На сцене — Шаман, Мизулина и другие: в Москве раздали награды за лучший онлайн-контент

Звёздные гости вручают награды победителям в номинациях Источник: ИРИ











В Москве проходит церемония награждения IV Национальной премии интернет-контента. Блогеров, артистов и музыкантов собрали в киноконцертном зале «Мосфильма».

Премию проводит Институт Развития Интернета. Награды вручают в нескольких номинациях за лучшие блоги, подкасты, видеоролики и спецпроекты.

Ведущими вечера на этой раз стали актеры Павел Деревянко и Сергей Бурунов, а также певица Алина Астровская.

Телеграм-каналом года по версии премии стал «Беспощадный пиарщик», лучшим роликом до трех минут — виде «Настоящий Дед Мороз», короткометражным проектом — серия «Кресты» из цикла «Про людей и про войну».

Победителем в номинации «Вирусный контент» стал ролик «С нами Бог» о военнослужащих разных конфессий. Награду авторам вручили певец Шаман и директор Лиги безопасносного интернета Екатерина Мизулина. А музыкант Сергей Жуков с семьёй наградили лучших в номинации «Анимационный проект».