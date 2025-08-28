Пропавшую на Урале девятилетнюю девочку искали 26 лет. Ее убийца сознался и раскрыл причину расправы

Игорь Рухлов сегодня — примерный семьянин и отец пятерых детей. Но его прошлое скрывало страшную тайну Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

«Она начала шить, очень любила, один раз машинкой палец себе проколола. Умница была, отличница. В третьем классе училась, — вспоминает свою младшую сестру Виктор Пергушев. — Сейчас ей было бы уже 35».

Школьнице Лене из поселка Кузнецовского Свердловской области навсегда осталось девять. 26 лет назад она бесследно пропала с детской площадки, и до сих пор родные только по слухам знали, что с ней произошло. Они догадывались, что ее убили. И даже подозревали кто. Но спустя четверть века уже не рассчитывали, что преступника поймают.

Дело поднял из архива и раскрыл четвертый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) свердловского следственного управления СКР совместно с сотрудниками одного из оперативных подразделений ГУ МВД России. В убийстве обвинили бывшего соседа девочки, который после ее смерти успел несколько раз отсидеть в колониях за иные преступления, переехать в другой город и обзавестись большой семьей.

Наши коллеги из E1.RU рассказывают, что известно о криминальной истории.

«Нес ее на плече в сторону гаражей»

Мама Лены до сих пор плачет, когда вспоминает, как дочь не вернулась домой. Она была пятым, самым младшим ребенком в семье. Днем 7 августа 1999-го девочка играла в песочнице. А потом бесследно исчезла. Ее искали всем поселком. Сначала оббежали родственников и друзей, потом прочесывали лес. Но школьницу так и не нашли.

«Потом уже прошло какое-то время, соседка из дома напротив рассказала, что видела, как сосед Игорь Рухлов, тогда ему около 20 лет было, нес Лену на плече в сторону гаражей, закрыв рукой рот. А она не могла оказать ему сопротивление или закричать», — рассказала E1.RU мама пропавшей 26 лет назад девочки.

Фотография Лены, которая сохранилась в семейном архиве Источник: родственники девочки

Все эти годы мама знала, что Лена мертва. И не рассчитывала найти ее живой, хотя всё равно ходила к гадалкам в надежде отыскать хотя бы тело своего ребенка. Ведь у девочки нет даже могилы, куда родные могли бы принести цветы.

Людмила давно знала, кто и за что расправился с дочкой, но доказать ничего не могла.

«До исчезновения Лены у нас в поселке было совершено преступление. Парню моей старшей дочери, Толе Тетяпкину, голову отрубили, а Лена видела в окно, как его толкали в машину. Она даже в суде показания давала, хоть и ребенком была. Рухлов дружил с этими преступниками, которых осудили за убийство. Приговор вынесли в первых числах августа 1999-го, дали по 15 лет, а седьмого числа Лена пропала», — говорит мама девочки.

Почти 26 лет девочка была в розыске Источник: СКР по Свердловской области

Теперь эту версию официально подтвердили и следователи. Рухлов расправился с ребенком из-за показаний в суде. Девочка рассказала, что среди похитителей видела Игоря, который по делу проходил как свидетель. Он испугался, что тоже сядет на скамью подсудимых, и задушил ребенка.

Что известно об обвиняемом

Игорь Рухлов, которого задержали за убийство девятилетней девочки, работал фальцовщиком на трубном предприятии в Первоуральске. В этом городе он уже несколько лет живет со своей семьей. У обвиняемого есть супруга и пятеро маленьких детей.

«До нас он работал, кажется, в водоканале. Пришел месяца два назад к нам. Положительный во всех отношениях. Но о его криминальном прошлом мы знали, служба безопасности это подсвечивала», — рассказал коллега Рухлова.

Никто из близких не верит, что Игорь убил девочку Источник: личная страница жены Игоря Рухлова в социальных сетях

Говоря о криминальном прошлом, коллега имеет в виду целый список судимостей Рухлова. Начиная с 2002 года он отбывал наказания в колониях за другие преступления: угон, похищение человека и разбой, наркотики и дачу взятки.

С женой познакомился, пока отбывал срок

6 сентября 2001 года Рухлов с подельником приехали на мотоцикле «Урал» к дому № 4 по улице 70 лет Октября в поселке Комсомольском Талицкого района и стали караулить свою жертву. Когда ничего не подозревающий мужчина вышел из машины и направился в подъезд, бандиты надели маски и напали на него.

Избив палками мужчину, они ограбили его, связали, завладели автомобилем и вывезли в поселок Кузнецовский. Там его сначала заперли в гараже, после чего вывезли в лес, где удерживали ради выкупа. Когда его похитители заснули, мужчина смог развязать веревки и сбежать.

Суд дал Рухлову около 10 лет, но уже в колонии он попался на взятке полицейскому: тот пронес ему наркотики. За это мужчине добавили срок.

С женой Игорь познакомился в колонии Источник: читатель E1.RU

В колонии Игорь начал переписываться со своей будущей женой. Она несколько раз приезжала к нему на длительные свидания. У пары родились дети. После выхода Рухлова из колонии в 2017 году они стали жить как семья. Супруга Игоря регулярно выкладывала их совместные фотографии, на которых они выглядели счастливыми.

«Залетели маски-шоу»

Задержали обвиняемого 20 августа в Первоуральске. По словам родственников, силовики вломились в дом Рухловых и устроили обыск. Детей и супругу закрыли на втором этаже, у всех членов семьи забрали телефоны и гаджеты.

«Человек восемь приехали с автоматами, в бронежилетах, масках. Документы никто не предъявил. Просто были маски-шоу, дети орали полчаса, они маленькие еще, самому взрослому 11 лет», — пожаловался родственник задержанного Анатолий Аникаев.

По его словам, они не сразу нашли Игоря, его скрывали, пришлось даже писать заявление о похищении неизвестными.

Близкие рассказали, что об убийстве девочки Лены жена Рухлова узнала шесть лет назад. Тогда Игоря вызвали на допрос в качестве свидетеля. Он дал показания, прошел полиграф и вернулся к обычной жизни. Его задержание в 2025 году стало шоком для родственников. У супруги была истерика.

«Его просто похитили. Он пропал, испарился. Я поехал в северное УВД, в Следственный комитет по городу Первоуральску, в прокуратуру — никто ничего не знает. Оказывается, через пять часов в поселке, где он проживал, в доме его мамы вырвали дверь, обыскали всё, всё перерыли и в наручниках его увели», — рассказал брат жены Рухлова.

Родственники жены до сих пор не верят в виновность Игоря и думают, что он оговорил себя под давлением силовиков.

Родственники возмутились из-за жестких действий со стороны силовиков Источник: Евгений Кошек / E1.RU

«Весь поселок знал»

Многие жители деревни знали, что Игорь Рухлов убил девочку, или подозревали его в убийстве. Но дать прямые показания боялись, учитывая крутой нрав Игоря и его друзей. Тем не менее время шло, и потихоньку правда просачивалась наружу.

Оставшиеся в живых односельчане давали показания о том, что видели своими глазами или слышали от других. Помимо женщины, видевшей, как Игорь тащил девочку на плече, нашлись и другие очевидцы.

«Отец Игоря, пока жив был, как-то говорил, что сын признавался ему в убийстве. А первая жена Игоря рассказывала, что он просил ее сделать ему алиби на момент пропажи девочки. Можно сказать, что весь поселок знал, что это он был, или подозревал его. Но в те годы всем было не до пропавших детей, лихое было время. Сейчас-то Игорек остепенился, но так было не всегда, в молодости он был без тормозов», — рассказал E1.RU один из жителей Кузнецовского.

Задержанного в Первоуральске Игоря привезли в поселок. Там он показал на месте, как убивал девочку и где спрятал ее тело. Оказалось, что он задушил ее и закопал в овощной яме.

Игорь признался в убийстве и показал, как всё было Источник: СКР по Свердловской области

«Под тяжестью собранных улик обвиняемый признался в убийстве ребенка. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий по сбору и закреплению доказательств», — рассказали в СКР по Свердловской области.

Молчал и прятал лицо

На суде Игорь Рухлов прятал лицо от всех и отказывался общаться с прессой. Поддержать его пришли брат жены и племянница, убежденные в его невиновности. По их словам, он хороший муж и отец.

Следователь Владлен Кузьменко, который расследовал дело, ходатайствовал о заключении Рухлова под стражу, а адвокат просил меру, не связанную с ограничением свободы. Судья Александр Суслов принял сторону обвинения и удовлетворил ходатайство следователя. Игоря Рухлова отправили в СИЗО до 11 октября.

Игорь упорно прятал лицо Источник: Евгений Кошек / E1.RU

Почитайте, как задержали Игоря. А вот что рассказала мама девочки.