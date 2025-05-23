«Случилось осложнение»: Филиппа Киркорова госпитализировали — что известно о его здоровье

О состоянии Филиппа Киркорова сейчас ходит много слухов, но что с ним на самом деле? Источник: пресс-служба ТНТ











Филипп Киркоров поднял сегодня на уши всех своих поклонников: в СМИ и телеграм-каналах разошлась информация, что главаря отечественной попсы госпитализировали. При этом данные о его здоровье расходились. Пока одни источники заявляли, что он две недели как находится в больничной палате, другие уверяли, что ничего страшного не произошло и Киркоров навещает врачей время от времени. Так что же с ним на самом деле?

По одной из версий, у поп-короля якобы разорвались импланты, но ее практически сразу же опроверг звездный пластический хирург Тимур Хайдаров.

— Сейчас медики борются за здоровье певца. В больнице поп-король лежит уже две недели. Информация о том, что у него «разорвались импланты», — фейк, — сказал Хайдаров.

При этом Хайдаров отметил, что всё дело в ожоге, который Киркоров получил месяц назад на концерте в Санкт-Петербурге. По словам пластического хирурга, у певца начались осложнения после этого инцидента и теперь поп-король проходит курс терапии в отделении экстренной хирургии частной клиники. Хайдаров добавил, что процесс заживления ожога затянулся, поскольку возникло осложнение на одной руке из-за сахарного диабета.

В то же время телеграм-канал Mash, ссылаясь на данные из больницы, сообщил, что Филипп Киркоров оказался в больнице с бурситом: якобы после ожога руки на концерте у певца началось воспаление сустава, и теперь ему необходимы ежедневные перевязки.

В свою очередь, наши коллеги из издания «СтарХит» дозвонились до пиар-директора Киркорова Екатерины Успенской, и та подтвердила, что певец попал в больницу из-за травмы локтя. Однако о бурсите она ничего не рассказала.

— Локоть воспалился после ожога на концерте в Петербурге, Филипп сам приехал в больницу. Так как у него сахарный диабет, всё заживает тяжелее, вот и случилось осложнение, — рассказала Успенская. — Филипп ездит на перевязки, рану обрабатывают, он находится под постоянным наблюдением врачей, иногда остается в клинике на ночь — по-разному.

Тот самый злополучный концерт Филипп Киркоров давал в конце апреля. Во время одного из номеров он взмыл вверх на специальной декорации. На исполнителе была куртка с пиротехникой. Один из фейерверков вспыхнул особенно сильно, прожег одежду и добрался до кожи артиста. Певец тогда прокомментировал публике инцидент легкомысленным и односложным «обжегся».