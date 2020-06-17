«Кафе не могут уйти в онлайн»: ресторатор предсказывает крах общепита в июле

В очередной раз развею иллюзии: никакого переформатирования нет и не будет. А компенсировать выручку доставкой невозможно априори.



Причина проста: ресторанный бизнес — он не совсем о еде. Еда важна, но это вторично. Ресторан в первую очередь — это форма досуга, это времяпровождение, это атмосфера, это общение, потому что человек — существо социальное и без общения не может. Последние два месяца — лишнее тому подтверждение.



И именно лишение ресторанов их базовой функции: места встречи и общения людей — выбило табуретку из-под ног этого бизнеса.



Ресторан не может уйти в онлайн, не может организовать дистанционную работу. Он не может переформатироваться, иначе это будет уже не ресторан.



Можно сделать так, чтобы люди сидели на расстоянии друг от друга под большими прозрачными колпаками, но это будет уже сродни аттракциону или шапито. Можно сделать так, чтобы еду выдавали роботы, но это будет местом выдачи еды. Всё это не будет рестораном.



Как показала практика, именно еда (в виде её доставки) может компенсировать лишь 10–20% от обычных выручек. Естественно, этого недостаточно, чтобы выжить, на этом можно протянуть 2–3 месяца, ну и пока!

