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Криминал подробности Секс, наркотики и торговля людьми: россиянин создал самую страшную секту в стране — срок в колонии его не вразумил

Секс, наркотики и торговля людьми: россиянин создал самую страшную секту в стране — срок в колонии его не вразумил

Создателя запрещенной в России секты «Ашрам Шамбалы»* задержали в Аргентине — ему грозит новый срок

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4 комментария
Константин Руднев проповедовал гремучую смесь эзотерики, шаманизма, восточных религий и оккультизма, а его основными адептами были женщины | Источник: Михаил Лидин / Youtube.comКонстантин Руднев проповедовал гремучую смесь эзотерики, шаманизма, восточных религий и оккультизма, а его основными адептами были женщины | Источник: Михаил Лидин / Youtube.com

Константин Руднев проповедовал гремучую смесь эзотерики, шаманизма, восточных религий и оккультизма, а его основными адептами были женщины

Источник:

Михаил Лидин / Youtube.com

Константина Руднева и 14 его последователей, среди которых в основном женщины, задержали в конце марта в аэропорту Барилоче в Аргентинской Республике. Лидер запрещенной в России организации «Ашрам Шамбалы»* пытался покинуть страну и направлялся в Бразилию. Рейд на членов общины организовали после сообщения из роддома в городе Барилоче, где родила юная последовательница «гуру». NGS.RU собрал все, что известно о задержании лидера секты и его криминальном прошлом.

Аргентинские страсти

58-летнего Константина Руднева вновь подозревают в серьезных преступлениях&nbsp;— уже на другом континенте | Источник: Policia Federal Argentina (PFA) / TN58-летнего Константина Руднева вновь подозревают в серьезных преступлениях&nbsp;— уже на другом континенте | Источник: Policia Federal Argentina (PFA) / TN

58-летнего Константина Руднева вновь подозревают в серьезных преступлениях — уже на другом континенте

Источник:

Policia Federal Argentina (PFA) / TN

По данным аргентинских СМИ, рейд на членов общины, курируемой россиянином Константином Рудневым, был организован после сообщения врачей из роддома в городе Барилоче. Туда обратилась беременная русская: медиков смутил ее юный возраст, но помощь и сопровождение ей оказали.

На каждый прием молодая россиянка приходила в компании женщин постарше, которые буквально контролировали каждый ее шаг, не давая общаться с врачами один на один. После появления ребенка на свет юная мама все же смогла высказать опасения по поводу его безопасности. Еще одним поводом для обращения в полицию стало и странное поведение женщин, сопровождавших юную россиянку. После рождения младенца спутницы молодой мамы разорвали медицинский документ, в котором было указано имя отца.

Местная полиция провела целую операцию по выявлению членов странной общины и мест их дислокации. Сначала за подозрительной компанией установили слежку, после чего генеральный прокурор и федеральный судья согласовали аресты. В городе Сан-Карлос-де-Барилоче были установлены адреса, где видели предполагаемых сектантов, но в ходе рейда в квартирах никого обнаружить не удалось.

Константина Руднева в сопровождении нескольких спутниц задержали в аэропорту Луиса Канделарии в городе Барилоче, где он ожидал рейса в Буэнос-Айрес, а дальше планировал перебраться в Бразилию. Как сообщают аргентинские СМИ, прежде чем его схватили сотрудники полиции, Константин Руднев попытался покончить с собой.

Полиция задержала Руднева при попытке сбежать в Бразилию

Источник:

bremdearmero / TikTok

Еще несколько человек были задержаны в международном аэропорту Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе. Всего под следствие попали 14 человек, большинство из которых — граждане России. После арестов следователи выдвинули гипотезу о том, что предполагаемая секта была вовлечена в торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Костя Рулон

Константин Руднев — из Новосибирска. 12 лет назад он уже был осужден по ряду серьезных преступлений, а созданная им псевдорелигиозная организация «Ашрам Шамбалы» признана деструктивной и запрещена в России. Но в 2021 году ее основатель вышел на свободу, а сама она успела распространиться по миру.

Одиозный лидер секты, которая возникла в 80-х годах и со временем обрела тысячи адептов, в последние годы обосновался в Латинской Америке, где рассказывал о медитации и проводил курсы йоги по цене 5000 долларов с человека.

Константину 58 лет. Он окончил машиностроительный техникум, но талантом оказалась способность влиять на людей. В 1989 году он провозгласил себя религиозным лидером, назвавшись Великим Шаманом Шри Джнан Аватар Муни, и утверждал, что он — посланец с Сириуса. Для адептов у гуру был обширный список имен, в их числе Рулон, Сотилиан Сикориский и Алтай Каган Богомудр.

Пик развития тоталитарной секты, которая получила название «Ашрам Шамбалы», пришелся на 90-е. В своем учении Константин Руднев смешал всевозможные термины и постулаты буддизма, индуизма, тантрических практик, шаманизма, а также собственных «открытий» природы мироздания. Он уверял, что наделен сверхъестественными способностями и вообще преисполнился в своем познании. Разумеется, ни к одному из канонических религиозных течений оккультный абсурдизм «Великого Шамана» отношения не имел.

Беспрекословное поклонение

Константин Руднев известен как создатель и идеолог деструктивной тоталитарной секты «Ашрам Шамбалы»* | Источник: StarHitКонстантин Руднев известен как создатель и идеолог деструктивной тоталитарной секты «Ашрам Шамбалы»* | Источник: StarHit

Константин Руднев известен как создатель и идеолог деструктивной тоталитарной секты «Ашрам Шамбалы»*

Источник:

StarHit

Религиозную карьеру Константин Руднев начал с лекций в актовых залах. Постперестроечное время, когда в страну ворвался мощнейший поток всевозможных эзотерических идеологий, оказалось благодатным для популяризации оккультного учения, которое «гуру» выдавал за истину. Интерес, в основном молодежи и студентов, к восточным религиозным течениям позволил буквально подчинять себе людей. Константин уверял, что таков путь к познанию.

Одним из требований для неофитов был полный отказ от общения с близкими. Адепты продавали квартиры, отказывались от имущества в пользу «учителя», жили вместе с ним в общинах и полностью обслуживали его, удовлетворяя любые прихоти. Обычной практикой были унижения, в том числе и сексуального характера.

Проповеди Константина Руднева напоминали скорее театр абсурда: он представал перед последователями в нелепых нарядах, речь его была нарочито комичной. Обычно в его шоу участвовали ближайшие соратницы, да и в целом в секте оказывались в основном женщины. Уже после задержания лжепророка следователи высказывали предположения, что для подавления воли людей он сам и его «жрицы» использовали психотропные вещества. Кроме того, людей буквально морили голодом.

Обыкновенное безумие

В 2010 году Руднева задержали, через три года суд приговорил его к 11 годам колонии

Источник:

ГУ МВД России по Новосибирской области

К 2010 году филиалы «Ашрам Шамбалы»* действовали в 20 регионах страны. Когда уголовное дело ушло в суд, в материалах говорилось о баснословных капиталах в семизначных суммах в долларах, автопарке и коттеджах, которые Константин Руднев строил на «заработанные» на адептах деньги.

Один из таких зиккуратов до сих пор стоит. За глухим забором не видно жизни уже много лет. Впрочем, и раньше сектанты были довольно скрытными. Именно в этом доме со странной архитектурой и прошло задержание Константина Руднева в 2010 году. Причем это была не первая попытка привлечь его к ответственности.

Коттедж расположен посреди частного сектора | Источник: Алина Скитович / NGS.RUКоттедж расположен посреди частного сектора | Источник: Алина Скитович / NGS.RU
Здание выглядит как нелепый дворец | Источник: Алина Скитович / NGS.RUЗдание выглядит как нелепый дворец | Источник: Алина Скитович / NGS.RU
Именно здесь в 2010 году задержали Константина Руднева | Источник: Алина Скитович / NGS.RUИменно здесь в 2010 году задержали Константина Руднева | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

На сайте РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) указано, что в 1999, 2004 и 2008 годах Посланник с Сириуса уже был близок к уголовному делу, но члены секты, которые и считались возможными потерпевшими, отказывались свидетельствовать против своего гуру.

В 2008 году Константин Руднев даже попал в психиатрическую клинику, но вскоре оттуда вышел. Тогда же в первый раз штурмовали коттедж, но до суда дело не дошло. Только после штурма того же коттеджа в 2010 году Руднева все же арестовали. Операцию проводили совместно ФСБ и МВД.

Секта — дело добровольное

Свою вину в суде Руднев отрицал | Источник: ГУ МВД России по Новосибирской областиСвою вину в суде Руднев отрицал | Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

Свою вину в суде Руднев отрицал

Источник:

ГУ МВД России по Новосибирской области

Следствие по делу Константина Руднева длилось около трех лет, с момента ареста он находился в СИЗО. Ему предъявили обвинение по четырем статьям: за организацию объединения, посягающего на личность и права граждан, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и незаконный сбыт наркотиков — при задержании в коттедже были обнаружены запрещенные вещества. Кроме того, там находились несколько человек, числившиеся в розыске как пропавшие без вести.

В суде «гуру» полностью отрицал свою вину, утверждая, что денег от адептов не получал, насильно никого не удерживал и не обманывал, а просто преподавал йогу. На протяжении всего процесса он вел себя отрешенно, не обращал внимания на присутствующих в зале журналистов и потерпевших.

Ими, кстати, были признаны 15 человек — это родственники людей, угодивших в сети основателя секты: кто-то попал в психиатрическую больницу, кого-то на момент оглашения приговора вообще не смогли найти.

В октябре 2013 года суд признал Костю Рулона виновным и назначил ему 11 лет колонии, а также предписал выплатить потерпевшим 3,7 миллиона рублей.

На свободу с «чистой» совестью

Ячейки запрещенной секты «Ашрам Шамбалы» были по всей России и за рубежом | Источник: Ice / Youtube.com Ячейки запрещенной секты «Ашрам Шамбалы» были по всей России и за рубежом | Источник: Ice / Youtube.com

Ячейки запрещенной секты «Ашрам Шамбалы» были по всей России и за рубежом

Источник:

Ice / Youtube.com

Пока Константин Руднев отбывал свой срок, секта продолжала принимать новых единомышленников, а адепты собирали деньги для своего учителя. В 2021 году, отсидев весь положенный срок с учетом содержания в СИЗО во время следствия, Константин Руднев вышел на свободу. Во время своего срока в колонии он подавал прошение об УДО, но его не удовлетворили — пришлось досидеть до финального звонка.

Писали, что после освобождения он уехал в Казахстан, потом, по некоторым данным, перебрался в Черногорию. В России все эти годы о нем ничего не было слышно. Но в свете последних событий становится очевидно, что «гуру» не собирался исправляться.

Константин Руднев вернулся к своей деятельности уже в трансконтинентальном масштабе. Только в России количество адептов тоталитарной секты насчитывало более 30 тысяч человек: филиалы были в Новосибирске, Томске, Уфе, Брянске, Воронеже, Рязани, Санкт-Петербурге и других городах. На территории современной России «Ашрам Шамбалы»* считали одной из самых опасных сект.

* Организация «Ашрам Шамбалы» признана деструктивной и запрещена на территории России

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Сергей УлановСергей Уланов
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Секта Ашрам Шамбалы Константин Руднев Криминал
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Комментарии
4
Гость
7 апреля, 14:15
Я думаю самую страшную секту создал перезидент
Гость
7 апреля, 13:41
я думал это про таврического, пока не начал читать статью.
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