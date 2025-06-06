Смотри на звёзды! Фото с церемонии открытия Забайкальского международного кинофестиваля
Кто прошел по багуловой дорожке
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5 июня в Чите стартовал 12-й Забайкальский международный кинофестиваль (12+). Традиционно праздник начался с багуловой дорожки. Наши коллеги из CHITA.RU показывают, как прошла церемония открытия в фоторепортаже.
С полной программой мероприятий 12-го Забайкальского международного кинофестиваля, рассчитанной на 4–9 июня, можно ознакомиться здесь.
В этом году кинофестиваль заручился поддержкой крупного бизнеса, представленного в Забайкалье. Генеральным партнёром XII Забайкальского кинофестиваля стал Быстринский ГОК. Также в числе партнёров группа компаний «Хайлэнд Голд».