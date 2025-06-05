На сцене — Шаман, Мизулина и другие: в Москве раздали награды за лучший онлайн-контент

В Москве проходит церемония награждения IV Национальной премии интернет-контента. Блогеров, артистов и музыкантов собрали в киноконцертном зале «Мосфильма».
Премию проводит Институт Развития Интернета. Награды вручают в нескольких номинациях за лучшие блоги, подкасты, видеоролики и спецпроекты.
Ведущими вечера на этой раз стали актеры Павел Деревянко и Сергей Бурунов, а также певица Алина Астровская.
Телеграм-каналом года по версии премии стал «Беспощадный пиарщик», лучшим роликом до трех минут — виде «Настоящий Дед Мороз», короткометражным проектом — серия «Кресты» из цикла «Про людей и про войну».
Победителем в номинации «Вирусный контент» стал ролик «С нами Бог» о военнослужащих разных конфессий. Награду авторам вручили певец Шаман и директор Лиги безопасносного интернета Екатерина Мизулина. А музыкант Сергей Жуков с семьёй наградили лучших в номинации «Анимационный проект».
Специальную номинации за лучший просветительский проект в сети «взял» блог священника Павла Островского.