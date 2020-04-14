Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев выйдет на связь с предпринимателями через интернет. Прямой эфир с его участием состоится сегодня в 15 часов.
— Он ответит на актуальные вопросы о том, какие меры будут предприниматься для поддержки бизнеса и ИП в условиях коронавируса, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Сейчас из-за пандемии многие предприятия вынуждены были уйти на «каникулы», однако руководители по-прежнему обязаны выплачивать своим сотрудникам заработные платы.
Другими словами, предприниматели смогут узнать, на какую помощь от власти они могут рассчитывать, а заодно спросить всё, что захотят.
На самые распространённые вопросы Максим Авдеев уже ответил перед трансляцией. Публикуем эти ответы.
Какие компании малого и среднего бизнеса имеют право на льготный период по кредитам и займам?
Если деятельность представителя малого и среднего бизнеса относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии, то он может обратиться к своему кредитору (в банк, микрофинансовые организации или кредитно-потребительский кооператив) с заявлением о предоставлении отсрочки платежей по кредиту до 6 месяцев.
Как предпринимателю узнать, что он получил кредитные каникулы?
Нужно направить заявление кредитору. Рассмотрение — 5 дней. Далее — кредитор сообщает заемщику об изменении условия кредитного договора
Не получит ли предприниматель штраф за остановку платежей? Или будут начислены проценты?
В течение льготного периода не допускается начисления штрафа или пени за просрочку платежей по кредиту или займу, не может быть требования о досрочном погашении. Нужно иметь в виду, что заемщику будет начислена процентная ставка по кредитному договору за период каникул, и эта сумма должна быть выплачена после окончания каникул в соответствии с обновленным графиком платежей.
Что делать, если бизнес не относится к утвержденному перечню отраслей?
Нужно обратиться к своему кредитору. Банки сейчас достаточно активно идут навстречу бизнесу, реструктурируя кредиты — перенося сроки платежа, снижая его размер. Причем они делают это вне зависимости от того, относится ли заемщик к наиболее пострадавшим секторам экономики. Банки и микрофинансовые институты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения доходов.
По каким правилам льготный период может получить индивидуальный предприниматель (ИП)?
Получить право на льготный период как физлицо, если доход заемщика в месяц перед обращением ниже на 30% среднемесячного дохода за 2019 год.
Обратиться за реструктуризацией кредита как субъекту МСП (если относится к отраслям, наиболее пострадавшим в результате пандемии).
Льготный период при этом: либо полное приостановление платежей, либо уменьшение размера платежей до приемлемого уровня.
Что делать, если кредитор отказывает в предоставлении льготного периода?
Если заявление соответствует условиям и правилам, установленным законом, кредитор НЕ ВПРАВЕ отказать в предоставлении льготного периода. Но если такое все же случилось, то обратитесь за помощью в деловое объединение (ТПП, Деловая Россия, ОПОРА России, и т.п.). Либо в Банк России через Интернет-приемную или по телефону 8–800–300–3000.
Как реструктуризация задолженности отразится на кредитном рейтинге заемщика?
Реструктуризация не отразится негативным образом на его кредитной истории и поможет сохранить его статус надежного заемщика.
Можно ли малому и среднему бизнесу в этой ситуации рассчитывать на какие-то меры финансовой поддержки?
Действует программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса:
• любая отрасль;
• любая цель;
• ставка — 8,5% годовых;
• срок кредита — до 3-х лет;
• для получения такого кредита необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте АО «Корпорация МСП».