Россиянку нашли мертвой в Японии. Полиция расследует убийство

Россиянка снимала в Японии комнату Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В японском городе Осака произошла трагедия: неизвестный забил до смерти россиянку. Такую версию рассматривает местная полиция. Подробности рассказал телеграм-канал Shot.

Накануне вечером 50-летняя Елена Ито, гражданка России, вернулась в свой жилой комплекс в районе Нанива-ку, там она снимала комнату на 8-м этаже. Когда ее бывший муж не смог несколько дней связаться с ней, он решил посетить квартиру. Там он нашел Елену без сознания на кровати, с синяками на лице, изо рта шла кровь.

Врачи, которые прибыли на вызов, констатировали ее смерть. В квартире не было никаких следов борьбы, поэтому полиция начала расследование, чтобы выяснить, что произошло. Вскрытие поможет установить точные причины трагедии.

До этого мы писали, что в Японии впервые с 2022 года казнили преступника. Им стал «убийца из Твиттера» Такахиро Сираиси, сообщает Reuters.

В 2017 году он задушил и расчленил восемь женщин и одного мужчину в своей квартире в городе Зама в Канагаве, недалеко от Токио. Свое прозвище Такахиро Сираиси получил, потому что общался с жертвами в этой соцсети.

Министр юстиции Кейсуке Судзуки принял решение о казни, принимая во внимание «крайне эгоистичные» мотивы совершения осужденным преступлений, которые «вызвали большой шок и волнения в обществе».