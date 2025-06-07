«Две звезды — две светлых повести»: настоящая история дуэта Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина

Владимир Кузьмин до сих пор в прекрасной творческой форме Источник: Михаил Садчиков / StarHit











Журналист StarHit Михаил Садчиков, сын известного питерского журналиста Михаила Садчикова, который один из первых в стране (тогда еще был СССР) начал писать про поп- и рок-музыку, продолжил журналистскую династию и тоже, уже почти 20 лет, пишет в разные федеральные издания о культуре, жизни звезд, решил рассказать настоящую историю создания хита и легендарного дуэта «Две звезды — две светлых повести». Подробности — в его колонке для MSK1.RU.

Неделю назад вся страна отмечала 70-летие Владимира Кузьмина. В это трудно поверить, но «последнему романтику» СССР и России пошел восьмой десяток, а у него по-прежнему по 10–15 концертов в месяц, на которых он поет свои главные хиты.

Владимир Кузьмин признается, что каждый день проводит в студии по 5–7 часов. Но не для того, чтобы писать новые песни (тут можно вспомнить фразу легендарного Юрия Антонова: «Новые хиты пишут те, у кого старые плохие»), а чтобы регулярно тренировать пальцы и не растерять технику.

Для артиста это важно, ведь Кузьмин поражает всех невероятной работоспособностью: в месяц у него от 10 до 15 концертов. Со своей рок-группой «Динамик» он гастролирует по всей России и регулярно выезжает в мини-туры, чтобы порадовать публику.

Естественно, на концертах звучат всеми любимые хиты: «Ты позвони мне среди ночи», «Моя любовь», «Сказка моей жизни», «Сибирские морозы» и… «Две звезды». Многие критики говорят, что Кузьмин не добился бы таких успехов, если бы не встретился с Аллой Пугачевой. Венцом их истории можно считать даже не сам роман двух звезд (хотя Примадонна фактически увела молодого и бойкого певца из семьи), а легендарный дуэт и композицию, которую распевала вся страна в 1986-м. Получается, что в 2026-м хиту «Две звезды» исполнится аж 40 лет! А в истории его создания многие путаются до сих пор.

В 80-е музыка имела совсем другой вес, нежели сейчас. Каждый альбом суперзвезды становился не просто событием, а неким высказыванием. Вспомним знаменитых артистов: Майкла Джексона, Pink Floyd, Deep Purple. Их пластинки, выпущенные в то время, сейчас являются мировой классикой.

Журналист Михаил Садчиков (справа) с сыном на руках в звездном окружении Источник: Михаил Садчиков / StarHit











В Советском Союзе тоже были свои кумиры. Конечно же, блистала Пугачева, невероятным интересом у публики пользовался Давид Тухманов, культовым был Александр Градский. В то время мой отец, Михаил Садчиков-старший, приехавший в Ленинград и начавший работать в газете «Смена», предложил руководству писать не только про ленинградских рабочих, но и про музыку. Тем более, как раз тогда начинался расцвет рок-клуба, появлялись новые яркие артисты, а вместе с ними постепенно — гласность и долгожданная свобода.

— В «Википедии» группа «Пикник» писала, что Михаил Садчиков помогал им с записью музыкальных альбомов, многие певцы признавались, что обращались к папе за поддержкой, ведь он работал в партийной прессе и мог росчерком пера либо возвысить артиста, либо затоптать его в грязь.

В частности, Садчиков-старший в газете «Смена» придумал ноу-хау — стал выпускать по итогам года хит-парады, называя лучший альбом, лучшую группу, лучшего артиста и т. д. Сейчас это привычное явление, но тогда для СССР эта фишка была прорывом. Именно благодаря такому рейтингу и появилась песня «Две звезды».

История отсылает нас в 1985-й, когда Михаил Садчиков-старший, подводя итоги, решил назвать артистом года не одну, а две звезды. Вот как он сам писал в своих воспоминаниях об этом моменте к юбилею газеты «Смена»:

— В тысяча девятьсот восемьдесят каком-то году в «Смене», подводя итоги сезона, я назвал в качестве абсолютных звезд года не одно имя, а сразу двух артистов — Аллу Пугачеву и Владимира Кузьмина. Мой старинный приятель (мы оба выросли на далеком острове Сахалине) Игорь Николаев, прочитав «Смену», зацепился за эти «две абсолютные звезды» и вскоре сочинил хит «Две звезды, две светлых повести», который исполнили именно Пугачева с Кузьминым. И только после этого Алла Борисовна взяла шефство над рокером Володей, да так увлеклась наставничеством, что влюбилась в своего Кузю, как говорится, по уши, — писал Садчиков-старший.

Несколько раз он натыкался на материалы, в которых говорилось, что Николаев якобы застукал Пугачеву и Кузьмина в постели, после чего воскликнул: «Две звезды!» Возможно, такой момент тоже имел место быть, но первоисточник говорит, что главной все-таки была история с газетой «Смена».

— В нашей семье до определенного момента было две байки, в которые я не верил. Первая связана с Виктором Цоем. Папа рассказывал, что однажды, сидя в своем кабинете в «Лениздате» на набережной Фонтанки, снял трубку и услышал голос лидера группы «Кино». Тот обратился к папе, так как партия точила зуб на рок-музыкантов. Срочно нужна была статья в прессе, чтобы не было проблем. Папа сказал, что предложил Цою встретиться на следующий день. Так Цой и Каспарян, которые тогда жили на окраине Ленинграда, приехали к нему на Сенную площадь, чтобы тот взял интервью и написал о них.

Вдумайтесь в то, что вы сейчас прочитали. Великий Цой, который фактически является «нашим всем», обратился за помощью, так как у него были проблемы!

— Несмотря на дружбу родителей с Киркоровым, их общение с Йоко Оно и Эндрю Ллойдом Уэббером, я не мог поверить в то, что эта ситуация с Цоем произошла в реальности, пока не обратился за объяснениями к их легендарному продюсеру-директору Юрию Белишкину (именно он сделал из «Кино» звезд, а не Айзеншпис!), который подтвердил мне слова папы.

А вторая ситуация связана как раз с историей про песню «Две звезды». В семье Садчикова хит часто пели во время застолья, но только в 2000-х он узнал от папы, что тот имеет отношение к созданию композиции.

Михаил Садчиков берет интервью у Киркоровых и Пугачевой, сын здесь же Источник: Михаил Садчиков / StarHit











— В это я тоже не мог поверить, хотя с Аллой Борисовной и Филиппом Киркоровым мама с папой общались не просто близко, они дружили. Мы вместе были в Америке, Таиланде, а Филипп называл папу «мой личный летописец». Но в итоге я решил проверить всё сам. До Пугачевой добраться не получилось, а вот когда Владимир Кузьмин приезжал с концертами в Петербург, мы встретились в уютном отеле «Гельвеция», где я задал ему вопрос про «Две звезды».

— Так папа же написал статью в «Смене», а Игорь потом зацепился за эти слова, так и получилась песня, — услышал я в 2019 году ответ от артиста.

Кстати, Алла Борисовна много лет назад предлагала Садчикову-старшему написать книгу «Моя жизнь в творчестве Пугачевой». Дело в том, что Примадонна после того самого знаменитого скандала в гостинице «Прибалтийская» выпустила песню «Уважаемый автор», которую адресовала именно Садчикову: так ей не понравилась статья «Москоу-рок в миноре» по итогам тех гастролей.