Режиссер «Слова пацана», снятого в Ярославле, — о продолжении криминальной драмы: «Исчезающая фактура»

Автор сериала «Слово пацана» (18+) Жора Крыжовников анонсировал новый сериал о Москве Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Режиссер Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Першин. — Прим. ред.) вспомнил о нашумевшем криминальном сериале, а также рассказал о том, что снимает сериал о Москве. Об этом MSK1.RU стало известно на пресс-конференции, посвященной Московской международной неделе кино. Она стартует 23 августа. До 28-го числа на разных площадках столицы будут бесплатно показывать российские и зарубежные картины.

Режиссер признался, что для него стал неожиданностью интерес школьников к криминальной драме:

— Мне казалось, что это [«Слово пацана» (18+)] аттракцион для людей 40+, которые помнят то время. Думал, поностальгируем, повспоминаем и разойдемся. Не получилось.

Источник: Екатерина Фадеева / MSK1.RU

Также Жора Крыжовников рассказал о том, что ему по душе советская архитектура в стиле брутализма, и до сих пор, проезжая разные локации в Москве, он задумывается о том, что там можно было бы снимать «Слово пацана». Между тем, над продолжением криминальной драмы режиссер не работает, он трудится над новым сериалом о столице в 1989 году — «Москва слезам не верит».

— Это все исчезающая фактура. Долго ищешь объекты и, как только они попадаются, думаешь: «О, вот, сохранилось. Как здорово!» Хотя это что-то старое, ужасное, разваливающееся. Но включается профессиональная деформация, — говорит он. — Мы так привыкли к тому, что вокруг происходит, даже жалуемся. И я был жалобщиком на то, что происходит с программой «Моя улица», когда они ремонтируют и ремонтируют. Но когда смотришь на фотографиях на Москву 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, — понимаешь, что произошло.

И как похорошела «наша саванна», как говорилось в одном мультфильме. Жора Крыжовников, режиссер

При этом Крыжовников отметил, что в Москве создаются кинокластеры с необходимыми декорациями, поэтому для создания фильмов нужно приезжать в столицу.

Источник: Екатерина Фадеева / MSK1.RU

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в Московской международной неделе кино примут участие представители 47 стран, как «дружественных», так и «недружественных»:

— Мы видим интерес компаний, которые хотят, чтобы мы снимали у них. А они, наоборот, готовы приезжать сюда. Этот опыт уже показал результаты, когда индийские кинокомпании снимали тут фильм. Так появляются возможности продвигать наш город.

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Директор «Фонда Кино» Федор Соснов отметил, что в России стали снимать больше фильмов и появится еще больше контента, который привлечет зрителей.

— У нас нет дефицита ни в чем: ни в экранном времени в кинотеатрах, ни на онлайн-платформах. Сейчас светлый период, когда мы смело идем вперед, — заявил Соснов.