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Культура В России наградили авторов лучших проектов Рунета

В России наградили авторов лучших проектов Рунета

Публикуем полный список финалистов IV национальной премии ИРИ

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В России уже в четвертый раз определили лучшие интернет-проекты и наградили их авторов | Источник: ИРИВ России уже в четвертый раз определили лучшие интернет-проекты и наградили их авторов | Источник: ИРИ

В России уже в четвертый раз определили лучшие интернет-проекты и наградили их авторов

Источник:

ИРИ

Стали известны лучшие интернет-проекты страны. В минувший четверг, 5 июля в столичном киноконцертном комплексе «Мосфильм» прошла церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ.

Тема этого года — «Рожденные дважды». Как говорят организаторы, «все мы родом из детства — но вторая наша жизнь началась в Интернете». Церемония открылась выступлением группы «Бонд с кнопкой». Затем ведущие первого акта — актеры Сергей Бурунов, Павел Деревянко и певица Алина Астровская — объявили первого победителя.

В номинации «Видеоролик до 3 минут» награду получил ролик «Настоящий Дед Мороз». Сюжет о мальчике, который загадывает на Новый год, чтобы его папа вернулся с фронта, переодевшись в Деда Мороза. Авторов проекта поздравили певица Анет Сай и рэпер 10age.

В первой номинации победил видеоролик про мальчика, который под Новый год загадал желание, чтобы папа вернулся с фронта | Источник: ИРИВ первой номинации победил видеоролик про мальчика, который под Новый год загадал желание, чтобы папа вернулся с фронта | Источник: ИРИ

В первой номинации победил видеоролик про мальчика, который под Новый год загадал желание, чтобы папа вернулся с фронта

Источник:

ИРИ

В специальной номинации «Проект Года семьи» победила социальная кампания по продвижению семейных ценностей АНО «Национальные приоритеты», которая в прошлом году охватила все регионы России. Награду вручила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В номинации «Короткометражный проект» лучшей стала серия «Кресты» из цикла «Про людей и про войну», в которой показан подвиг старого солдата в начале Великой Отечественной. Награду вручили актеры Федор и Иван Добронравовы и доброволец, ветеран боевых действий Роман Гомыляев.

В номинации «Telegram-канал» победа досталась «Беспощадному пиарщику». Изначально канал был направлен на освещение событий в пиар-индустрии, но со временем расширил тематику. Награду вручили главный редактор и генеральный директор медиа-холдинга News Media Holding Максим Иксанов и блогер Роман Каграманов.

За наградой в номинации «Telegram-канал» на сцену вышли… робособаки | Источник: ИРИЗа наградой в номинации «Telegram-канал» на сцену вышли… робособаки | Источник: ИРИ

За наградой в номинации «Telegram-канал» на сцену вышли… робособаки

Источник:

ИРИ

В номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» победил мультимедийный проект «Линия надрыва», состоящий из двух блоков. Один — исторический, с архивными документами, второй — художественный. Награду вручил генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В спецноминации «Искусство просвещать» жюри отметило блог и подкасты священника Павла Островского, которого в Сети называют «киберпопом». Популярность к нему пришла, когда он начал отвечать на вопросы подписчиков в сторис. Награду вручили министр правительства Москвы и руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин и директор Пушкинского музея Ольга Галактионова.

В номинации «Анимационный проект» победили «Белые сны». Герои проекта — молодые ученые Юра и Коля, которые работают на дрейфующей льдине посреди Арктики, занимаются наукой, охраняют природу и общаются с животными с помощью своих изобретений. Награду вручили певец Сергей Жуков с дочкой, певицей и актрисой Никой Жуковой.

Вторую часть церемонии вели Стас Ярушин и Ассоль | Источник: ИРИВторую часть церемонии вели Стас Ярушин и Ассоль | Источник: ИРИ

Вторую часть церемонии вели Стас Ярушин и Ассоль

Источник:

ИРИ

Второй акт церемонии назывался «Взросление — рождение в интернете». На сцену вышли актер, блогер и музыкант Стас Ярушин и блогер и телеведущая Ассоль.

Победителем в номинации «Игровой сериал до 30 минут» стал сериал «Любопытная Варвара», который в прошлом году был отмечен на фестивале «Пилот» в номинации «Выбор жюри». Главная героиня, юная Варвара Смородина обожает читать и мечтает стать сыщицей, как ее дедушка. Вместе со своим другом Васей девочка расследует загадочные происшествия в деревне. Скоро зрителей ждет второй сезон. Награду вручили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и победитель всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи» Максим Запара.

Победитель в номинации «Проект в вертикальном формате» — «Осталась одна Таня». Это сериал из 36 эпизодов об истории блокадного Ленинграда по мотивам дневника школьницы Тани Савичевой, снимали его в феврале 2024 года в Санкт-Петербурге, причем из-за теплой погоды пришлось использовать искусственный снег. Награду вручили блогеры Аня Покров и Артур Бабич.

В номинации «Non-scripted проект» победил проект «Папаши». Это шоу, в котором комики вместе со звездными гостями обсуждают, каково быть папой в современном мире, отвечают на вопросы о семейной жизни и много шутят. Награду вручил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина назвали самый вирусный видеоролик 2025 года | Источник: ИРИПевец SHAMAN и Екатерина Мизулина назвали самый вирусный видеоролик 2025 года | Источник: ИРИ

Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина назвали самый вирусный видеоролик 2025 года

Источник:

ИРИ

В номинации «Вирусный контент» победил видеоролик «С нами Бог!», в котором российские военнослужащие различных религиозных конфессий — христианства, ислама и буддизма — вместе защищают свою страну. Награду вручили певец SHAMAN и член общественной палаты РФ, директор лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В номинации «Подкаст» лучшим стал проект «История России», в котором доктор исторических наук Владимир Мединский рассказывает о становлении нашей страны, развенчивает популярные исторические мифы и проводит параллели с событиями XXI века. Награду вручили исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер и ветеран боевых действий, мама девочек-близняшек Агафья Князева.

«Сигма Бой» не только завирусился на всю страну, но и забрал одну из наград национальной премии | Источник: ИРИ«Сигма Бой» не только завирусился на всю страну, но и забрал одну из наград национальной премии | Источник: ИРИ

«Сигма Бой» не только завирусился на всю страну, но и забрал одну из наград национальной премии

Источник:

ИРИ

В специальной номинации «Мир должен знать» жюри отметило музыкальный трек Betsy (Светланы Чертищевой) и Марии Янковской «Сигма Бой». Композиция на русском языке завирусилась во многих странах мира, песня набрала более 250 млн прослушиваний и попала в топ-10 чарта Billboard в категории «Hot Dance/Pop Songs». Награду вручили генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук и креативный продюсер «НМГ Студии» Андрей Золотарев.

Проект о здоровье стал лучшим блогом Рунета в 2025 году | Источник: ИРИПроект о здоровье стал лучшим блогом Рунета в 2025 году | Источник: ИРИ

Проект о здоровье стал лучшим блогом Рунета в 2025 году

Источник:

ИРИ

В номинации «Блог» победил проект уролога, андролога, онколога, доктора медицинских наук Александра Дзидзария, который рассказывает о здоровье, питании, гормонах и профилактике болезней. Награду вручили генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и персидский фудблогер Ромина Багери.

Приз в специальной номинации «Культурный код» достался сериалу «Последний Богатырь. Наследие» режиссера Антона Маслова. Производственный цикл сериала длился 4 года, около 350 тысяч часов ушло на работу над компьютерной графикой. Награду вручила министр культуры РФ, член Наблюдательного совета ИРИ Ольга Любимова.

Сериал Антона Маслова победил в специальной номинации | Источник: ИРИСериал Антона Маслова победил в специальной номинации | Источник: ИРИ

Сериал Антона Маслова победил в специальной номинации

Источник:

ИРИ

Заключительный акт церемонии награждения провели актриса театра и кино Елизавета Базыкина и актер Милош Бикович.

В спецноминации «Сила в правде» победил сериал Максима Фадеева «У края бездны», снятый в формате «от первого лица». Награду вручили Народный артист России Владимир Машков и Герой России Рашид Галиуллин.

В номинации «Музыкальный трек» победила композиция MIRAVI «Воля». Награду вручили DJ Smash (Андрей Ширман) и дизайнер одежды Алена Ахмадуллина.

В специальной номинации «Время героев» отметили военную драму «По зову сердца», посвященную событиям в Москве летом и осенью 1941 года. Награду вручили Народный артист России Федор Добронравов и военный разведчик Евгений Гомляков.

В номинации «Документальный проект» лучшим стал фильм «Нефть», в котором история «черного золота» показана глазами государственных деятелей, экономистов, нефтяников и ученых. В съемках проекта приняли участие Сергей Лавров, Сергей Нарышкин, Сергей Собянин, Александр Новак и другие. Награду вручили генеральный продюсер телеканала НТВ, председатель Продюсерского совета ИРИ Тимур Вайнштейн и российский кинорежиссер, сценарист и драматург Анна Матисон.

Победитель в номинации «Социальная интернет-акция» — музыкальный трибьют-альбом «Голос мой услышь», посвященный певцу Муслиму Магомаеву и памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». В сборник вошли 12 композиций, среди которых — хорошо известные всем песни «Луч солнца золотого», «Песня о далекой Родине» и «Журавли», их исполнили Владимир Пресняков, Баста, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко и другие. Награду вручили актер Егор Бероев и актриса Ника Здорик.

В номинации «Игровой сериал более 30 минут» победила шпионская драма «ГДР» с Александром Горбатовым. Проект посвящен событиям конца 1980-х, когда советские и западные разведчики охотятся за ценной архивной информацией накануне окончания холодной войны. Премьера сериала попала в Книгу рекордов России как самая масштабная в стране. Награду вручил генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

В специальной номинации «Быть человеком» победил Рустам Набиев — блогер, параспортсмен и общественный деятель, ставший первым в мире человеком, достигшим вершины восьмитысячника Манаслу (8163 м) без протезов. Награду вручили первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета ИРИ Сергей Кириенко и генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В следующем году зрителей ждет уже пятая, юбилейная премия ИРИ | Источник: ИРИВ следующем году зрителей ждет уже пятая, юбилейная премия ИРИ | Источник: ИРИ

В следующем году зрителей ждет уже пятая, юбилейная премия ИРИ

Источник:

ИРИ

В финале IV Национальной премии интернет-контента зрителей ждал сюрприз — премьера песни «Я буду там» в исполнении автора, фронтмена группы Therr Maitz Антона Беляева и Большого детского хора им. Попова.

Отметим, что следующая премия ИРИ будет пятой, юбилейной.

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