Друзья, у всех сейчас непростые времена — и у тех, кто работает по найму, и у бизнеса. Мы даём много информации для тех, кто потерял работу. А теперь запускаем серию рассказов от предпринимателей, что они делают, чтобы остаться наплаву в эти непростые времена.
Сегодня говорим с компанией UKI kids — ярославским производителем детской верхней одежды. Как предприятие выживает в условиях коронавируса, рассказала генеральный директор Мария Субботина.
— Вы сейчас работаете или находитесь в простое?
— Мы работаем. Шьем многоразовые и одноразовые гигиенические защитные маски. Переквалифицировались на время карантина. Шить одежду мы сейчас просто не имеем права из-за режима самоизоляции. Кроме того, розничные магазины, в которых продается наш товар, сейчас закрыты.
— Есть из-за коронавируса проблемы с поставками сырья?
— 90 % тканей для новой коллекции было куплено заранее, то есть запасы у нас есть. Но с тем, что не успели закупить, сейчас тоже проблемы. Для масок материал заказываем у российских компаний. Проблем нет.
— У вас сейчас все сотрудники работают?
— В нашем коллективе 180 сотрудников. Большая часть из них работает. Пока есть возможность, зарплаты выплачиваем полностью. Те работники, которые не участвуют в пошиве масок (а их примерно 5%), отправлены в оплачиваемый отпуск. Это сотрудники, которые обычно занимаются установкой фурнитуры на верхнюю одежду, часть упаковщиков, сотрудников ОТК. К сожалению, им пришлось передвинуть отпуска с лета и какого-то другого времени на сейчас.
— Как пришла мысль перенастроить работу на производство масок?
— Мы знаем, что потребность в масках сейчас большая. И решили помочь. Это лучше, чем находиться в простое.
— Вам пришлось искать новые рынки сбыта?
— Тут большую роль сыграло сарафанное радио. К сожалению, ярославских клиентов у нас нет. В основном обращаются из других регионов, в том числе из Москвы. По большей части, это предприятия, которые сейчас имеют право работать. Им предписано соблюдать гигиенические нормы, в том числе обеспечить работников масками. На ближайшие две-три недели у нас уже все заказы расписаны.
— А размер выручки удалось сохранить по сравнению с продажей одежды?
— Выручка теряется в момент перестройки всего производства. Но в остальном доходы сопоставимы с тем, что было раньше. По крайней мере, на зарплату сотрудников хватает.
— Как видите свое будущее?
— При высоком курсе доллара продукция наших производств становится конкурентоспособной, так как цена на нее будет ниже. Первое время, если все вернется в прежний режим, это будет для нас плюсом, так как запас сырья у нас есть. А дальше посмотрим. Нас поставщики уже предупредили, что возможны перебои в поставках, повышение цен. Мы, скорее всего, будем сокращать производство, так как часть магазинов просто не успели продать всю одежду до закрытия на карантин. Вероятнее всего, ее будут распродавать уже в следующем сезоне. Да и платежеспособность населения, а с ней и спрос тоже, возможно, пойдут на спад. В последнее время мы очень резко увеличивали объемы, переехали в новое здание, набрали в феврале около 40 дополнительных сотрудников. Похоже, что в ближайшие год-два эта тенденция не сохранится.
Напомним, правительство Ярославской области опубликовало постановление о том, кому и как положено работать во время коронавируса. Полный текст.
- Сегодня мы оказались перед дилеммой - как сберечь здоровье и жизни людей и при этом не разрушить экономику. Если прекратить производственные процессы, региону будет сложно выполнить социальные обязательства, не говоря уже о проектах развития. Поэтому ищем баланс, «золотую середину», - объяснил такую позицию глава региона Дмитрий Миронов.
Правительство области также запустило эфиры в помощь бизнесменам. Как платить сотрудникам зарплату? На какие послабления по кредитам можно рассчитывать? Обо всём этом - в разговоре с зампредседателя правительста Ярославской области Максимом Авдеевым