Мама была в шоке. Подростки получили перевод на карту от незнакомца, и это очень плохо кончилось

Два года назад, когда ему только исполнилось 16 лет, подростку в «Телеграм» пришло сообщение от незнакомца, предлагали подзаработать, продать карту Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В Свердловской области Синарский суд Каменска-Уральского рассмотрел очень показательный иск. Некий гражданин Республики Таджикистан Адхам Асхани отсудил у подростков более 100 тысяч рублей. Абсурд ситуации в том, что парни не знают никакого Адхама и в долг у него никогда не брали. Журналист E1.RU Елена Панкратьева рассказывает, почему так получилось.

Подработка

Федор (имя изменено) старший ребенок в многодетной семье, живут в деревне рядом с Каменском-Уральским. Два года назад, когда ему только исполнилось 16 лет, подростку в «Телеграм» пришло сообщение от незнакомца с предложением оформить и передать на неделю банковскую карту. За это ему обещали вознаграждение 5–7 тысяч.

Карту школьник оформил через приложение, в своем личном кабинете привязал номер чужого телефона, который ему скинули. Через несколько дней Федору позвонил какой-то мужчина, объяснил, что карту заблокировал банк из-за подозрительного перевода.

Они договорились, что Федя оформит еще карту в другом банке. После этого он набрал по видеосвязи оператора первого банка, где заблокировали счет, и попросил перевести деньги себе на другую карту, а оттуда перевел 70 тысяч на третий счет, который ему указали «работодатели». Пять тысяч за «работу» оставил себе, как договаривались, и на какое-то время забыл про этот случай.

Продажа или сдача в аренду банковской карты третьим лицам еще называется дропперством. Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов. Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их, куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами. Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.

А через полтора года мама подростка Ольга получила письмо — исковое уведомление из суда. Какой-то гражданин Таджикистана по имени Асхани Адхам, проживающий в Московской области, почему-то требовал с ее сына 70 тысяч рублей. Сумма огромная для их семьи с четырьмя несовершеннолетними детьми. Также 26 тысяч он просил с какого-то незнакомого подростка из Каменска-Уральского. Мама была в шоке. Начала расспрашивать сына, тот вспомнил про давнюю «подработку».

Ольга побежала в полицию, написала заявление.

— Потом в банки, там ругалась, почему выдали карточку несовершеннолетнему без родителей. Я была уверена, что карты до 18 лет можно получать только с нашего согласия, чтобы мы вместе пришли в банк. Но в обоих банках уверяли, что не имели права отказать подростку, если он хочет открыть счет, — рассказывает Ольга.

Она экономист по образованию, но про такую схему с продажей карт узнала впервые. В полиции ей отказали в возбуждении уголовного дела.

Родителей обоих подростков привлекли ответчиками. Второй парень пришел на суд один: мать школьника давно умерла, отец был на лечении в онкодиспансере. Тот также влип в историю, продав полтора года назад банковскую карту.

Ни Асхани, ни его представитель, тоже из Московской области, на суд не явились. Рассматривали дело заочно по исковому заявлению. Асхани указал в нем, что полтора года назад перевел деньги «на банковские карты неизвестных ему ранее лиц, с этими лицами у него не было никаких правоотношений». Причина перевода — ошибочно или намеренно, зачем перевел, в иске не указывалась. Также он требовал оплату юридических услуг — 115 тысяч.

Мама подростка впервые узнала про дропперство, когда ей пришел иск Источник: Городские медиа

Родители Феди предоставили все выписки из банков о переводах. Но суд встал на сторону таинственного Асхани, приняв решение взыскать с уральских подростков деньги. Да еще вместе с процентами, набежавшими за это время — их, судя по всему, насчитали по ключевой ставке Центробанка. 80 тысяч по решению суда должны заплатить родители Феди, и 30 тысяч — отец второго школьника. В 115 тысячах — оплате юридических услуг — суд все-таки отказал. В мотивировочной части решения указано: передача карты третьим лицам запрещена по договору с банком и что владелец карты несет ответственность за нее.

— 80 тысяч для нас огромная сумма. Муж на пенсии по возрасту, живем на пенсию в 18 тысяч, пособия и то, что вырастим на огороде. У второго мальчика вообще очень тяжелая ситуация, — говорит нам Ольга. — Я не понимаю, почему суд пошел навстречу неизвестному человеку, который не явился на заседания, почему не возникло вопросов, сомнений, зачем взрослый мужчина из Подмосковья пересылал деньги подростку с Урала.

И снова банда с мойки

Еще одна важная деталь: до этого иска Федор попал в другую беду, также связанную с дропперством. Правда, на этот раз совсем не по своей вине. Летом прошлого года Федора вместе с приятелем похитили. Ребята гуляли в одном из городских парков. К ним подошла группа взрослых мужчин, самым старшим на вид около 35. Они потребовали, чтобы те шли за ними в машину. Парни испугались и поэтому послушались, приятелю Федора вообще было лет 14.

Ребят затолкали в оранжевый Porsche. Федор не переходил дорогу никому из этих людей, он вообще видел их впервые. Мужчины искали молодых людей, которых видели в одной компании с Федей и его другом. Те якобы присвоили деньги, по 200 тысяч рублей. Где его друзья, Федя не знал. Несколько часов подростков возили на заднем сидении Porsche, били, но несильно. Вечером их отпустили. Федор рассказал обо всём родителям. Тут же вместе с отцом поехали в полицию писать заявление. Но в возбуждении уголовного дела им и в этот раз отказали: не нашли состава преступления.

Позже Федор узнал, что его приятелей все-таки достали. Оказалось, парни продали свои банковские карты, так же как когда-то сделал сам Федор. Через карты проводили нелегальные деньги. В какой-то момент ребята схитрили и сняли чужие средства со своих карт. За это расплачивались их родители, платить долг пришлось с процентами. Чтобы спасти детей, семьи влезали в долги: по-другому не получалось. Бабушка одного из них отдала пенсию с накоплениями — 50 тысяч рублей.

Сейчас Федора признали потерпевшим по уголовному делу. Подростков похитила та самая банда с мойки, о которой стало известно всей стране после публикации видео издевательств с девушками. Возили ребят, судя по всему, на оранжевом Porsche, принадлежавшем одному из главарей Александру Лачугину — он сейчас находится в федеральном розыске.

Что случилось на автомойке в Каменске-Уральском Узнать Эта история стала известна всей стране 21 февраля после публикации на портале E1.RU, но случилась она еще в начале января. Вскоре после Нового года пятеро парней вывезли четырех девушек на автомойку. Этому предшествовал конфликт: 21-летний Давид Анашкин навязчиво названивал одной из девчонок. За нее заступилась подруга, попросила его больше не звонить. В результате молодые люди наговорили друг другу грубостей. За это девушек похитили и привезли на мойку, двух из них заставили раздеться, обливали ледяной водой, били, унижали, таскали за волосы. Издевательство снимали на видео — это сейчас главное доказательство в уголовном деле. Если бы не огласка в СМИ, всё спустили бы на тормозах. Изначально уголовное дело возбудили лишь по статье «Хулиганство», из-за чего мучители, скорее всего, отделались бы принудительными работами или условным наказанием. После того как вся страна узнала, что натворили парни, было возбуждено еще два уголовных дела по статьям «Похищение» и «Принуждение к действиям сексуального характера». Сейчас задержаны и арестованы шестеро подозреваемых из этой банды. Девушки оказались не единственными жертвами. До этого на автомойку возили дропперов. В Каменске-Уральском дропперство было поставлено на поток, вербовали школьников и студентов, убеждали продавать банковские карты — тех, кто хотел схитрить, тратил деньги со своей карты или, наоборот, хотел выйти из схемы, били, похищали, издевались на мойке.

Судебная история, в которую влип Федор, и его похищение совсем другими людьми, с одной стороны, не связаны друг с другом. С другой — очень тесно связаны. Это иллюстрация масштабной проблемы — как подростков втягивают в махинации с банковскими картами, огромной дропперской сети по всей стране, которую плетут разные мошенники, в том числе с помощью вот таких подростков.

Сейчас Госдума как раз обсуждает новые законы по борьбе с дропперством. Во-первых, уже принят в первом чтении закон о запрете выдачи карт подросткам без согласия родителей или законных представителей. На данный момент Центробанк обязал банки уведомлять родителей при выдаче дебетовых карт. Но некоторые банки продолжают выдавать карты по-прежнему, не ставя в известность законных представителей. Новый закон остановит это.

Кроме того, будут внесены поправки в Уголовный кодекс — ту статью, которая касается неправомерного оборота платежей. Согласно документу, за передачу карты третьим лицам за деньги будет предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или ограничение свободы до двух лет, сообщает издание «Ведомости».

Тех, кто не был клиентом банка, а открыл карту изначально для передачи другому, ждет более суровое наказание — лишение свободы до шести лет и штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Ответственность несет вся семья».

Юрист из Каменска-Уральского Юлия Майорова будет обжаловать решение по иску к подросткам. Она вступила в дело уже после решения суда первой инстанции. По ее мнению, налицо мошенническая схема.

— Эта история — яркий пример использования подростков, втягивания их в махинации, — комментирует Юлия. — Из-за правовой безграмотности молодежи и отсутствия запрета на выдачу карт и открытия банковских счетов несовершеннолетним гражданскую ответственность несет вся семья. Поэтому очень надеемся, что нас услышат законодатели и примут соответствующие изменения, важные для российских семей.

Юрист Сергей Тетерин, комментируя масштаб проблемы, говорит, что количество подобных исков к дропперам будет сейчас увеличиваться.

— Создается ощущение, что появляется новая схема мошенничества, когда некие лица намеренно запускают через контролируемую цепочку дропперских карт денежные средства, выводят их и предъявляют иск к дропперу, его родителям, — объясняет наш собеседник. — Они утверждают, что произведен ошибочный платеж либо перевод под влиянием обманных действий, и требуют взыскания неосновательного обогащения. Будущий закон защитит подростков, не допустит появления новых дропперов, но как быть с теми, кто уже когда-то продал карты, по которым прошли деньги?

Я считаю, что во всех подобных судебных случаях должны привлекаться банки, которые выдали карты несовершеннолетним без согласия законных представителей, нарушив статью Гражданского кодекса. Сергей Тетерин юрист

— Есть две правовых точки зрения. Одна Центробанка — о недопустимости открывать счета без согласия законного представителя (на тот счет есть информационное письмо регулятора от 2021 года), вторая позиция (части) банков — открывать счета правомерно, якобы нормы Гражданского кодекса трактуются неверно.

На мой взгляд, единственный выход — суды в своей правоприменительной практике дадут толкование статьи 26-й Гражданского кодекса и разъяснят: либо Центробанк ошибается и несовершеннолетние спокойно вправе открывать счета, а родители при этом обязаны за их действия отвечать, либо признают, что банк, открыв счет, принял на себя риск наступления неблагоприятных последствий и разделил ответственность, — рассказал Сергей Тетерин.

Мы делали подробный разбор о том, как людей втягивают в дропперство, с рекомендациями, как выяснить, открывал ли ребенок карты, о которых родители могут не знать. Кстати, каждый может попасть в преступную схему случайно: на карту придет «ошибочный» перевод. Потом вас попросят вернуть деньги, переведя на другой счет, а после этого последует иск о незаконном обогащении.