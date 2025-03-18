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Культура Объединят ли в Ярославле два знаковых музея: ответ властей

Объединят ли в Ярославле два знаковых музея: ответ властей

Речь идет о музее-заповеднике и Ярославском художественном музее

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17 комментариев
В правительстве прокомментировали слухи об объединении двух музеев в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ правительстве прокомментировали слухи об объединении двух музеев в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В правительстве прокомментировали слухи об объединении двух музеев в Ярославле

Источник:

14 марта стало известно об уходе с поста директора Ярославского музея-заповедника Натальи Левицкой. 17 марта у нее был последний рабочий день.

После этого появились слухи, что музей-заповедник может возглавить нынешний руководитель Ярославского художественного музея Алла Хатюхина, совмещая эту должность с действующей.

Отсюда в культурном сообществе Ярославля пошла информация, что учреждения культуры готовят к объединению. Состоится ли оно? На этот вопрос порталу 76.RU ответили власти 18 марта.

«Объединения музеев не будет ни в каком формате», — сообщили Министерстве культуры Ярославской области, которое является учредителем обоих музеев.

При этом пока факт назначения новым директором музея-заповедника Аллы Хатюхиной официально не подтвержден. Власти обещали назвать фамилию нового руководителя в понедельник, 17 марта. Однако этого не произошло до сих пор.

«Вопрос решается», — пояснили 76.RU в Минкульте.

Напомним, Наталья Левицкая возглавляла Ярославский музей-заповедник больше четырнадцати лет — с января 2011 года.

Алла Хатюхина является директором Ярославского художественного музея с 2008 года. Она выпускница исторического факультета ЯрГУ. Несколько лет после окончания вуза работала в Ростовском кремле, затем в Ярославском музее-заповеднике. В 2006 — 2007 курировала работу музеев области, будучи сотрудником регионального департамента культуры.

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Комментарии
17
Гость
18 марта, 15:33
Оптимизаторы с ума сошли?
Гость
18 марта, 15:11
Пока наверху политика экономическая не изменится так и будет всё продолжаться, вплоть до объединения в одну структуру нефтяников бурильщиков и зубных врачей, как в анекдоте, ведь и те и другие бурят.
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