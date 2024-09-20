Вокруг заброшенной усадьбы бегают козы: смотрим, как живет маленькое село в 40 минутах от Ярославля

Смотрим, как живет село с заброшенной усадьбой Источник: Кирилл Поверинов











Спокойствие, тишина, природа — всё это можно найти в ярославской глубинке. Жители сёл и деревень хором говорят: в городе хуже. Тут и еда своя, и воздух чище. В нашей постоянной рубрике «Правда вымирают?» мы показываем, как живут в населенных пунктах региона. Ранее мы исследовали, чем живет село со старинной церковью, поселок на холме на окраине Ярославля и советский «академгородок», затерянный в глуши Ярославской области.

В этот раз фотограф 76.RU отправился исследовать село Дегтево Ярославского района. Здесь вокруг памятников культуры бродят козы и куры.

В начале села стоит заброшенная усадьба Источник: Кирилл Поверинов











По рассказам местных, во второй половине XVIII века князь И. А. Шейдяков построил в Дегтеве усадьбу, в середине XIX века ей владел харьковский губернатор подпоручик, а в XX веке имение приватизировали. В годы Великой Отечественной войны в усадьбе располагался детский дом.

В населенном пункте сохранились заброшенный главный дом конца XIX века с росписями на потолке и лепниной, руинированная Корсунская церковь(1802–1819 годов. — Прим. ред.), а также обширный липовый парк с каскадом прудов.

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Посреди деревни стоит резной дом Лебедевых, построенный в конце XIX века Источник: Кирилл Поверинов











Местный быт проглядывает в деталях Источник: Кирилл Поверинов











По улицам бродят коты и курицы Источник: Кирилл Поверинов











Местные по-свойски украшают участки Источник: Кирилл Поверинов











Тут царит тишина и спокойствие Источник: Кирилл Поверинов











С заколоченными окнами на краю деревни стоит Корсунская церковь Источник: Кирилл Поверинов











В проемах еще можно увидеть надгробные кресты Источник: Кирилл Поверинов











Возле церкви находится кладбище Источник: Кирилл Поверинов











Жители обновили крышу дома, но оставили старинные наличники Источник: Кирилл Поверинов











Куда в деревне без мотоблока? Источник: Кирилл Поверинов











Живая арка нависает над воротами Источник: Кирилл Поверинов











У некоторых жителей имеется свой скот Источник: Кирилл Поверинов











Глиняные горшки на заборах создают особую атмосферу сельской жизни Источник: Кирилл Поверинов









