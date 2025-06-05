НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

южн.

 753мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,13
EUR 90,66
Сурин в отпуске
Гид по отдыху в России
Продают особняк
Почему сгорел туркомплекс
Что откроют в доме-памятнике
Погода июня
Пробки в Ярославле
Пострадали в ДТП с депутатом
Отдых на Черном море
Любимому городу 1015 лет
Культура На сцене — Шаман, Мизулина и другие: в Москве раздали награды за лучший онлайн-контент

На сцене — Шаман, Мизулина и другие: в Москве раздали награды за лучший онлайн-контент

Институт Развития Интернета проводит Национальную премию в четвертый раз

117
1 комментарий
Звёздные гости вручают награды победителям в номинациях | Источник: ИРИЗвёздные гости вручают награды победителям в номинациях | Источник: ИРИ

Звёздные гости вручают награды победителям в номинациях

Источник:

ИРИ

В Москве проходит церемония награждения IV Национальной премии интернет-контента. Блогеров, артистов и музыкантов собрали в киноконцертном зале «Мосфильма».

Премию проводит Институт Развития Интернета. Награды вручают в нескольких номинациях за лучшие блоги, подкасты, видеоролики и спецпроекты.

Ведущими вечера на этой раз стали актеры Павел Деревянко и Сергей Бурунов, а также певица Алина Астровская.

Телеграм-каналом года по версии премии стал «Беспощадный пиарщик», лучшим роликом до трех минут — виде «Настоящий Дед Мороз», короткометражным проектом — серия «Кресты» из цикла «Про людей и про войну».

Победителем в номинации «Вирусный контент» стал ролик «С нами Бог» о военнослужащих разных конфессий. Награду авторам вручили певец Шаман и директор Лиги безопасносного интернета Екатерина Мизулина. А музыкант Сергей Жуков с семьёй наградили лучших в номинации «Анимационный проект».

Специальную номинации за лучший просветительский проект в сети «взял» блог священника Павла Островского.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
32 минуты
Надеюсь и много дэнэг тоже раздали?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление