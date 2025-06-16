«Поправился для роли на 12 килограммов». Закулисный разговор с Гошей Куценко о детях, музыке и персонаже, который хрюкал

Он растет, меняется. Родился довольно естественно. Я на свои дни рождения с десяток лет приглашал друзей, билеты в зал продавал и устраивал так называемые — не люблю это название — творческие вечера. Но не обычные, а с живыми музыкантами. Отвечал на вопросы, говорил на какие-то темы, но всё больше и больше это скатывалось в юмор, в легкий стендап. И потом мы вдруг поняли, что мы можем не обязательно только 20 мая, но и осенью попробовать «продать зал». Нас начали приглашать с такой программой. Несмотря на то что я театральный актер, мне такой музыкальный формат очень интересен, я уже к нему привык. Мы поем песни, которые я сочинял для фильмов, в которых мечтал сняться и сделал это, где черпал вдохновение.

А потом у нас появился новый проект, называется «Киноконцерт». Продюсер Анастасия Приц побывала на паре дней рождения и посоветовала: «Ты можешь приглашать своих друзей-актеров, и мы можем петь песни из кино. Вы же киношники, киноартисты». И вот мы попробовали год назад, мы разгоняем такой проект, когда поем просто песни из кино. Известные, старые, в конце поем попурри, выходят на сцену все актеры. И это начало пользоваться популярностью. Явно, что уже всё было, конечно, все жанры. И в советское время это было, наверное, популярно. И делались массовые концерты. И мы такими небольшими бригадами уже поездили по стране.

На кинофестивале была программа «Слова под музыку» — наши песни, а в конце отдали дань «Киноконцерту». Пели с Юлией Пак (певицей, участницей шоу «Голос» (12+). — Прим. ред.). Исполнили несколько песен. В конце сыграли попурри. Обычно, если зал хорошо себя чувствует, мы играем еще и каверы. Тогда все танцуют. Даже бабульки.