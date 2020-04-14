На самые распространённые вопросы Максим Авдеев уже ответил перед трансляцией. Публикуем эти ответы.



Какие компании малого и среднего бизнеса имеют право на льготный период по кредитам и займам?

Если деятельность представителя малого и среднего бизнеса относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии, то он может обратиться к своему кредитору (в банк, микрофинансовые организации или кредитно-потребительский кооператив) с заявлением о предоставлении отсрочки платежей по кредиту до 6 месяцев.



Как предпринимателю узнать, что он получил кредитные каникулы?

Нужно направить заявление кредитору. Рассмотрение — 5 дней. Далее — кредитор сообщает заемщику об изменении условия кредитного договора



Не получит ли предприниматель штраф за остановку платежей? Или будут начислены проценты?

В течение льготного периода не допускается начисления штрафа или пени за просрочку платежей по кредиту или займу, не может быть требования о досрочном погашении. Нужно иметь в виду, что заемщику будет начислена процентная ставка по кредитному договору за период каникул, и эта сумма должна быть выплачена после окончания каникул в соответствии с обновленным графиком платежей.