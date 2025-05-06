Юрьев день в 2025 году. Не вздумайте делать это, чтобы не навлечь на себя беду: приметы и традиции

Святого Георгия с давних времен на Руси почитают как покровителя и воинов, и землепашцев Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Святого великомученика Георгия Победоносца почитали как покровителя полей и огородов. Посвященный ему праздник в народе называют Егорьев, или Юрьев день, потому что раньше имена были равны по значению. Рассказываем, что в этот день можно делать, а что — строго не рекомендуется.

Кто такой святой Георгий

Святой Георгий Победоносец — один из самых почитаемых христианских святых. Он одновременно покровитель воинов, защитник, целитель и помощник земледельцев.

Этот праведник родился в III веке в Каппадокии, на территории современной Турции, в состоятельной семье и получил хорошее воспитание. Позже Георгий переехал в Палестину, поступил на военную службу и дослужился до высокого звания при дворе римского императора Диоклетиана — язычника и гонителя христиан.

Когда Георгию приказали участвовать в преследовании христиан, он открыто воспротивился. Он раздал все свои деньги нищим и заявил сенаторам, что сам принял крещение. За это его бросили в темницу и стали пытать. По преданию, ночью к Георгию явился ангел и исцелил его.

Особое место в его житии занимает история с драконом. В городе Силена жило чудище, которое требовало кровавых жертв. Однажды жребий пал на царевну, но ее спас Георгий, который вступил в бой с драконом и одолел его. Эта легенда стала символом победы добра над злом, веры над тьмой.

С тех пор Георгий Победоносец — не просто святой, а олицетворение мужества, силы духа и непоколебимой веры. Его считают покровителем воинов, защитником слабых и примером для тех, кто не боится идти против зла, даже если оно обрушивается всей своей мощью.

Имя Георгия носил Юрий Долгорукий — основатель столицы и строитель множества храмов в честь этого православного святого. Наверняка вы знаете, что Георгий Победоносец изображен на гербе Москвы: он является покровителем города. Еще в честь святого Георгия названы Юрьевский монастырь в Новгороде и храм в Киеве.

Когда Юрьев день в 2025 году

Праздник, посвященный Георгию Победоносцу, со временем стал одним из самых почитаемых и любимых на Руси. Истории о его стойкости, вере и мужестве глубоко тронули сердца людей, и память о великомученике не ограничилась одним днем в календаре.

Наши предки отмечали день Георгия Победоносца трижды в году. Ближайший Юрьев день в 2025 году — 6 мая. Это день, когда святой принял мученическую смерть за веру. Следующий праздник в честь святого будет 16 ноября — в память об освящении храма в честь Георгия в городе Лидда. А третья дата приходится на 9 декабря — именно в этот день в 1051 году в Киеве освятили церковь, построенную в честь великомученика. Так память о святом закрепилась не только в церковных канонах, но и в народной традиции.

Традиции в Юрьев день

В день памяти святого Георгия Победоносца верующие идут в храм или молятся дома. В молитвах люди просят у святого заступничества и защиты. Также 6 мая вспоминают тех, кто несет службу в армии, находится вдали от дома и нуждается в поддержке святого.

Святого Георгия считали покровителем земледелия, поэтому в этот день обязательно освящали поля и посевы, верили, что это принесет хороший урожай.

Что можно делать в Юрьев день

В Юрьев день особенно заботились о скоте: в это время на Руси начинался сезон выпаса.

Пастухам выражали благодарность за их труд. Их угощали сытной яичницей, одаривали тканью и деньгами, так чествовали тех, кто круглый год заботился о стаде.

Особую силу в этот день приписывали утренней росе. Считалось, что если на рассвете выйти на луг и покататься по траве, это придаст человеку силы, бодрости и здоровья.

По той же причине на заре выгоняли на пастбище скот. Говорили: «На Юрия роса — не надо коням овса». Наши предки верили, что роса подарит животным здоровье.

Что нельзя делать в Юрьев день

В Юрьев день люди с особым вниманием относились к домашнему скоту, особенно к лошадям. Обидеть животное в этот день считалось тяжким грехом. Недопустимо было повышать голос, забыть покормить или оставить без воды: за это могла последовать небесная кара, считали наши предки.

Существовали и строгие запреты. Мясные блюда в этот день не готовили, верили, что это приведет к болезням. На Юрьев день не стригли волосы. Люди считали, что иначе в семье могли бы начаться ссоры.

В Юрьев день мужчины отказывались от охоты и рыбалки, чтобы не спугнуть удачу. Женщины откладывали в сторону рукоделие, особенно пряжу и нитки, поскольку считалось, что так можно «запутать» свою судьбу. А еще нельзя было прясть, вязать и даже держать в руках шерстяные нитки.

Острые предметы 6 мая старались вовсе не брать в руки. Считалось, что это связано с легендой о том, как Георгий Победоносец пронзил змея копьем. И самое главное — запрещалось сплетничать, ругаться и сквернословить, чтобы не прогневить праведника.

Народные приметы в Юрьев день

Если на Георгия Победоносца начинался дождь, это воспринималось как добрый знак: будет щедрый урожай злаковых культуры. Однако крестьяне отмечали, что для гречки это не к добру: она могла не уродиться.

Утренняя роса в этот день считалась особенной. Ее появление на траве предвещало хороший урожай проса, и люди внимательно наблюдали за лугами на рассвете.

Следили крестьяне и за поведением домашней птицы. Если куры сбивались в плотные стаи, это говорило о скором потеплении.