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Культура Фоторепортаж Смотри на звёзды! Фото с церемонии открытия Забайкальского международного кинофестиваля

Смотри на звёзды! Фото с церемонии открытия Забайкальского международного кинофестиваля

Кто прошел по багуловой дорожке

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5 июня в Чите стартовал 12-й Забайкальский международный кинофестиваль (12+). Традиционно праздник начался с багуловой дорожки. Наши коллеги из CHITA.RU показывают, как прошла церемония открытия в фоторепортаже.

Встречает гостей кинофестиваля губернатор Забайкальского края Александр Осипов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВстречает гостей кинофестиваля губернатор Забайкальского края Александр Осипов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Встречает гостей кинофестиваля губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Актеры Агата Муцениеце и Георгий Перадзе&nbsp;— ведущие церемонии открытия | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАктеры Агата Муцениеце и Георгий Перадзе&nbsp;— ведущие церемонии открытия | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Актеры Агата Муцениеце и Георгий Перадзе — ведущие церемонии открытия

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Александр Осипов с супругой Валентиной | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАлександр Осипов с супругой Валентиной | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Александр Осипов с супругой Валентиной

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Президент кинофестиваля&nbsp;— Александр Михайлов с супругой Оксаной и дочерью Мирославой | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПрезидент кинофестиваля&nbsp;— Александр Михайлов с супругой Оксаной и дочерью Мирославой | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Президент кинофестиваля — Александр Михайлов с супругой Оксаной и дочерью Мирославой

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Председатель оргкомитета, президент Shkulev Holding Виктор Шкулёв и гендиректор Быстринского ГОКа Михаил Сальков | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПредседатель оргкомитета, президент Shkulev Holding Виктор Шкулёв и гендиректор Быстринского ГОКа Михаил Сальков | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Председатель оргкомитета, президент Shkulev Holding Виктор Шкулёв и гендиректор Быстринского ГОКа Михаил Сальков

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Председатель жюри&nbsp;— Владимир Хотиненко с супругой Татьяной Яковлевой | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПредседатель жюри&nbsp;— Владимир Хотиненко с супругой Татьяной Яковлевой | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Председатель жюри — Владимир Хотиненко с супругой Татьяной Яковлевой

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Члены жюри&nbsp;— актриса Дарья Екамасова и режиссер из Индии Пушпендра Сингх | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЧлены жюри&nbsp;— актриса Дарья Екамасова и режиссер из Индии Пушпендра Сингх | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Члены жюри — актриса Дарья Екамасова и режиссер из Индии Пушпендра Сингх

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Актриса Виктория Заболотная | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАктриса Виктория Заболотная | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Актриса Виктория Заболотная

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сербский режиссер и кинокритик Драган Милинкович Фимон | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСербский режиссер и кинокритик Драган Милинкович Фимон | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сербский режиссер и кинокритик Драган Милинкович Фимон

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Борис Смолкин и Ольга Прокофьева | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUБорис Смолкин и Ольга Прокофьева | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Борис Смолкин и Ольга Прокофьева

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Гоша Куценко и Юлия Пак | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUГоша Куценко и Юлия Пак | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Гоша Куценко и Юлия Пак

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Гоша Куценко и Юлия Пак | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUГоша Куценко и Юлия Пак | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Гоша Куценко и Юлия Пак

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Александр Михайлов и Виктор Шкулёв встречают гостей | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАлександр Михайлов и Виктор Шкулёв встречают гостей | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Александр Михайлов и Виктор Шкулёв встречают гостей

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Георгий Мартиросян и Светлана Пермякова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUГеоргий Мартиросян и Светлана Пермякова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Георгий Мартиросян и Светлана Пермякова

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Директор ЗМКФ Лилия Савина и Андрей Соколов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUДиректор ЗМКФ Лилия Савина и Андрей Соколов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Директор ЗМКФ Лилия Савина и Андрей Соколов

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Евгений Дятлов и Дарья Травникова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЕвгений Дятлов и Дарья Травникова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Евгений Дятлов и Дарья Травникова

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUГалина Данилова и Эдуард Радзюкевич | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Анна Ардова и Юрий Обухов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАнна Ардова и Юрий Обухов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Анна Ардова и Юрий Обухов

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Юрий Назаров и Полина Нечитайло | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЮрий Назаров и Полина Нечитайло | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Юрий Назаров и Полина Нечитайло

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Елена Захарова и Дмитрий Аверин | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЕлена Захарова и Дмитрий Аверин | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Елена Захарова и Дмитрий Аверин

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Анна Набатова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАнна Набатова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Анна Набатова

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Екатерина Вуличенко и Олег Масленников-Войтов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЕкатерина Вуличенко и Олег Масленников-Войтов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Екатерина Вуличенко и Олег Масленников-Войтов

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Наталья Вагонова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНаталья Вагонова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Наталья Вагонова

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Жюри «Новый взгляд» | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЖюри «Новый взгляд» | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Жюри «Новый взгляд»

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Жюри «Новый взгляд» | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЖюри «Новый взгляд» | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Жюри «Новый взгляд»

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Семен Стругачев | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСемен Стругачев | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Семен Стругачев

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дмитрий Павленко и Наталья Селиверстова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUДмитрий Павленко и Наталья Селиверстова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дмитрий Павленко и Наталья Селиверстова

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Андрей Козлов и Екатерина Царева | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАндрей Козлов и Екатерина Царева | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Андрей Козлов и Екатерина Царева

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Николай и Дарья Рябуха | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНиколай и Дарья Рябуха | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Николай и Дарья Рябуха

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Виталий Перминов и космонавт Владимир Титов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВиталий Перминов и космонавт Владимир Титов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Виталий Перминов и космонавт Владимир Титов

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Анджей Петрас и Анастасия Разлогова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАнджей Петрас и Анастасия Разлогова | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Анджей Петрас и Анастасия Разлогова

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ирина Левашева | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИрина Левашева | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ирина Левашева

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Александра Озерецкая | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАлександра Озерецкая | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Александра Озерецкая

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

С полной программой мероприятий 12-го Забайкальского международного кинофестиваля, рассчитанной на 4–9 июня, можно ознакомиться здесь.

В этом году кинофестиваль заручился поддержкой крупного бизнеса, представленного в Забайкалье. Генеральным партнёром XII Забайкальского кинофестиваля стал Быстринский ГОК. Также в числе партнёров группа компаний «Хайлэнд Голд».

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Олег Фёдоров
Фоторедактор
ЗМКФ ЗМКФ-2025 Кинофестиваль Забайкальский международный кинофестиваль
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