Вокруг заброшенной усадьбы бегают козы: смотрим, как живет маленькое село в 40 минутах от Ярославля
Фоторепортаж из села Дегтево
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Спокойствие, тишина, природа — всё это можно найти в ярославской глубинке. Жители сёл и деревень хором говорят: в городе хуже. Тут и еда своя, и воздух чище. В нашей постоянной рубрике «Правда вымирают?» мы показываем, как живут в населенных пунктах региона. Ранее мы исследовали, чем живет село со старинной церковью, поселок на холме на окраине Ярославля и советский «академгородок», затерянный в глуши Ярославской области.
В этот раз фотограф 76.RU отправился исследовать село Дегтево Ярославского района. Здесь вокруг памятников культуры бродят козы и куры.
По рассказам местных, во второй половине XVIII века князь И. А. Шейдяков построил в Дегтеве усадьбу, в середине XIX века ей владел харьковский губернатор подпоручик, а в XX веке имение приватизировали. В годы Великой Отечественной войны в усадьбе располагался детский дом.
В населенном пункте сохранились заброшенный главный дом конца XIX века с росписями на потолке и лепниной, руинированная Корсунская церковь(1802–1819 годов. — Прим. ред.), а также обширный липовый парк с каскадом прудов.