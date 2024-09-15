Убийцу Дедпула, приговоренного к казни, женщины закидали сообщениями с признаниями в любви

Источник: Городские порталы

Приговоренный к казни 30-летний Уэйд Уилсон, Убийца Дедпул, получил свое прозвище за то, что является полным тезкой персонажа вселенной Marvel. Уилсона обвинили в двух убийствах, совершенных 7 октября 2019 года в штате Флорида. Его жертвами стали 35-летняя Кристин Мелтон и 43-летняя Дайан Руис.

— Это были убийства просто ради убийства, — сказал на суде прокурор.

С Кристин Уэйд познакомился в баре, когда под утро пара приехала домой к девушке, он ее связал и задушил. Разъезжая на угнанной у Кристин машине, Уилсон остановился возле Дайан, спросил дорогу, согласившись показать путь, она села к нему в машину. Увезя незнакомую женщину на пустырь, Уэйд задушил ее и от 10 до 20 раз переехал тело на машине. Как он скажет потом, «хотел, чтобы она стала похожа на спагетти».