Продавал мясо жертв на рынке? Что известно о маньяке, который расчленял женщин, в том числе своих любовниц

Владимир Третьяков держал в страхе весь город Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











При упоминании имени Владимира Третьякова, так называемого мясника из Архангельска, у многих может пробежать холодок по телу. В конце 70-х годов молодой, видный мужчина убил семерых девушек и женщин, в том числе девочек-подростков. От трупов избавлялся одинаково — расчленял и прятал. Жестокие убийства потрясли весь СССР. Подробности громкого дела долгие годы скрывали от общественности, что породило много слухов и домыслов. Редакция 29.RU обратилась к архивам и уникальным следственным материалам, поговорила с полицейским, который поймал серийного убийцу, побывала в «третьяковке», где жил маньяк, также коллегам удалось пообщаться с теми, кто лично был знаком с ним и его жертвами.

Жил с алкоголиками, не мог найти любовь: каким был Третьяков

Владимир Третьяков родился в Кемеровской области в 1953 году. Со слов матери, его отец много пил, женаты они не были.

Отца Третьяков не знал, отношения не сложились и с матерью, которая, кстати, никогда нигде не училась. Женщина оставила сына сразу после рождения бабушке, а сама уехала за лучшей жизнью — сначала в Киргизию, затем в Краснодарский край. В 60-х вышла замуж. В открытых источниках также пишут, что она и сама любила выпить.

Маленький Володя называл мамой свою бабушку. Она воспитывала его вместе с сожителем-алкоголиком, который часто ее бил.

Третьяков был болезненным мальчиком, плохо переносил холод, страдал от ночных кошмаров. В школе учился хорошо, увлекался рыбалкой, шахматами, любил читать.

Позже Владимир поступил в железнодорожное училище, прошел обучение по ускоренной программе, но, по словам мастера, уровень знаний юноши был невысок.

Третьяков был рослым, привлекательным молодым человеком Источник: из материалов дела











Общение с девушками у Третьякова долго не складывалось: рядом с ними он становился робким и скованным.



После службы в армии вернулся к бабушке, трудился, помогал соседям, в том числе забивал скот и разделывал туши . Повзрослев, вымахал под два метра ростом, был сильным и выглядел сурово.

Там же, в Кемеровской области, познакомился с будущей женой — девушка приезжала в гости к родственникам. Вслед за ней Третьяков и переехал в Архангельск.

Назвать брак Владимира Третьякова и его жены счастливым было сложно, и он быстро распался. Как позже вспоминала бывшая супруга, муж часто выпивал, не отпускал ее на ночные смены, не ночевал дома в ее отсутствие. Женщине это надоело, и она выставила его вещи за дверь.

С женщинами Владимиру не везло Источник: из материалов дела











Спустя несколько месяцев уже бывшая теща узнала, что Третьяков ночует на чердаках и в подъездах. Тогда она пожалела Владимира и определила его в общежитие. Вскоре он устроился работать на железную дорогу.



На работе Третьяков не был лидером. Его хотели назначить бригадиром, но рабочие такое решение не поддержали. При этом он всегда был на хорошем счету, был ударником коммунистического труда, народным дружинником, его часто поощряли и награждали грамотами.

После разрыва с женой Третьяков завел роман со швеей, которая была старше него на несколько лет, но женщину отпугнула излишняя настойчивость: он постоянно преследовал ее, навязывал встречи, ходил ночью под ее окнами.



Затем Владимир познакомился с Ангелиной Королёвой, у которой был шестилетний сын. Они стали жить вместе. Казалось, всё стало налаживаться. Третьяков даже получил однокомнатную квартиру в новом доме.

Третьяков жил на последнем этаже Источник: из материалов дела











Однако через некоторое время выяснилось, что Ангелина страдала алкоголизмом, и отец ее ребенка лишил ее родительских прав через суд. После расставания с сыном Ангелина стала пить еще больше, что провоцировало скандалы. Владимир регулярно выходил из себя, мог не ночевать дома, изменял сожительнице с бывшей. А еще угрожал ей убийством, о чем рассказывали коллеги женщины.



Как заманивал жертв

Последняя ссора между Владимиром и Ангелиной произошла 9 декабря 1977 года. Женщина отказалась готовить ужин, и Третьяков в порыве гнева ее задушил. Тело убитой отнес в ванную и вернулся к просмотру финала матча по хоккею. Несколько раз проверял, не ожила ли она.

Убедившись, что Ангелина точно мертва, Третьяков решил избавиться от тела. Тут ему пригодились навыки работы с коровьими тушами: сперва он снял кожу, затем расчленил труп и по частям вынес на пустырь недалеко от дома.

Случившееся никак не выходило из головы Третьякова. Он не сожалел, наоборот — жаждал повторить. Примерно через неделю маньяк встретил у магазина пьяную женщину, которая согласилась пойти к нему. Ее и еще двух жертв он задушил после интима.

Третьяков хладнокровно разделывал трупы своих жертв Источник: из материалов дела











С телами Третьяков поступал по ранее отработанной схеме. В суде он говорил, что на расчленение жертвы уходило примерно два часа. Отмечал, что тела разделывал как туши при забое, потому что «мстил им за свою изломанную жизнь».



К тому времени его бывшая, швея, окончательно разорвала с ним отношения. Она заметила, что он становился всё более угрюмым, и подавленным, не следил за собой.

Вечером 25 января 1978 года Владимир встретил во дворе своего дома двух подружек — девятиклассницу и студентку ГПТУ. Когда девочки быстро согласились выпить с ним вина и пойти к нему в гости, Третьяков понял, что они тоже заслуживают смерти.

На квартире он дождался, пока одна из подруг выйдет в туалет, и ножом убил ее сверстницу, затем расправился со второй. Выносить их тела не стал — хранил на балконе. Позже он рассказал следователю, что устал и даже хотел признаться в убийствах.

Полный список жертв Третьякова Узнать 9 декабря 1977 года — Ангелина Королева.

13 декабря — Анна Петрова.

20 декабря — Анна Попова.

28 декабря — Екатерина Марченко.

12 января 1978 года — Мария Герасимова.

25 января — Инна Игнахина и Света Еремеева.

Коллеги вспоминали, что Третьяков становился всё более замкнутым, но трудился как обычно. Приятель с работы даже жил у него несколько дней. Он не заметил ничего странного ни в его поведении, ни в квартире, где хранились трупы.

Нашли останки женских тел

30 января 1978 года в дежурную часть Привокзального РУВД обратился местный житель, который увидел на стройке у кинотеатра «Русь» отрубленную женскую голову.

Как вспоминала Татьяна Боженкова, которая в тот год работала следователем прокуратуры Ломоносовского района, сначала полученное сообщение никого не напугало.

Татьяне Тимофеевне сейчас 76 лет, она до сих пор живет в Архангельске, вышла на заслуженную пенсию. Встретиться с ней лично нам, к сожалению, не удалось, однако она отметила, что не раз давала интервью по поводу дела Третьякова, и мы обратились к архивам СМИ разных лет.

— У нас медицинский институт, студенты занимаются в анатомичке. [Подумали, что], скорее всего, был бесхозный труп, вот они его и изучали, поручили бомжам захоронить, а те взяли и просто выбросили в снег, — рассказывала Боженкова в выпуске программы «Следствие вели» в 2008 году.

Останки убитых нашли на улице Источник: из материалов дела











На место страшной находки отправился начальник уголовного розыска УВД Архангельска Донат Попов. Осмотревшись, он обнаружил и другие фрагменты тел — руки, ноги и еще одну голову. Версия с рассеянными юными медиками укрепилась, когда заметили, что к одной из ног примерз лист бумаги с медицинскими диагнозами. Останки отправили на судмедэкспертизу, но эксперты, изучив их, пришли к другому выводу: женщины, на чьи части тел наткнулись у кинотеатра, стали жертвами жестокого убийства.



Поиски убийцы и слухи о котлетах из человечины

Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что тела погибших были расчленены с особой жестокостью. Отсутствовали ушные раковины, внутренние и половые органы, частично снята кожа. Проверка началась с мединститута, ориентировались на найденный листок с диагнозом. Разгадка оказалась простой и бесполезной: документ был фрагментом годового отчета амбулатории, находившейся в сотне метров от страшной находки.

— Они составляли очередной отчет, черновик выбросили. Не разорвали, не скомкали, а выбросили просто так. Роковая случайность, — отмечала Татьяна Боженкова.

Убийцу искали среди врачей, работников совхозов, магазинов — разрезы были сделаны крайне профессионально, и следователи были уверены в том, что простой человек без опыта не смог бы так разделать трупы.

Источник: из материалов дела











Тогда же в Архангельске появились слухи о жестоком убийце-мяснике, который не просто убивал женщин, а продавал мясо жертв местным жителям на рынке. Люди начали сочинять истории о котлетах из человечины, которые якобы попробовал кто-то из их знакомых, а после попал в больницу, и прочие байки. Спустя годы эти городские легенды стали неотъемлемой частью истории Третьякова, и многие до сих пор считают, что это было на самом деле.

В те дни бюро судебно-медицинской экспертизы Архангельска были завалены мясом, которое приносили испуганные граждане, но результаты исследования показали, что все принесенные на анализ куски принадлежали крупному рогатому скоту.

Как вышли на Третьякова

Тем временем следователям так и не удавалось установить личность убитых женщин — родственники о пропаже не сообщали, никому, казалось, не было дела до их исчезновения. Решение этой проблемы пришло к сыщикам внезапно, когда эксперты указали на то, что жертвы при жизни страдали от сильной алкогольной зависимости.

— Оперативники прошли по медицинским отрезвителям, показали работникам фотографии голов жертв, и те опознали обеих женщин, — вспоминала Татьяна Боженкова.

Убитыми оказались Анна Попова и Мария Герасимова, обе одинокие, всеми брошенные, несчастные в личной жизни и много лет пьющие. Первыми подозреваемыми в деле об убийстве стали родственники женщин — их квартиры перевернули вверх дном, но ни капель крови, ни орудия убийства так и не нашли. Кроме того, у всех было железное алиби.

Вскоре в милицию поступил новый сигнал — пропала кастелянша местного кафетерия Ангелина Королёва, на работе ее не видели уже полтора месяца. В квартире женщины следовали нашли лишь ее мать, которая сообщила, что дочь живет у молодого возлюбленного, который работает на железной дороге и не так давно получил ключи от собственного жилья.

Подаренная государством квартира в итоге вывела на след убийцы Источник: Юлия Шамсутдинова











Запросив у руководителей ж/д вокзала контакты всех сотрудников, которые недавно получили квартиру, следователи собрали список из 15 фамилий. Все они жили в новом доме на улице Дзержинского, 13. В квартире на девятом этаже проживал как раз Владимир Третьяков. Все отзывались о нем как о замечательном специалисте, который не курит, не пьет и которого на работе все хвалят.

Старший инспектор уголовного розыска Донат Попов в одиночку пошел к предполагаемому маньяку. Когда он предложил проехать в отделение милиции, Третьяков согласился и направился к лифту. Какое-то шестое чувство подсказало Попову пойти по лестнице, и не зря: позже Третьяков признался, что в тот момент решил убить милиционера в замкнутом пространстве и сбежать.

«Решил избавить общество от мусора»

Формально для задержания Третьякова после обычного опроса причин не было, но следователь Попов чувствовал, что с работником железной дороги что-то не так. И он пошел на хитрость и большое служебное нарушение: на некоторое время Третьякова задержали, а следователь с двумя оперативниками отправился обыскивать его квартиру.

Первым они заметили топор на полочке при входе, а дальше, на полу в комнате — кучу женских вещей. Нижнее белье, платья, кофты валялись на полу и были распиханы по всем полкам. На балконе один из правоохранителей обнаружил два мешка. Там были женские головы и части тел: это были останки двух девочек, которых в городе искали уже несколько дней.

Третьяков заманивал жертв к себе в квартиру Источник: Юлия Шамсутдинова / 29.RU











— Я встретил их одних поздним вечером возле своего дома, — заявил следователю Третьяков. — Я предложил им зайти ко мне послушать музыку, и они согласились. Дома я предложил им вина, и они согласились. Вот я и подумал, что раз уже в таком возрасте они употребляют алкоголь, то что с ними будет, когда вырастут?

Такие женщины не имеют права жить. Вот я и решил избавить общество от мусора. Владимир Третьяков, серийный убийца

Эксперты установили, что ткань, в которую были завернуты части трупа у кинотеатра, и ткань, обнаруженная на балконе квартиры железнодорожника, идентичны. На допросе Владимир Третьяков признался, что с 9 декабря 1977 года по 25 января 1978 года убил и расчленил семь женщин, всех спрятал недалеко от дома. И только тела двух последних жертв — школьниц — хранил на балконе.

Как судили маньяка

Поскольку были сомнения, здоров ли Третьяков, следователь назначил судебно-психиатрическую экспертизу. 28 мая 1978 года Третьякова признали вменяемым.

Что заключили психиатры Узнать В те годы заключения комиссии психиатров были не такими, как сейчас, но в этом случае они подготовили предельно подробное исследование. Эксперты отметили определенную интеллектуальную ограниченность Третьякова, узость и элементарность его жизненных ценностей. Врачи заключили, что на некоторые вопросы убийца отвечает кратко и уклончиво, выглядит мрачным и угрюмым, считает себя неудачником, винит в этом бывшую жену и сожительницу. Противоправность и наказуемость содеянного, согласно их выводам, он четко осознавал.

В суде гособвинитель отметил, что единственная мера наказания, которую заслуживает Третьяков, — смертная казнь. Опасались, что если убийца будет в доступе к горожанам, они могут устроить самосуд.

— Помню, как душа в пятки уходила, когда понимала, кого везут. И тогда понимала, и сейчас осознаю, что он бы ничего никому уже не сделал,— поделилась воспоминаниями с редакцией 29.RU жительница Архангельска Лидия.

Но от самой мысли о том, что он уже успел натворить, тошнота и ужас подкатывали. Лидия, архангелогородка

Общественный обвинитель — сотрудница магазина «Восход», где работала одна из убитых, — подчеркнула, что коллеги знали жертву как жизнерадостную и отзывчивую, ответственную мать, которая зашивалась на двух работах, чтобы обеспечить детей.



Также в суде выяснилось, что девятиклассница Инна Игнахина, которую убил Третьяков, была сиротой — ее бросили еще младенцем. Она тоже много работала, и жилось ей непросто.

— Инна была юной, яркой, очень глубокой девочкой, — рассказала корреспонденту 29.RU родственница убитой школьницы. — Мы вместе росли, она никогда ни единому человеку не причинила вреда. Сколько она еще всего могла успеть сделать в своей жизни, если бы не встретила это чудовище. Мне мерзко от того, что сейчас я читаю, что она сама виновата в том, что пошла к нему домой.

Раз пошла, что ж, это разрешает ее убивать? Для нашей семьи это было огромное горе. родственница Инны Игнахиной

Мать еще одной убитой приехала на суд издалека и привезла с собой по просьбе внука самую красивую фотографию убитой дочери.



— Мне очень трудно найти слова защиты в этом исключительном деле, — замялся защитник убийцы, когда ему дали слово. В итоге он попросил учесть положительные характеристики Третьякова, его отношение к труду и сохранить ему жизнь.

В последнем слове сам подсудимый был предельно краток и просил приговорить его к смертной казни. 11 августа 1978 года Архангельский областной суд огласил приговор: смертная казнь — расстрел.

Суд также вынес частное определение в адрес директора Архангельского треста ресторанов, столовых и кафе, указав, что коллектив ресторана «Двина», где работала первая убитая Третьяковым женщина, его сожительница, не проявил ни малейшей обеспокоенности ее судьбой, в милицию по факту ее исчезновения не обращался как директор ресторана, так и коллеги женщины, знавшие об угрозах ее сожителя. По мнению суда, они проявили «нетерпимое безразличное отношение к судьбе человека».

Также суд установил, что супруга Третьякова, которая его выгнала, не развелась с ним и, скрыв это, вступила в брак снова. Суд указал, что, несмотря на истечение срока давности привлечения ее к уголовной ответственности, сам брак должен считаться недействительным и прокурору необходимо обратиться в суд с соответствующим иском.

Просил о смертной казни, но потом передумал

Несмотря на то что Третьяков сам просил о смертной казни, решение суда почему-то его не устроило. Он пытался обжаловать приговор , указав, что суд обязан принять во внимание его травмы головы, полученные в детстве, и тот факт, что он рос с бабушкой, без родителей. Убийца также отметил, что еще молод, а в преступлениях раскаивается.

Верховный Суд РСФСР оставил приговор без изменения, и 7 февраля 1979 года ходатайство о помиловании Третьякова отклонили. 19 августа того же года 26-летнего Владимира Третьякова расстреляли.

Жизнь в «Третьяковке» сегодня

Громкая история маньяка Владимира Третьякова до сих пор интересует любителей криминальных хроник. Однако в самом Архангельске жестокого убийцу вспоминают нечасто. Тех, кто застал то время, осталось не так много, а у молодежи другие интересы.

Правда, есть в городе одно место, где имя Третьякова всё еще на слуху — это дом на проспекте Дзержинского, 13. Тот самый, где Владимир расправлялся со своими жертвами. В народе эта девятиэтажка даже получила собственное название — «Третьяковка».

Поднявшись на девятый этаж, видим, что дверь в квартиру, которая некогда принадлежала убийце, стоит новая, дорогая, железная. А вот номерок отсутствует — то ли для того, чтобы любопытствующие не лезли, то ли просто о нем забыли.

Источник: Юлия Шамсутдинова / 29.RU











Мы пообщались с соседями маньяка и узнали, что сохранилось в их памяти. 62-летний Артемий Витязев жил в злополучном доме, в одном подъезде с Третьяковым, только на разных этажах: он на третьем, убийца — на девятом.



— Я учился в школе, мы с мальчишками часто играли в хоккей во дворе. Он постоянно ходил мимо и смотрел, как мы играли. Часто обсуждали с ним хоккей. Был такой интересный мужик, приглашал нас, пацанов, в гости, чай попить. Ничего особенного в этом не было, я не ходил, правда, — вспоминает Артемий.



На первом этаже всё так же работает бар, как и в советское время Источник: Юлия Шамсутдинова / 29.RU











О том, что дружелюбный сосед оказался жестоким убийцей, наш собеседник узнал, когда милиционеры стали ходить по квартирам и опрашивать всех.

— Почему-то у меня от него как от человека остались хорошие впечатления. Про котлеты это, конечно, бред, никогда в такое не верил. Я даже гордился, что жил с ним в одном доме. Потом, когда в институт поступил, водил друзей на экскурсии по этой квартире, показывал, где жил Третьяков. Безвозмездно, конечно, просто ради интереса, — делится Витязев.

Подъезд изнутри Источник: Юлия Шамсутдинова / 29.RU











Сосед Третьякова также рассказал, что в квартире, где происходили убийства, вскоре появились новые жильцы — туда заехал милиционер, которого ничего не пугало. И кажется, он до сих пор там живет.

— Я никогда не боялся Третьякова, да и пока его не поймали, не боялся по улицам ходить. Он же женщин убивал, причем таких, легкого поведения. Разве ж нормальная женщина к незнакомому мужику бы пошла? — рассуждает архангелогородец.

70-летняя Елена, заселившаяся с семьей в 1978 году в квартиру в соседнем подъезде, о Третьякове помнит меньше: да, ходил какой-то высокий мужик, хмурый, работяга, ничего особенного.

— Помню, мясо все боялись есть, хотя тогда мяса много прям и не было, но да, такой страх был. Он же их ел или нет? — удивилась пожилая женщина, узнав от нас, что в каннибализме Третьяков замечен не был.