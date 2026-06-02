Бизнес Теперь официально. «Лента» покупает «О’КЕЙ»

Теперь официально. «Лента» покупает «О’КЕЙ»

Гипермаркеты перейдут к ретейлеру в счет погашения долгов

«Лента» приобретает 100% доли в ООО «РФБ-Ритейл», которому принадлежит сеть «О'КЕЙ»

«Лента» приобретает 100% доли в ООО «РФБ-Ритейл», которому принадлежит сеть «О’КЕЙ»

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Сеть магазинов «Лента» 2 июня официально объявила о приобретении гипермаркетов «О’КЕЙ». В сделку войдут 75 гипермаркетов «О’КЕЙ», а также четыре арендованных распределительных центра.

Магазины расположены в шести федеральных округах России, включая Северо-Западный (25 магазинов), Центральный (17 магазинов), Южный (13 магазинов), Сибирский (7 магазинов), Приволжский (7 магазинов) и Уральский (6 магазинов).

Как отмечается в пресс-релизе, сделка структурирована без денежной составляющей. «Лента» принимает на себя долговые обязательства приобретаемой компании в качестве оплаты 100% долей.

Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой России.

Как продавали «О’КЕЙ»

Совет директоров зарегистрированной в Люксембурге O’KEY Group S.A. в декабре 2024 года принял решение передать сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» менеджменту, оставив за собой только дискаунтеры «ДА!». Тогда собеседники «Фонтанки» предположили, что это первый этап для подготовки активов к продаже, а наиболее вероятным покупателем назвали «Ленту», принадлежащую «Севергрупп» Алексея Мордашова.

В декабре 2025 года 99,56% ООО «О'КЕЙ» перешло компании ООО «РБФ Ритейл», 0,44% осталось у «О КЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ». Саму ООО «РБФ Ритейл» незадолго до этого ФАС разрешила продать компании «Земун».

Переход 99% долей компании был юридически оформлен в декабре. Как сообщала «Фонтанка», у «Земуна» прослеживаются косвенные связи с менеджментом «Ленты».

Галина Бояркова
Галина Бояркова
Заместитель руководителя отдела «Власть»
Гость
53 минуты
к Ленте отношусь хорошо в отличие от Магнита сейчас, но монополии это Зло
