Приревновал и кинул гранату: в Ярославской области бывшему военному вынесли приговор за взрыв в доме

Бывшему военному из Ярославской области вынесли приговор Источник: пресс-служба Ярославского областного суда











В Ярославской области вынесли приговор по уголовному делу бывшего военного о взрыве гранаты в деревне Никульское. 49-летнего Максима Пацерука судили по трем статьям: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», «Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывных устройств», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом».

На суде выяснилось, что причиной поступка Пацерука стала ревность, как ранее сообщал один из пострадавших.

— В сентябре 2023 года в вечернее время в дачном доме одного из местных жителей подсудимый в ходе бытового конфликта на почве ревности к бывшей супруге привел в действие ручную осколочную гранату. В результате происшествия трое человек пострадали, собственнику дома причинен имущественный ущерб в размере более 480 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В итоге по трем статьям в сумме Максиму Пацеруку назначили 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого он должен выплатить пострадавшим больше полутора миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Как всё начиналось

Полтора года назад, 2 сентября 2023 года, в деревне Никульское собрались несколько семей. Родители приехали забирать ребят с экскурсии в Мышкин. Бывший военный ворвался в дом к знакомым с гранатами и ножом.

Один из пострадавших в беседе с 76.RU сообщал, что у Максима Пацерука попытались отобрать гранату, но не удалось. Тогда один из тех, кто был в комнате, бросил ее за диван.

— Скорее всего, это спасло. Она за диваном взорвалась, вот эти осколочные элементы, они все задержались в диване. Самое главное, что мы успели отобрать вторую гранату, — рассказывал в беседе с 76.RU глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков. Он — один из пострадавших.

Помимо него травмы получили священнослужитель Дмитрий Туляков и местная жительница.

Сразу после взрыва Пацерук попытался уехать. По словам пострадавшего, он пьяным сел за руль. Чтобы его поймать, тутаевские полицейские вводили план «Перехват». Подозреваемого, по словам Федора Новикова, в этих краях знают многие.