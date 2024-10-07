Требуют миллионы назад: на ярославского подрядчика по проекту «Оздоровление Волги» подали в суд

От подрядчика, выполнявшего работы по федеральному проекту «Оздоровление Волги» в регионе, требуют назад выплаченные по контракту деньги. Речь идет о ярославской компании ООО «Техмонтаж».
ООО «Техмонтаж» — компания, образованная в 2006 году и зарегистрированная в Ярославле на улице Свободы. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. Владелец и генеральный директор — Вячеслав Геннадьевич Меньшиков. В конце 2023 года компания сработала в убыток с выручкой в миллион рублей. Компания занималась строительством очистных сооружений в Красном Профинтерне и в Тихменево, а еще реконструировала очистные сооружения канализации в поселке Каменники и поселке Судоверфь.
Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Ярославской области. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура выдвинула три иска — два в интересах администрации Рыбинского района и один в интересах администрации Некрасовского района.
Правоохранители хотят взыскать с «Техмонтажа» 123 миллиона 865 тысяч рублей, 130 миллионов 329 тысяч рублей и 180 миллионов 784 тысячи рублей. В сумме — почти 435 миллионов рублей. В двух исках из трех присутствует еще один ответчик — ярославское ООО «Волжскэкострой». С компании хотят взыскать 900 тысяч рублей и 1 миллион 100 тысяч рублей.
ООО «Волжскэкострой» образовано в 2017 году и зарегистрировано в Ярославле на улице Чкалова. Генеральный директор компании — Юрий Валерьевич Самсонников. Он же владеет большей частью компании, но делит ее с Александром Сергеевичем Щегловым. Основное направление работы — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. «Волжскэкострой» занимался разработкой проектно-сметной документации реконструкции очистных сооружений канализации в поселке Каменники Рыбинского района. Юрию Самсонникову ранее вынесли меру пресечения на фоне обвинений по статьям: ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Что за проект «Оздоровление Волги»
Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с августа 2017 года по декабрь 2025 года в рамках сразу нескольких государственных программ — «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Он направлен на улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовья Волги, в том числе дополнительному обводнению реки Ахтубы. Сокращению сброса загрязненных сточных вод должны способствовать строительство и реконструкция очистных сооружений, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде.
Например, в Ярославской области в список таких объектов включили «зеленые масла». В целом на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета предусмотрено 127,9 миллиарда рублей.
Депутат Госдумы Жанна Рябцева, которая ранее приезжала в Ярославскую область с проверкой выполнения работ по контрактам, сообщила в своем телеграм-канале, что указанные суммы — полная стоимость трех муниципальных контрактов на реконструкцию очистных сооружений в поселке Каменники и поселке Судоверфь, а также строительство очистных в Красном Профинтерне.
— Это помимо букета уголовных дел. Понятно, что это лишь первые шаги в таком полном и детальном контроле расходования государственных средств. И сложностей впереди будет немало, и противодействия — тот же суд отказал в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества и счетов ярославского подрядчика по приведенным выше искам. Но мы не отступим. И это не последние такие новости по нацпроекту «Оздоровление Волги». И на Байкал мы, к слову, тоже поедем. И так же дойдем до каждого объекта. Ногами, — говорится в телеграм-канале Жанны Рябцевой.
Что произошло
Весной 2024 года депутат Госдумы Жанна Рябцева сообщила, что в Ярославской области практически провалена задача по строительству очистных сооружений на берегах Волги. Тогда комиссия проинспектировала пять объектов, на строительство которых было потрачено 644 миллиона рублей из федерального бюджета. На четырех из них не достигнуты необходимые показатели по нормативам очистки стоков. Пятый объект на тот момент еще не был сдан.
Вторая проверка прошла в регионе в июле 2024 года. Жанна Рябцева вновь приезжала с проверкой и, не стесняясь в выражениях, отчитывала чиновников. Результаты — такие же. Сейчас в регионе заведены уголовные дела в отношении представителей организаций, причастных к строительству очистных.