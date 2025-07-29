«Сказала, что надо оформить фирму и пообещала 8 тысяч рублей»: как россияне получают сроки за регистрацию компаний-однодневок

Фиктивные бизнесмены думали, что разбогатеют, а вышло наоборот Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Наши коллеги из UFA1.RU выяснили, что в июле только в Уфе почти сто человек получили приговоры за незаконное создание фирм. А всё начиналось безобидно: предложили подработку — оформить на себя юридическое лицо. А деньги как раз были очень нужны, вот и согласились, а теперь вместо светлого будущего — судимость. Но что с этой подработкой не так, почему она незаконна? Что именно делают эти фирмы, оформленные на фиктивных руководителей? Журналисты вместе с адвокатом разбирались в этих историях.

Заработал «десятку» — уехал на «пятерку»

Не всегда, конечно, людей используют втемную. Некоторые прекрасно знают, что делают: например Александр О. из Уфы в 2019 году получил предложение от некоего человека — мол, запиши на себя фирму, а мы тебе заплатим. Почему бы и нет — согласился.

Новые знакомые Александра оформили все необходимые для налоговой службы документы, включая решение единственного участника ООО, устав, заявление на регистрацию. В этих бумагах Александр числился и учредителем, и директором. По совету «компаньонов» он сделал электронную подпись. Нужна она, чтобы ставить подписи в документах дистанционно, в бизнесе применяется для заключения контрактов между юрлицами, с ее же помощью можно открыть счет в банке. Электронную подпись записали на флешку, которую Александр передал некоему Руслану, который собирался дистанционно подать заявление на регистрацию компании.

Налоговая служба рассмотрела заявление и одобрила, зарегистрировала фирму. В ее управлении Александр никакого участия не принимал — всё делал Руслан со своими подельниками, пользуясь подписью учредителя.

Неделями позднее Александр засветился в истории с незаконными банковскими операциями. Ему предложили открыть счет в банке, а все доступы к нему передать Руслану. Суд в приговоре указал, что по правилам банков клиент не имеет права передавать свои данные, включая логин-пароль от ДБО. Точнее, может, но только с письменного согласия.

Упомянутое ДБО — это дистанционное банковское обслуживание, то есть доступ с компьютера или телефона, возможность управлять счетом онлайн. Отдавать данные от своего счета другим людям нельзя. Но Александр без задней мысли отдал логин и пароль. А через месяц Александру предложили открыть еще один счет — он снова согласился, доступ передал Руслану. Таким образом Александр помог своим «компаньонам» еще несколько раз, открыв суммарно четыре счета в трех банках. Позже он оформил еще одно ООО.

В суде Александр всё признал: знакомый предложил дело, он согласился. Говорил, что не спрашивал, для чего создавалась фирма и чем она занималась. А за свою работу получил всего 10 тысяч рублей.

Деньги фирмы шли в неизвестном направлении Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

За создание двух фирм ему дали по году колонии, а за банковские счета — 1 год и 4 месяца колонии со штрафом в 100 тысяч рублей. Но учитывая, что у него уже были судимости, в том числе испытательный срок, Александр получил пять лет строгого режима, а еще должен оплатить 100-тысячный штраф.

Самая первая фирма Александра показала на конец 2019 года выручку в миллион рублей, а через год — уже 64,4 миллиона рублей. Чистая прибыль — 210 тысяч рублей. «Занималась» строительством, производством труб и вентиляторов. У второй компании никаких показателей в базе «Контур.Фокуса» нет. Но была и третья, которая аналогично предыдущим исключена из ЕГРЮЛ — у нее выручка 10,5 миллиона рублей с чистой прибылью в 12 тысяч рублей. Но налогов ни одна из них не платила, суммарно задолжали около 200 тысяч рублей.

«Через них могут финансировать терроризм»

Адвокат Роман Петров в разговоре с UFA1.RU пояснил, что такие «директора», по сути, соглашаются на мошенничество, потому что законом запрещено создавать юридические лица на подставных людей.

«Такая фирма создается исключительно с целью ухода от налогов, вывода денег либо хищения средств других организаций, либо федерального бюджета зачастую. Эти фирмы кому-то потом могут продать, причем человеку, которого потом трудно будет установить. Поэтому человек, которые дает свои данные и соглашается стать номинальным директором, он передает ключ от электронной подписи, открывает счета на свое имя как руководитель организации. И всё это — без намерения вести деятельность», — сказал Роман Петров.

Всё то, что мы видели в деле Александра О., по словам Романа Петрова, люди не всегда понимают, что за это будет уголовная ответственность, думая, что они максимум пойдут свидетелями. Но ничего подобного, говорит адвокат.

Компании уходят от налогов или же выводят похищенные деньги: могли, например, попросить предоплату за услуги, а после ее получения выводили на обнальные счета.

«Поэтому таких номинальных директоров и привлекают. У меня недавно был большой процесс, где много фигурантов было, групповое преступление. Я защищал человека, которого назвали организатором. Но там никому реальный срок не дали, кроме одного — он, помимо интеллектуальной преступной деятельности, занялся грабежами. По двум эпизодам ему предъявили, его реально посадили, остальным дали условные сроки», — рассказал Роман Петров.

Поток денег там бешеный Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Получается, директору фирмы нельзя передавать свои дела кому-то еще? Можно, но для этого нужно оформлять доверенности, а если счетом будет заведовать бухгалтер, то записать в банке в том числе и его. Незаконны любые скрытные действия.

«К учредителю домой потом приезжают [силовики], а он ни сном ни духом — за 50 тысяч рублей зарегистрировал, продал свои данные. Некоторые просто отдают свои паспорта. За это есть ответственность, так делать нельзя, через такую фирму могут и террористические акты финансировать. Мы же понимаем — это опасно, а потом ищи-свищи этих людей, которые реально через нее отправляли деньги», — говорит адвокат.

Если фиктивный директор просто передал свои данные, скорее всего, отделается условным сроком.

Обманул алкогиганта

Приведем еще пару случаев. Радмир Я. получил сразу две судимости. Первую — за фирму, которая была связана с гособоронзаказом. Она привлекла внимание налоговой, которая после тщательной проверки выяснила, что Радмир там директор только по бумагам, а заправляют всем другие личности. Которых, кстати, так и не нашли.

На суде он рассказал, что дело ему предложил малознакомый парень. Он объяснил, что к чему, через неделю они встретились в центре: знакомый сфотографировал Радмира с паспортом, потом дал подписать «какие-то документы». В отличие от Александра, в налоговую он не ходил, всё сделали электронно. А вот счет в банке пришлось открыть лично. За этот эпизод Радмиру дали полгода условно.

Что именно за компания занималась оборонным заказом — не указано. На Радмире в «Контур.Фокусе» мы нашли шесть компаний, все они упомянуты во втором приговоре. При этом в госзакупках участвовала одна из них — в 2018 году получила от «Башспирта» три контракта на 220 миллионов рублей (все они досрочно расторгнуты). По итогам того же года показала 126,3 миллиона рублей выручки и 15,2 миллиона чистой прибыли.

При этом его фирмы не выплатили более 16 миллионов рублей налогов. Кто их будет теперь платить — вопрос хороший. Видимо, никто, раз все взыскания вернули заявителям.

Указанная выше фирма «занималась» полиграфией, а остальные пять — стройкой. Учредил их Радмир по предложению некоего лица. За свою работу получил всего 8 тысяч рублей. Комично, что некоторые из них были зарегистрированы в здании напротив исправительной колонии № 9.

В итоге за регистрацию каждой компании Радмиру дали по году колонии, а за каждый банковский счет — по 1,5 года и штраф в 150 тысяч. Путем сложения — 4 года и 250 тысяч рублей. Но суд дал ему шанс на исправление — постановил считать срок условным.

Знакомая пообещала хорошие деньги Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

А Галина К. приехала в центр Уфы, чтобы заключить договор на открытие счета в банке для компании, которую она ранее зарегистрировала по указанию незнакомца. Предложение ей сделала знакомая: сказала, что надо оформить фирму, но делать с ней ничего не нужно. За это обещали 8 тысяч рублей.

Она согласилась, потому что нужны были деньги. Так вместе с незнакомым мужчиной она прокатилась по банкам и открыла счета. Он подробно ее проинструктировал, как и что делать. Галина никому не рассказывала о бизнесе — например мужчина, с которым она жила почти 10 лет, узнал об этом только от полиции.

За регистрацию фирмы и банковских счетов Галине дали 10 месяцев условно и штраф 100 тысяч рублей.

Интересно, что компания, которую зарегистрировала на себя Галина, указала 259 видов деятельности. Среди них: оптовая торговля, производство мебели, разборка и снос зданий, агент по оптовой торговле животными, зерном, удобрениями, автомобилями, мебелью, ножами, алкоголем, одеждой… список длинный — нашлось место для продажи CD-дисков (в 2019-то году).