В Ярославле накрыли два борделя: проститутки показали, сколько стоят их услуги

В Ярославле полицейские и сотрудники Росгвардии обнаружили и закрыли два притона с проститутками. Оба заведения принадлежали одной хозяйке. Одно работало под видом сауны, второе — как развлекательный комплекс.

— В ходе предварительного следствия установлено, что предоставление услуг интимного характера за деньги организовала 35-летняя женщина. Она размещала в интернете объявления о высокооплачиваемой работе и лично встречалась с претендентками, оценивала их внешние данные. Также женщина рекламировала интим-услуги на специальном сайте. В одном из притонов были оборудованы помещения для проживания девушек. Полицейскими установлены шесть активных участников преступной группы, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.