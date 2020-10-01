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В Ярославле накрыли два борделя: проститутки показали, сколько стоят их услуги

Хозяйка публичных домов лично отбирала девушек на работу

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Проститутки жили там, где и работали

Проститутки жили там, где и работали

В Ярославле накрыли два притона с проститутками

В Ярославле полицейские и сотрудники Росгвардии обнаружили и закрыли два притона с проститутками. Оба заведения принадлежали одной хозяйке. Одно работало под видом сауны, второе — как развлекательный комплекс.

— В ходе предварительного следствия установлено, что предоставление услуг интимного характера за деньги организовала 35-летняя женщина. Она размещала в интернете объявления о высокооплачиваемой работе и лично встречалась с претендентками, оценивала их внешние данные. Также женщина рекламировала интим-услуги на специальном сайте. В одном из притонов были оборудованы помещения для проживания девушек. Полицейскими установлены шесть активных участников преступной группы, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Видео: УМВД по Ярославской области

На участников группы завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». По нему виновным грозит до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Расценки в борделе

Расценки в борделе

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проститутки
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