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Криминал Убийцу Дедпула, приговоренного к казни, женщины закидали сообщениями с признаниями в любви

Убийцу Дедпула, приговоренного к казни, женщины закидали сообщениями с признаниями в любви

Уэйд Уилсон убил двух женщин в 2019 году

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Приговоренный к казни 30-летний Уэйд Уилсон, Убийца Дедпул, получил свое прозвище за то, что является полным тезкой персонажа вселенной Marvel. Уилсона обвинили в двух убийствах, совершенных 7 октября 2019 года в штате Флорида. Его жертвами стали 35-летняя Кристин Мелтон и 43-летняя Дайан Руис.

— Это были убийства просто ради убийства, — сказал на суде прокурор.

С Кристин Уэйд познакомился в баре, когда под утро пара приехала домой к девушке, он ее связал и задушил. Разъезжая на угнанной у Кристин машине, Уилсон остановился возле Дайан, спросил дорогу, согласившись показать путь, она села к нему в машину. Увезя незнакомую женщину на пустырь, Уэйд задушил ее и от 10 до 20 раз переехал тело на машине. Как он скажет потом, «хотел, чтобы она стала похожа на спагетти».

В июне 2024 года присяжные вынесли вердикт: «Виновен, рекомендуем смертную казнь». Ролик с приговора с татуированным лицом Убийцы Дедпула стал вирусным в «ТикТоке» Штатов, ему пришло 4000 сообщений от американок с признаниями в любви и откровенными фото, а судью завалили письмами с просьбой заменить казнь на пожизненное заключение. Судья остался непреклонен. 27 августа Уэйд Уилсон услышал окончательный приговор — смертная казнь.

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