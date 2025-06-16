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Культура «Поправился для роли на 12 килограммов». Закулисный разговор с Гошей Куценко о детях, музыке и персонаже, который хрюкал

«Поправился для роли на 12 килограммов». Закулисный разговор с Гошей Куценко о детях, музыке и персонаже, который хрюкал

Актер развивается как музыкант и мечтает стать режиссером

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Гоша Куценко в Читу приехал впервые | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUГоша Куценко в Читу приехал впервые | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Гоша Куценко в Читу приехал впервые

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Заслуженный артист России Гоша Куценко в 2025 году впервые побывал на Забайкальском международном кинофестивале. Он не только прошелся по удивившей его цветом багульника ковровой дорожке, но и выступил в Чите с концертной программой «Слова под музыку» (12+). Перед спектаклем за кулисами в суматохе корреспондент CHITA.RU пообщался с Гошей о творчестве, любимых персонажах в кино, талисмане и детях. Ответы артиста — в карточках.

Юрий Георгиевич Куценко — российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель. Родился 20 мая 1967 года. Окончил Школу-студию МХАТ. Гоша Куценко снимался в фильмах «Антикиллер» (18+), «Любовь-морковь» (12+), сериалах «Скорая помощь» (16+), «Что делать женщине, если…» (18+) и «Инсомния» (18+). В этом году на экраны вышел фильм «Красный шелк» (16+) с его участием, а в 2022-м — сериал «1703» (18+). Больше информации об артисте можно найти на его личном сайте.

  1. Концерт «Слова под музыку». Как появился и заходит ли публике?
  2. Готовы ли вы стать дедом?
  3. Насколько серьезные у вас отношения с музыкой?
  4. Есть ли талисман, который возите с собой?
  5. Про благотворительность и помощь детям
  6. Есть ли персонаж из ранее сыгранных, по которому скучаете?
  7. А сами какую музыку слушаете и любите?
  8. Про возвращение в Забайкалье
  9. Хотите ли вы получить звание народного артиста России?
1

Концерт «Слова под музыку». Как появился и заходит ли публике?

Обязательная проверка аппаратуры перед концертом | Источник: Артем Стромилов / CHITA.RUОбязательная проверка аппаратуры перед концертом | Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Обязательная проверка аппаратуры перед концертом

Источник:

Артем Стромилов / CHITA.RU

Он растет, меняется. Родился довольно естественно. Я на свои дни рождения с десяток лет приглашал друзей, билеты в зал продавал и устраивал так называемые — не люблю это название — творческие вечера. Но не обычные, а с живыми музыкантами. Отвечал на вопросы, говорил на какие-то темы, но всё больше и больше это скатывалось в юмор, в легкий стендап. И потом мы вдруг поняли, что мы можем не обязательно только 20 мая, но и осенью попробовать «продать зал». Нас начали приглашать с такой программой. Несмотря на то что я театральный актер, мне такой музыкальный формат очень интересен, я уже к нему привык. Мы поем песни, которые я сочинял для фильмов, в которых мечтал сняться и сделал это, где черпал вдохновение.

А потом у нас появился новый проект, называется «Киноконцерт». Продюсер Анастасия Приц побывала на паре дней рождения и посоветовала: «Ты можешь приглашать своих друзей-актеров, и мы можем петь песни из кино. Вы же киношники, киноартисты». И вот мы попробовали год назад, мы разгоняем такой проект, когда поем просто песни из кино. Известные, старые, в конце поем попурри, выходят на сцену все актеры. И это начало пользоваться популярностью. Явно, что уже всё было, конечно, все жанры. И в советское время это было, наверное, популярно. И делались массовые концерты. И мы такими небольшими бригадами уже поездили по стране.

На кинофестивале была программа «Слова под музыку» — наши песни, а в конце отдали дань «Киноконцерту». Пели с Юлией Пак (певицей, участницей шоу «Голос» (12+). — Прим. ред.). Исполнили несколько песен. В конце сыграли попурри. Обычно, если зал хорошо себя чувствует, мы играем еще и каверы. Тогда все танцуют. Даже бабульки.

Репортаж с потрясающего концерта Гоши Куценко в Чите можно прочитать по ссылке.

2

Готовы ли вы стать дедом?

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИсточник: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Да, готов. Давно. Младшим рановато еще, им 8 и 11. А старшая — да. Но она не хочет сдавать позиции. Уже всё: молодой человек появился, любовь, всё хорошо. И тут ее начали снимать в кино. Опять началось. А она фанатик профессии. Преподает в Щукинском училище, работает на курсе у Максима Аверина. Но пока держится.

Младшие частенько спрашивают ее, что она думает по поводу брака. Провоцируют. Издеваются.

В 2012 году Гоша Куценко женился на фотомодели и актрисе Ирине Скриниченко, с которой до этого состоял в отношениях около 10 лет. Супруги воспитывают двух дочерей — Евгению (родилась в 2014 году) и Светлану (родилась в 2017 году). Также у него есть старшая дочь Полина (1996 года рождения) — совместный ребенок с актрисой Марией Порошиной.

3

Насколько серьезные у вас отношения с музыкой?

Идет стабильное развитие. Так как я по образованию не музыкант и это по большому счету хобби, музыка — это постоянный урок, который я беру у ребят. Я много времени провожу в студии, гораздо больше, чем раньше. Еще лет пять назад у меня были режиссерские амбиции. Я что-то писал. Сценарий, когда была пандемия. Хотел запуститься со своими проектами. Сейчас же индустрия так разогналась, что запуску сценария нужно уделять всё время. Или если быть режиссером. Всё это поглощает полностью.

Так как у меня съемки и театр, знаете, я бы больше ушел в музыку. И вот мы пишем треки, тексты, мне это нравится. Мы прямо живем музыкой. И потом мы начали чаще выступать, нас зовут на праздники, корпоративы скромные, их никто не отменял. Часто поем, кстати, на кинофестивалях, это вообще наш тренд. В этом году это четвертый кинофестиваль, куда нас пригласили. А послезавтра летим в Сочи, где тоже будем играть. Я теперь всегда говорю: «Приеду на фестиваль только с группой. Короче, вот мой райдер».

Да, это немножко муторно, потому что аппаратура, музыканты. Но они скромные у меня, я дружу с ними, в них уверен. На открытии кинофестиваля мы спели нашу песенку, она зашла, такая нежная. У нас в таком духе всё.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИсточник: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

4

Есть ли талисман, который возите с собой?

Есть у меня вот этот талисман (у Гоши на шее висят на веревочке два пластиковых стикера. — Прим. ред.). Это мой амулет. Видите, у меня два даже подвешены. Две микросхемы. Они — антистресс. Учитывая, что мы люди волнительные, нам их один врач делает, талантливый профессор. Говорит, что снимают стресс. Я спрашиваю: «Как это работает?» Он отвечает: «Знаете, это лженаука. Там две микросхемки, они на определенной частоте работают и ловят вашу частоту. И когда волнуетесь сильно, стараются ее контролировать». Ну похоже на киносценарий, но так как я актер, то верю в такие вещи. В общем, на мне, кажется, работает. Видите, я же спокойный. Ну вот, работает.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИсточник: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

5

Про благотворительность и помощь детям

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИсточник: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

У нас там целая нехитрая система. Работают наши фонды: «Жизнь с ДЦП» и «Шаг вместе». Мы собираем денежку определенными акциями, в том числе баскетбольными матчами. Несколько раз в год собираем друзей, актеров, политиков, бизнесменов, спортсменов, чемпионов. И в таких составах играем баскетбольный матч. Транслируют его на «Матч ТВ». Я там бегаю, изображаю из себя баскетболиста. Ужасно. У меня еще проблемы со связками, унизительное зрелище. Но безумно весело. И мы такой адресной помощью помогаем семьям с ДЦП.

Также работаем со стационарами, где оплачиваем труд врачей. Заключаем госконтракт с департаментом соцзащиты города Москвы уже не первый год. Частными взносами закрываем. В нашей команде врачей около 20 человек. Хочется это развивать. Самый страшный для меня месяц в году — апрель, когда приходится платить налог. И когда ко мне приходят врачи. И даже вот эти штучки (показывает на талисман на груди. — Прим. ред.) не спасают. Да, проскочили в этом году. А так — это бизнес, не приносящий дохода.

Мы побывали в центре дневной занятости для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. У нас немножко другое направление, мы больше в медицине, а здесь социализация, и так трогательно всё было. У нас есть журнал «Жизнь с ДЦП». И мы возьмем материал о нашем визите и сделаем статью о таком месте. Прекрасно.

Такие площадки есть и в Москве, везде. Мамы попадают в сложные ситуации, независимо от заболевания, отклонения. Нужно объединяться, говорить. И горе сближает, и человеку, конечно, полегче. Так что идея шикарная. В следующем году, дай бог, всё сложится, я опять попаду на фестиваль, мы продумаем программу, чтобы приобщить побольше артистов к этому месту. Мам пригласить на фестиваль, они-то заслуживают, чтобы немножко отвлечься. Может быть, детишки устроят акцию: разрисуют футболки артистам. Любое внимание здесь дороже золота.

6

Есть ли персонаж из ранее сыгранных, по которому скучаете?

Конечно, есть. Это всё, что в молодости сыграл. В онлайн-кинотеатрах идет картина «Чужие деньги» (18+). И ко мне подходило несколько человек, оказывается, наблюдают за творчеством, так неожиданно. Охранник заговорил об этом. Так приятно стало. Обычно говорят со мной о сериале «Скорая помощь» (16+), но в основном это дети и бабушки. А тут взрослые парни подходили и радовались за моего персонажа.

Я играю в «Чужих деньгах» человека по прозвищу Свин (Свиницкий). Поправлялся для этой роли на 12 килограммов, вот никак не могу избавиться от них. Но уж слишком был любимый персонаж. Разрешали всё есть и пить. Я был на волю выпущен. И конечно, отпустил бороду, а потом подговорил режиссера и сбрил ее, оставил усы. С тремя подбородками снимался. Чуть с ума не сошел. Первый раз в жизни, наверное, вошел в образ. Не мог представить, что это я. Такой был отвратительный, даже хрюкал, вообще много чего делал. Смотрите, там выходят еще серии.

И есть работы, которые еще не увидели свет, поэтому говорить о них рановато. Ну Свин зашел чудесно. Выйдет «Хутор» (16+), сериал этнический. Это тоже комедия, белорусы писали. Я играю там персонажа Батю. Не белорусского батю, а нашего российского батю. Новые серии «Скорой помощи» скоро выйдут. Мы, кстати, споем песни в том числе из этого сериала, потому что пишем к нему музыку.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИсточник: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

7

А сами какую музыку слушаете и любите?

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИсточник: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В свободное время я роюсь и копошусь в той музыке, которой по 30 лет, с которой рос. И, чего говорить, время, скажем так, электроники во всём, включая «Госуслуги». А там были другие услуги, другие звучания. Много музыки черпают из прошлого. Я не скажу, что воруют. Всё украдено уже. Но вдохновляются, конечно, живым звучанием тем.

Ну и потом, мы же живем в такое время, у нас в руках Shazam (приложение, которое определяет исполнителя и песню. — Прим. ред.). Включаешь что-то, что молодежь слушает, невероятно новое. Я тоже подслушиваю. У меня относительно молодые музыканты, они сидят на более современной музыке. И мы пересекаемся, когда ищем компромисс какого-то звучания. Я и звуки новые слышу, и они включают, делятся своими композициями. А так — музыка практически не меняется. Столько каверов, целая радиостанция для них есть. И нет ничего прекраснее музыки, как я считаю, которая расцвела после битлов (группа The Beatles. — Прим. ред.) в 70–80-е. Вот два десятилетия этой музыки, которой я питаюсь. Тогда сыграли всё.

Еще увлекаюсь детской музыкой, потому что у меня девочки поют. Так выходит, что заставляю их петь. И подумал, чем могу их порадовать. Тащить на киноплощадку и делать из них кинодетей не хочу. Я хочу, чтобы они пожили, понаслаждались. Один раз девочки снимались зимой в Сочи. Посидели в кадре. Уговаривал неделю на этот эпизод. Они совсем ошалели, сидели беспокойные, но им понравилось по-детски.

А так, пишу им песни, тексты. Есть ребята, которые пишут музыку, делают аранжировки. И у нас уже состоялось две премьеры. Есть Милана, певица, мы дружим с ней. Ее хит «Малявка» (0+) я слушал тысячу раз. Я прошел с этой «Малявкой» всю пандемию. Милана уже выросла и пела у меня на «Киноконцерте». И когда я своим девчонкам сказал, что будет Милана, они приперлись, конечно. Посмотреть на нее. Она уже взрослая. И я подколол ее — назвал на сцене малявкой. Так вот, у нее было просмотров полмиллиарда. Аудитория нереальная. Дети же слушают десятки раз, сотни. И я написал пару песен девчонкам, снял пару видосиков, и они начали сами пописывать музыку, что-то придумывают, стишки. Мне кажется, это стимул. Девочки в этом смысле артистки. А я продюсирую.

8

Про возвращение в Забайкалье

Забайкалье — невероятный край. Я, безусловно, в следующий раз приеду, может, детей привезу, потому что есть что делать, куда ехать, что увидеть, о чем рассказывать, что вспоминать. Мой друг, с которым мы ездим, рассказывал, здесь столько всего. Такая история у края.

На следующем кинофестивале, может, напрошусь в жюри. И приеду на подольше, и буду смотреть кино. Но сегодня мы обязательно запланируем после концерта и заберем музыкантов, поедем наслаждаться буузами.

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RUИсточник: Артем Стромилов / CHITA.RU
Источник:

Артем Стромилов / CHITA.RU

9

Хотите ли вы получить звание народного артиста России?

Я международный (улыбается). Время придет. У меня скоро юбилей… У меня первая ассоциация такая: народного нужно молодому получать. А потом уже народный — свидетельство того, что ты ушел с территории среднего возраста в пожилое. Я еще в заслуженных побегаю.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИсточник: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

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Артём Стромилов
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