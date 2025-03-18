Объединят ли в Ярославле два знаковых музея: ответ властей

В правительстве прокомментировали слухи об объединении двух музеев в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











14 марта стало известно об уходе с поста директора Ярославского музея-заповедника Натальи Левицкой. 17 марта у нее был последний рабочий день.

После этого появились слухи, что музей-заповедник может возглавить нынешний руководитель Ярославского художественного музея Алла Хатюхина, совмещая эту должность с действующей.

Отсюда в культурном сообществе Ярославля пошла информация, что учреждения культуры готовят к объединению. Состоится ли оно? На этот вопрос порталу 76.RU ответили власти 18 марта.

«Объединения музеев не будет ни в каком формате», — сообщили Министерстве культуры Ярославской области, которое является учредителем обоих музеев.

При этом пока факт назначения новым директором музея-заповедника Аллы Хатюхиной официально не подтвержден. Власти обещали назвать фамилию нового руководителя в понедельник, 17 марта. Однако этого не произошло до сих пор.

«Вопрос решается», — пояснили 76.RU в Минкульте.

Напомним, Наталья Левицкая возглавляла Ярославский музей-заповедник больше четырнадцати лет — с января 2011 года.