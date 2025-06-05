Десятки звёзд и громкие премьеры: в Забайкалье стартует XII международный кинофестиваль — главное о событии

Гостей и звезд традиционно встречала багуловая дорожка Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В Чите сегодня стартовал XII Забайкальский международный кинофестиваль (12+). Впереди зрителей и участников ждёт интенсивная и интересная программа. Жители и гости Забайкалья в рамках фестиваля увидят хорошее кино, а также встретятся с любимыми артистами. Торжественное открытие ЗМКФ осуществилось сегодня.

В этом году кинофестиваль заручился поддержкой крупного бизнеса, представленного в Забайкалье. Генеральным партнером XII Забайкальского кинофестиваля стал Быстринский ГОК. Также в числе партнеров группа компаний «Хайлэнд Голд».

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Старт самой церемонии открытия запланирован на 19:00. Ведущими кинофестиваля станут актриса и телеведущая Агата Муцениеце и актер, телеведущий Георгий Перадзе. Обо всех событиях с фестиваля мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Источник: Тамара Ван-Фу-Ли











В 18:00 традиционно по багуловой дорожке прошлись звезды российского кино, режиссеры и почетные гости фестиваля. Среди них актеры Гоша Куценко, Александр Михайлов, Агата Муцениеце, Валерий Баринов, Юрий Назаров, Евгений Дятлов, Ольга Прокофьева, Георгий Мартиросян, Семен Стругачев, Гоша Куценко, Владимир Хотиненко, Анна Ардова, Галина Данилова, Елена Захарова, Светлана Пермякова, Борис Смолкин, Андрей Соколов и многие другие прекрасные артисты.

Источник: Тамара Ван-Фу-Ли











В этом году главной темой фестиваля стала семья. По информации организаторов, в специальных блоках покажут фильмы о Родине и ее героях, а особое внимание уделили подвигам прошлого и современности.

«Истории о том, как любовь к дому вдохновляет на великие дела. Как люди, движимые патриотизмом, готовы жертвовать всем ради защиты своей земли», — рассказали организаторы.

После церемонии открытия гости увидят до всероссийской премьеры военно-патриотическую драму «Нахимовцы-2. Янтарный берег» (12+).

Фильм продолжает историю воспитанников Нахимовского училища, которые сталкиваются с новыми вызовами, защищая национальные интересы страны. По сюжету, четырнадцатилетний Егор поступает в Калининградское Нахимовское училище и, оказавшись в эпицентре операции по предотвращению теракта, проявляет истинное мужество и героизм.

Источник: Тамара Ван-Фу-Ли









