Был сериал «Тайны рая» на Star TV, мы отсняли около 70 серий. Потом в одночасье собрал рюкзак и переехал в Стамбул из Измира, потому что хотел реально построить актерскую карьеру, — признавался актер.

Актер не мыслит жизни без спорта | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актер не мыслит жизни без спорта | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер не мыслит жизни без спорта

Источник:

ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя год Акбаба снялся в роли Сюмера Тезкана в сериале «Кузей — Гюней» (12+), и тогда его игру смогли увидеть российские зрители. В 2014-м Озан появился в сериале «Опасные улицы» (18+) в роли доктора Вейселя. А большую популярность он приобрел благодаря роли Ильяса Чакырбейли в сериале «Мафия не может править миром» (18+), в котором снимался с 2015 по 2021 год.

— Эту роль я получил через агента, — рассказывал в интервью Акбаба. — Там у меня изначально была роль Махмута, но когда я читал сценарий, то говорил жене и друзьям, что роль Ильяса круче. В итоге я стал Ильясом — очень горжусь этим, ведь я так хотел эту роль, и она свершилась. Этот проект был очень крутым, с классным сценарием, длился шесть лет подряд. Даже когда сериал закончился, рейтинги были нормальные и люди удивлялись, почему его закрыли, — думали, что будет продолжение. Но шесть сезонов — это не шутки.

«Это для нас огромная гордость»

За этим последовал еще один успешный проект: в 2022–2023 годах Акбаба сыграл медика в сериале «Сельский врач», который российские зрители знают как «Хороший плохой доктор» (16+). А сейчас актер успешно снимается в сериале «Далекий город», где играет главную роль Джихана Алборы. По сценарию его брат умер, а Джихану приходится жениться на его вдове с маленьким сыном из-за традиций, которые сильно соблюдаются на востоке Турции.

— Здесь ты чувствуешь в этом что-то очень человечное, мягкое, будто: «Я этого на самом деле не хочу, но что поделать, вынужден». И получается, что злиться надо не на героя, а скорее на саму ситуацию — и это превращается в социальный посыл, который мне очень понравился, — рассказывал актер о своем участии в съемках. — Да, у этого проекта именно такой посыл. Здесь нет никакой аморальности, а есть вынужденность. Им приходится через это пройти, и они знают, что этого быть не должно. На самом деле они оба жертвы.

С коллегами по цеху&nbsp;— актерами сериала «Далекий город» | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)С коллегами по цеху&nbsp;— актерами сериала «Далекий город» | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С коллегами по цеху — актерами сериала «Далекий город»

Источник:

ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Cериал стал проектом года в Турции и популярен за ее пределами. У этого проекта не только хорошие рейтинги среди телезрителей, но и немало желающих понаблюдать за съемками.

— На нашей съемочной площадке каждый день бывают гости — от государственных деятелей до очень богатых бизнесменов. Сериал смотрят с интересом, и это для нас огромная гордость, — отметил Акбаба. — Насколько я помню, это первый сериал с очень высокими рейтингами, который заставил людей говорить: «Что это за Мардин?»

Личная жизнь

В отличие от своего экранного персонажа Озан Акбаба женился по любви. Его избранница — режиссер Букет Арыкан. Они познакомились на съемочной площадке.

Актер&nbsp;— примерный и любящий семьянин | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актер&nbsp;— примерный и любящий семьянин | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер — примерный и любящий семьянин

Источник:

ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это был фильм ужасов, в котором я снимался, а она занималась производственной частью, пиаром — так и встретились. Потом какое-то время мы не пересекались, точнее наши пути разошлись, — делился Акбаба своей лавстори. — Позже мы снова встретились, и после этого решили, что у нас есть общее дело, проект. Это совпало с первым годом съемок «Мафии». В 2015-м мы начали встречаться, в 2017 году поженились, а в 2018-м у нас родился сын.

В соцсетях актер публикует трогательные семейные фото и видео. Он признаётся в любви своей жене и каждый год поздравляет ее с днем рождения, Днем матери и днем появления на свет их ребенка — Озана Али.

«Мама с папой в последний раз дышат без тебя, не до конца полной грудью»,&nbsp;— написал актер про это фото | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)«Мама с папой в последний раз дышат без тебя, не до конца полной грудью»,&nbsp;— написал актер про это фото | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мама с папой в последний раз дышат без тебя, не до конца полной грудью», — написал актер про это фото

Источник:

ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На время съемок «Далекого города» актер оказался в разлуке со своей семьей: жена и маленький сын остались в Стамбуле. А Мардин — город, о котором идет речь в сериале, находится на другом конце страны.

— Всё было чисто профессионально, но мы оба переживали, потому что я не хотел быть отдельно от них. Если маленький ребенок растет без папы или мамы, это, конечно, неприятно. Мы оба — и мама, и папа, — его очень любим. Потому что вся доброта, которая есть у моего сына, как будто от жены передалась, и я это очень ценю, — откровенно рассказал актер.

«Семья черных папах желает успешного и счастливого года»,&nbsp;— написал актер | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)«Семья черных папах желает успешного и счастливого года»,&nbsp;— написал актер | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Семья черных папах желает успешного и счастливого года», — написал актер

Источник:

ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Озан мог бы позволить себе отдать ребенка в элитную школу, но не собирается этого делать. Актер подчеркивает, что сам вырос в маленькой деревне и ходил в сельскую школу, и, по его словам, образовательное учреждение дало ему очень многое. Поэтому и сына он планирует отдать в государственную школу.

— Мой сын должен расти с мардинскими детьми, привыкать к ним, смешивать свою культуру с их, потому что так и учатся жить. Это похоже на службу в армии: до армии — один человек, после армии — совсем другой. Я в это верю. Потому что в обычной жизни ты видишь людей, которых в твоем привычном окружении нет, а в армии — особенно, — признался Акбаба.

«Хорошие родители — это большая удача»

Помимо съемок, в жизни актера есть место многочисленным хобби. Озан — увлеченный автомобилист и занимается тюнингом. Он неоднократно подчеркивал, что это определило его тягу к актерскому искусству — Акбаба хотел снимать экшен-фильмы.

— Мне всегда хотелось сделать именно скоростной экшен. И я получил такую возможность, — признался актер. — Раньше у папы в Карсе была машина Ford Taunus, очень древняя. Я всегда мечтал как-то ее привести в порядок, и, собственно, так и получилось. Конечно, ту самую машину папы я не нашел, но достал похожую — красивую, 1973 года. Мы ее сильно модифицировали для фильма «Анка», отреставрировали — получилось реально круто.

По легенде, птица Анка сгорает и возрождается из пепла, как и Феникс | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)По легенде, птица Анка сгорает и возрождается из пепла, как и Феникс | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По легенде, птица Анка сгорает и возрождается из пепла, как и Феникс

Источник:

ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Озана Акбабы есть своя столярная мастерская, где он делает мебель на заказ.

— Я сделал примерно 25 столов и кофейных столиков. Большую часть отправил другу в Азербайджан, он очень оценил и полюбил мои работы, — рассказал актер. — Все мои изделия — из массива дерева, и не простого, а очень ценных пород. Это требовало огромных усилий, и я уделял много внимания качеству работы, поэтому получились действительно хорошие вещи.

Эту мебель Озан Акбаба сделал своими руками | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Эту мебель Озан Акбаба сделал своими руками | Источник: ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эту мебель Озан Акбаба сделал своими руками

Источник:

ozanakbaba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Помимо быстрой езды и плотницкого дела, Озан Акбаба поддерживает турецкий фонд помощи аутистам. В свой день рождения, 9 июня, он написал в своем аккаунте, что самый лучший подарок для него — пожертвование для детей с аутизмом.

Актер признаётся, что разносторонность у него в крови.

— Всю жизнь я, кажется, внимательно изучал и анализировал всё, с чем сталкивался. Надо сказать, что мы — кавказские турки, и в нас реально горит сильный внутренний огонь — я это чувствую, и, наверное, это во многом определяет мои поступки, даже если я не всегда осознаю это. Поэтому, когда я ощущаю, что могу искренне увлечься чем-то и это мне подходит, я не отпускаю это и стараюсь довести до конца.

Во многом эта многогранность и умение не пасовать перед трудностями передалась 43-летнему Озану Акбаба от отца.

— У моего папы точно есть свой внутренний огонь, потому что он прошел через трудности: зарабатывал мало, но был обязан заботиться о многих людях. Конечно, у него были моменты, когда он сдавался, уходил в себя и плакал, но я этого никогда не видел. Очень тяжело в таких условиях пытаться обеспечить всех. Нас трое детей, и он всех нас очень любит. Главное, он всегда держался достойно, и поэтому для меня он очень важен, — признавался актер.

Акбаба отмечал, что воспитание отца не ограничивалось только запретами или рекомендациями и он всегда чувствовал его любовь и заботу.

— Он мог бы быть как многие другие: «Учись, а там будь что будет» или «Выбирай свой путь, сынок» — это не плохо, но он старался не просто отпустить, а направлять, — говорил актер. — В какой-то период жизни он часто меня ругал, говорил, что недоволен мной, но иногда и показывал, как сильно он доволен, а порой тихо подсказывал путь. Хорошие родители — это большая удача.

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внештатный корреспондент Городских порталов
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