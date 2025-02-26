Отмывали грязные деньги и карали обманщиков? За что на самом деле мучили и унижали девушек на уральской автомойке

Похоже, пострадавших в истории с автомойкой на самом деле было больше Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











У резонансной истории из Каменска-Уральского Свердловской области, где над двумя девушками издевались в автомойке и снимали всё на видео, появилось неожиданное новое продолжение. По одной из версий, первоначальная причина расправы — вовсе не обида отвергнутого ухажера. Подробности в материале журналиста E1.RU Елены Панкратьевой.

Трое в СИЗО, двое на свободе

Вот что на данный момент известно о происшествии в Каменске-Уральском. Группа парней издевалась над двумя девушками. Их вывезли на автомойку, поставили на колени, заставили раздеться, били, поливали ледяной водой и пеной для мытья машин, а двух подруг-школьниц заставили смотреть на это. Всё снимали на видео. Девушки обратились в полицию, а запись попала к силовикам.

Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело по трем статьям: «Хулиганство», «Принуждение к действиям сексуального характера» и — самая жесткая — «Похищение».

После того как об этой истории рассказали E1.RU и другие СМИ по всей стране, троих участников расправы на время следствия отправили в СИЗО. Арестованы подростки 16 и 17 лет, а также 21-летний парень Давид Анашкин — на записи видно, что он в компании главный, командует всеми. Но за кадром остались водители двух машин. На «Форде» везли потерпевшую Анну, на ВАЗе — трех ее подруг.

По информации источников E1.RU, именно водитель «Форда» Иван передал видео полиции, когда его случайно задержали на дороге и заподозрили, что он под веществами. За это над ним расправились на той же автомойке и тем же способом, как с девушками.

По информации источника, именно этот парень передал видео полиции. Произошло это при следующих обстоятельствах:

— Через несколько дней после издевательств над девушками Ивана остановил патруль ГИБДД. Он был за рулем, один. У сотрудников возникли подозрения, что парень под воздействием наркотических веществ. Повезли в наркологию, но не довезли. По пути пробили по фамилии, парень, видимо, был в разработке в полиции по поводу незаконной деятельности, она связана с махинациями с банковскими картами. И гаишники — молодцы, проявили бдительность, привезли Ивана в отдел полиции.

В отделении парень попытался залезть в телефон, видимо, чтобы удалить всё «лишнее». Его тут же скрутили. Тогда он якобы предложил сам представить видео с автомойки в обмен на то, что не будут интересоваться другими его незаконными делами. Судя по всему, парень считал, что никакой серьезной ответственности за то, что творили с девочками, не будет. Не насиловали, не калечили, то есть тяжких телесных повреждений не наносили. (Уголовное дело, кстати, первоначально действительно было возбуждено лишь за хулиганство, по которому все мучители могли отделаться штрафами).

Так видеозапись якобы и оказалась у силовиков. Ивана отпустили из отделения, и он всё рассказал своим дружкам, которые его «находчивость» не оценили, отвезли на ту же автомойку и там издевались, как над девушками. В этот раз он сам стал жертвой.

Сейчас Иван на свободе. Его статус в уголовном деле неизвестен, хотя Анна рассказывала, что он хотя и не бил, но заблокировал двери машины, когда ее посадили, вез дворами, чтобы не запомнила дорогу на мойку, снимал издевательства на видео и угрожал, чтобы девушка молчала. Второй водитель, судя по всему, — просто свидетель.

В эту схему вовлекают детей

Так что за всем этим стоит? По первоначальной информации, причиной расправы стал недавний конфликт. За день до этого Анна праздновала день рождения. В это время ее подруге настойчиво названивал молодой человек, 21-летний Давид Анашкин. Та, которой звонили, объяснила подругам: мол, он ей надоел, навязывает свое общение. Аня решила отшить парня, взяла трубку и резко потребовала больше не звонить. Наговорили друг другу грубостей, назаписывали оскорбительных кружочков в «Телеграме». Якобы именно за это Давид и решил «наказать» обеих.

Но юрист из Каменска-Уральского Юлия Майорова, которая представляет интересы студентки Анны, предполагает, что истинная причина расправы может быть другой. Давид вовсе не добивался внимания, а доставал девушку звонками по сугубо меркантильной причине: из-за некоего долга. Он считал, что девушка якобы должна ему большую сумму, и требовал ее вернуть.

Свои издевательства парни снимали на видео Источник: родные пострадавшей девушки

Вот что рассказывает E1.RU Юлия Майорова:

— Когда я только подключилась к этой истории, то думала, что это единичный шокирующий случай: шпана почувствовала себя хозяевами города и учинила такое. Но после огласки мне стали звонить и писать в личные сообщения жители города.

Юлия говорит, что ей рассказывали про другую противоправную деятельность этой компании, а именно — махинации с банковскими картами. Якобы молодые люди, в числе которых был Давид, предлагали молодежи и подросткам подзаработать: оформить банковскую карту на свое имя, а потом передать им. За это формальным владельцам карты платили.

Этот криминальный бизнес сейчас очень распространен. Через такие левые карты мошенники прогоняют разные суммы, чтобы потом снять их со стороннего счета. Так отмываются «грязные» деньги — например, с продажи наркотиков, проституции и криптовалюты, черный нал.

Тех, кто оформляет на себя карты, тем самым помогая выводить и обналичивать деньги, полученные преступным путем, называют дропперами. В эту схему вовлекают и детей. По закону карту можно оформить с 14 лет, чем и пользуются мошенники. Они предлагают подросткам подзаработать, а те, не понимая до конца, что за этим стоит, втягиваются в преступную схему. За дропперство предусмотрена уголовная ответственность.

Юлия Майорова зачитала нам часть присланного ей сообщения от одного из тех, кто сам оформлял и продавал карты, но «тысячу раз пожалел о содеянном».

— Расскажу вам из первых уст, — цитирует сообщение юрист. — Ты сначала встречаешься с человеком, он передает тебе сим-карту либо же ты оформляешь новую. Далее едешь в банк, на этот новый номер оформляешь моментальную карту, которую тебе сразу же выдают, отдаешь ее этим людям. Карта находится в их пользовании, вместе с онлайн-кабинетом. Они начинают прогонять деньги через твою карту и прогоняют там миллионы.

21-летнего Давида суд отправил в СИЗО, его обвиняют в похищении Источник: Свердловский областной суд

Юлии рассказали, что Давид и его молодые друзья — лишь низшее звено в этой системе. Эти парни карали тех, кто пытался схитрить: снимал их деньги со своей же карты. Для этого нужно было просто съездить в банк, ведь карта оформлена на паспорт ее владельца.

За кражу денег везли на мойку, издевались, записывали видео для устрашения других. Бывало также, что банки, заподозрив подозрительную активность, блокировали карты по закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ-115).

Отказы сходить в банк и разблокировать карту не принимались. В этих кругах все знали про мойку и боялись ее. Также, по информации источника, один из участников похищения девушек сам был когда-то избит до перелома челюсти как раз за то, что снял с карты деньги и хотел забрать их себе.

Один из собеседников Юлии Майоровой утверждал, что потерпевших даже не десятки, а сотни.

— На сегодняшний день мне известно о восьми жертвах, над кем издевались на мойке, включая двух девушек, благодаря которым всё открылось. Мучили не только виновников, но и их близких, — продолжает юрист.

Информация о (возможных) махинациях с банковскими картами сейчас также обсуждается в пабликах Каменска-Уральского. Есть те, кто признается, что сам был втянут в дропперство, продавал карты, потому что «срочно нужны были деньги, я видел единственный выход», а теперь опасается за свою жизнь — якобы за этим «стоят люди из Екб, уголовники и сидевшие».

Юлия при этом подчеркивает, что у нее нет права никого обвинять в махинациях с картами — она лишь озвучивает информацию, которую получила и с которой должны работать следственные органы. Юрист надеется, что благодаря огласке замолчать (возможные) новые преступления уже не получится, а само расследование с учетом новых данных будет под контролем руководителя Следственного комитета Бастрыкина.

Горожане пишут, что Давид — лишь низшее звено в некой схеме Источник: родные потерпевшей девушки Анны

— Аня никаких карт не оформляла, это точно. Всё это легко подтвердить через банки. Она просто попала в этот, грубо говоря, замес, не понимая, с кем связывается.

И вот так случайно разворошила осиное гнездо — именно она одна из всех подруг решилась на огласку. Юлия Майорова юрист из Каменска-Уральского

Точно так же можно выяснить, оформляла ли карту ее подруга, вторая пострадавшая, были ли снятия крупной суммы наличных. Если это подтвердится, то в деле должна быть еще одна уголовная статья — «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность», — считает юрист. — Еще до всей этой громкой истории ко мне на прием обращались родители. Говорили, что видели незнакомых в школах и колледжах нашего города. Их дети рассказывали, что эти люди предлагали им подзаработать: оформить банковские карты. Взрослые пользуются незрелостью подростков и незнанием законов.

Родители второй потерпевшей девушки изначально были категорически против огласки истории. Сейчас на наш вопрос, действительно ли с дочери вымогали некий долг, они ответили, что это «фантазии» и ничего подобного не было.

Всю информацию Юлия Майорова передала первому заместителю начальника СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову. Он выезжал в Каменск-Уральский по этой истории и проводил личный прием представителей потерпевших. Также, по словам юриста, дружки арестованных пытаются угрожать тем горожанам, которые, по их мнению, могут что-то знать, чтобы не говорили лишнего.

Одно из сообщений, которое прислали юристу Источник: Юлия Майорова











— Если людям гарантируют безопасность, то, возможно, они пойдут в правоохранительные органы. Расскажут всё, что знают, — заявляет Юлия. — И кошмар, который творится у нас в городе, прекратится. Надо спасать детей и молодежь.

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили E1.RU, что работают по всей поступившей информации, выясняют все обстоятельства не только совершённых преступлений, но и других противоправных действий, которые также могли совершить фигуранты дела.

— Если поступает информация о возможном совершении противоправных деяний указанными лицами, она в обязательном порядке надлежащим образом проверяется, и по поступившей информации принимается соответствующее процессуальное решение, — сообщили нам в СУ СКР по Свердловской области.

Редакция E1.RU будет и дальше следить за событиями и расследованием этого уголовного дела.

Всю информацию по истории с мучителями из Каменска-Уральского мы собираем в специальном разделе.