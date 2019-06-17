«Держал в садовом домике»: в Ярославле кавказец похитил девушку около торгового центра

— Свой поступок молодой человек объяснил тем, что увидел в девушке потенциальную невесту и похитил ее, чтобы жениться, — рассказала старший помощник прокурора Дзержинского района Ярославля Елена Никольская. — Когда из торгового центра вышли девушка, которую обвиняемый видел на свадьбе общих знакомых, с матерью, он схватил ее и посадил в машину. Приятели тем временем отвлекали мать. Похититель отвез девушку в жилой дом, расположенный в одном из садоводческих товариществ Ярославского района и удерживал там несколько часов.

Прокуроры и следователи закончили разбирательства по дерзкому преступлению, которое произошло перед Новым годом в Ярославле. Сотрудники ведомства утвердили обвинительное заключение в отношении 22-летнего кавказца, который средь бела дня похитил в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Колесовой девушку.

Сейчас материалы дела направлены в суд. Дата рассмотрения пока не назначена. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.



— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская. —

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Недавно уже была ещё одна похожая история. Тогда 34-летний мужчина безуспешно пытался жениться на понравившейся ему девушке. На каждое предложение руки и сердца он получал отказ. Тогда мужчина решил: она во что бы то ни стало будет моей. И решил похитить даму сердца и силой жениться на ней.

