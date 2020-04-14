— Как пришла мысль перенастроить работу на производство масок?



— Мы знаем, что потребность в масках сейчас большая. И решили помочь. Это лучше, чем находиться в простое.



— Вам пришлось искать новые рынки сбыта?



— Тут большую роль сыграло сарафанное радио. К сожалению, ярославских клиентов у нас нет. В основном обращаются из других регионов, в том числе из Москвы. По большей части, это предприятия, которые сейчас имеют право работать. Им предписано соблюдать гигиенические нормы, в том числе обеспечить работников масками. На ближайшие две-три недели у нас уже все заказы расписаны.



— А размер выручки удалось сохранить по сравнению с продажей одежды?



— Выручка теряется в момент перестройки всего производства. Но в остальном доходы сопоставимы с тем, что было раньше. По крайней мере, на зарплату сотрудников хватает.



— Как видите свое будущее?



— При высоком курсе доллара продукция наших производств становится конкурентоспособной, так как цена на нее будет ниже. Первое время, если все вернется в прежний режим, это будет для нас плюсом, так как запас сырья у нас есть. А дальше посмотрим. Нас поставщики уже предупредили, что возможны перебои в поставках, повышение цен. Мы, скорее всего, будем сокращать производство, так как часть магазинов просто не успели продать всю одежду до закрытия на карантин. Вероятнее всего, ее будут распродавать уже в следующем сезоне. Да и платежеспособность населения, а с ней и спрос тоже, возможно, пойдут на спад. В последнее время мы очень резко увеличивали объемы, переехали в новое здание, набрали в феврале около 40 дополнительных сотрудников. Похоже, что в ближайшие год-два эта тенденция не сохранится.

