Бизнес Маленький, но гордый бизнес Истории Не на чем было летать на рыбалку. Как бизнесмен стал делать самолеты-амфибии, которые знают во всем мире — видео

Не на чем было летать на рыбалку. Как бизнесмен стал делать самолеты-амфибии, которые знают во всем мире — видео

Репортаж о деле на высоте

189
Мужик захотел, мужик сделал! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUМужик захотел, мужик сделал! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мужик захотел, мужик сделал!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Мне просто нужен был самолет-амфибия, чтобы летать на охоту и рыбалку. Подходящего, с нужными мне характеристиками в мире не было. Пришлось сделать самому», — так Сергей Алафинов объясняет, почему построил свой авиационный завод под Самарой.

На 55 гектарах в Красном Яру разместились заводской аэродром, сборочные цеха, конструкторское бюро и гостевой дом для пилотов. Самолеты научно-производственного объединения «АэроВолга» известны по всему миру: они давно покорили небо Канады, США, Европы и Азии. В планах бизнесмена открыть сборочное производство «крылатых земноводных» в Куала-Лумпуре.

Съемочной группе 63.RU предприниматель рассказал, как воплотил в жизнь свои «неземные» мечты, и провел экскурсию по заводу.

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

«Я родился на станции Средняя Волга Куйбышевской железной дороги. Всё детство провел на Соке и Кондурче, ловили с друзьями пескарей, жарили их на костре. В 1960-х годах вот здесь, над этими степями, с утра до ночи гудели самолеты. Летчики делали контрольные облеты на куйбышевских машинах перед сдачей в военные части. Смышляевский аэродром принимал гражданские суда. Трудилась сельхозавиация. Поднимешь голову, а над тобой в синем небе всегда минимум два самолета», — вспоминает Сергей Вячеславович.

—&nbsp;Родители были железнодорожниками. Я окончил куйбышевский политех и по распределению уехал в Сибирь. Прошел там путь от слесаря до директора предприятия | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Родители были железнодорожниками. Я окончил куйбышевский политех и по распределению уехал в Сибирь. Прошел там путь от слесаря до директора предприятия | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Родители были железнодорожниками. Я окончил куйбышевский политех и по распределению уехал в Сибирь. Прошел там путь от слесаря до директора предприятия

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Неудивительно, что Алафинов, как и многие местные мальчишки, с детства мечтал о небе.

«Я никогда не хотел стать профессиональным пилотом, но летать хотел. В юности в ДОСААФ не прошел по возрасту. Потом не было возможности. А когда появились время и деньги, пошел учиться. В 42 года впервые сел за штурвал и испытал восторг, что такая сложная машина меня слушается», — улыбается Сергей Алафинов.

Летать он учился в Подмосковье на Як-18т. Экзамен сдавал в Калужском училище. Первым собственным бортом предпринимателя стал Як-40. На нем Сергей Алафинов с друзьями гонял на охоту и рыбалку по всей стране.

Сейчас первый Як-40 Алафинова на заслуженном отдыхе. Самолет стоит на аэродроме в музее в подмосковных Новинках | Источник: архив героя публикацииСейчас первый Як-40 Алафинова на заслуженном отдыхе. Самолет стоит на аэродроме в музее в подмосковных Новинках | Источник: архив героя публикации

Сейчас первый Як-40 Алафинова на заслуженном отдыхе. Самолет стоит на аэродроме в музее в подмосковных Новинках

Источник:

архив героя публикации

«Долетали до ближайшего к нужной точке аэродрома, нанимали вертолет и уже на нем добирались в самую глухомань. А выбраться назад было проблемно: то вертолетчик про нас забывал, то начиналась непогода. В общем, это был просто ужас, — уверяет фанат рыбалки. — К тому же всё это советское авианаследие постепенно дряхлело. Нужно было новое судно, которое бы без пересадок доставило небольшую компанию, к примеру, от Красного Яра до озера в Карелии и назад. У вертолетов ограниченная дальность, не везде они могут сесть, да и стоят на порядок дороже. Оптимальный вариант — самолет-амфибия. Он приземляется и взлетает с любого водоема, на нем можно быстро добраться до таких мест, куда не получиться доехать ни на чем другом».

—&nbsp;Практически все специалисты по гидроавиации каким-то образом сосредоточились вокруг Самарского авиационного института,&nbsp;— объясняет, почему решил строить завод именно здесь, Алафинов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Практически все специалисты по гидроавиации каким-то образом сосредоточились вокруг Самарского авиационного института,&nbsp;— объясняет, почему решил строить завод именно здесь, Алафинов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Практически все специалисты по гидроавиации каким-то образом сосредоточились вокруг Самарского авиационного института, — объясняет, почему решил строить завод именно здесь, Алафинов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Такой «крылатой лодки», которая бы отвечала всем требованиям заядлого рыболова-путешественника, в мире не нашлось.

«Пришлось создать компанию, чтобы сделать самолет, какой мне нужен. Я не профессиональный инженер в авиационной технике. Я инженер-механик, геолог, патентовед, доктор экономических наук, мастер спорта по авиационным видам спорта, но не авиаконструктор», — рассказывает, как «нужда заставила» податься в самолетостроители и создать научно-производственное объединение «АэроВолга», Алафинов.

Конструкторское бюро завода | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКонструкторское бюро завода | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Конструкторское бюро завода

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Главный конструктор Дмитрий Суслаков | Источник: Роман Данилкин / 63.RUГлавный конструктор Дмитрий Суслаков | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Главный конструктор Дмитрий Суслаков

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

На «АэроВолге» создали два вида самолетов-амфибий: восьмиместный LA-8 и двухместный Borey («Борей»). Мировую славу «крылатые лодки» и их создатели обрели после кругосветной арктической экспедиции. Экипажи одновременно испытывали амфибии в суровых полярных условиях и участвовали в международных исследованиях по глобальному изменению климата.

Сергей Алафинов в Полярной экспедиции | Источник: Aerovolga.comСергей Алафинов в Полярной экспедиции | Источник: Aerovolga.com
За 43 дня самарские самолеты-амфибии облетели полярный север России, Аляску, Канаду, Грендандию, Исландию, Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию | Источник: Aerovolga.comЗа 43 дня самарские самолеты-амфибии облетели полярный север России, Аляску, Канаду, Грендандию, Исландию, Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию | Источник: Aerovolga.com
В экспедицию с владельцем завода Сергеем Алафиновым и главным конструктором «АэроВолги» Дмитрием Суслаковым отправились космонавты Валерий Токарев и Олег Атьков, летчик-испытатель Владимир Евстафьев… | Источник: Aerovolga.comВ экспедицию с владельцем завода Сергеем Алафиновым и главным конструктором «АэроВолги» Дмитрием Суслаковым отправились космонавты Валерий Токарев и Олег Атьков, летчик-испытатель Владимир Евстафьев… | Источник: Aerovolga.com
+2
…директор Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов Андрей Иванов и французский линейный пилот гидроавиации Лоик Блёз | Источник: Aerovolga.com…директор Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов Андрей Иванов и французский линейный пилот гидроавиации Лоик Блёз | Источник: Aerovolga.com
Источник: Aerovolga.comИсточник: Aerovolga.com
Цех финальной сборки | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЦех финальной сборки | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Цех финальной сборки

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

LА-8 (сокращение от летательный аппарат) | Источник: Роман Данилкин / 63.RULА-8 (сокращение от летательный аппарат) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

LА-8 (сокращение от летательный аппарат)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Салон LA-8 рассчитан на 8 человек: 2 пилотов и 6 пассажиров | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСалон LA-8 рассчитан на 8 человек: 2 пилотов и 6 пассажиров | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Салон LA-8 рассчитан на 8 человек: 2 пилотов и 6 пассажиров

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Все свои специальности и регалии бизнесмен перечисляет без высокомерия и бахвальства. О себе рассказывает очень неохотно и только после настойчивых расспросов нашей съемочной группы о том, как пришел в далекую от профессии отрасль. Да, построив карьеру в Сибири, вернулся на малую Родину, да, был членом сборной России по авиаралли и представлял страну на мировом уровне. Да, совершил первый в истории страны кругосветный перелет по полярному кругу. Да, в 48 лет собрал первый прототип уникального самолета-амфибии, а в 51 год начал строить с нуля завод. Но всё это для него не достижения — просто жизнь.

Все самолеты «АэроВолги»&nbsp;— ручной сборки | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВсе самолеты «АэроВолги»&nbsp;— ручной сборки | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Все самолеты «АэроВолги» — ручной сборки

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Этот LA-8 купила Государственная транспортная лизинговая компания. Запас топлива машины рассчитан на 3,5 тысячи километров, то есть на 14 часов в воздухе без посадок | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЭтот LA-8 купила Государственная транспортная лизинговая компания. Запас топлива машины рассчитан на 3,5 тысячи километров, то есть на 14 часов в воздухе без посадок | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Этот LA-8 купила Государственная транспортная лизинговая компания. Запас топлива машины рассчитан на 3,5 тысячи километров, то есть на 14 часов в воздухе без посадок

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Важно другое — что я уже старый, но еще живой, — пытается отшутиться Алафинов. — Все говорят про производство. Но в рыночных условиях создать его — самое простое. Здесь нет никаких ноу-хау. Производство — это люди и больше ничего. У нас в штате 6 инженеров-конструкторов, 85 высококвалифицированных рабочих. Прежде чем начать вот это всё, я в 2002 году написал монографию по рынку гидроавиации. И только тогда решил заниматься именно этим сегментом. Почему? Надо честно признаться себе, что конкурировать в классе легкомоторных сухопутных самолетов нереально. А в гидроавиации нет игроков мирового масштаба. В этой нише можно себя показать. И мы, в общем-то, показали. Заняли определенное место, и если бы не санкции, то могли бы иметь больше».

—&nbsp;У нас мелкосерийное производство. В год делаем где-то 10–15 самолетов. Зависит от того, сколько продадут наши западные и российские дилеры. Самостоятельно продажами не занимаемся | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;У нас мелкосерийное производство. В год делаем где-то 10–15 самолетов. Зависит от того, сколько продадут наши западные и российские дилеры. Самостоятельно продажами не занимаемся | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— У нас мелкосерийное производство. В год делаем где-то 10–15 самолетов. Зависит от того, сколько продадут наши западные и российские дилеры. Самостоятельно продажами не занимаемся

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Компанию я организовал в 2002 году. Через два года в небо поднялся первый прототип LA-8, а все процедуры с его сертификацией закончили только в 2016-м. Двухместный Borey задумали и начали проектировать в конце 2016-го, в 2017-м был готов прототип. Сертификат на эту модель мы получили в разгар ковида, — говорит Алафинов. — Для понимания: цикл разработки и производства авиационной техники во всем мире, даже у таких зубров, как Airbus и Boeing, занимает от 7 до 12 лет».

—&nbsp;Самолетик назвали Borey («Борей»), в честь бога северного ветра. Проверили&nbsp;— на любом языке звучит хорошо, что в Китае, что в Америке | Источник: Aerovolga.com—&nbsp;Самолетик назвали Borey («Борей»), в честь бога северного ветра. Проверили&nbsp;— на любом языке звучит хорошо, что в Китае, что в Америке | Источник: Aerovolga.com

— Самолетик назвали Borey («Борей»), в честь бога северного ветра. Проверили — на любом языке звучит хорошо, что в Китае, что в Америке

Источник:

Aerovolga.com

Сначала «АэроВолга» арендовала цех в Смышляевке, на аэродроме «Трехгорка». Но грязное производство рядом и строгий пропускной режим заставили основателя компании искать новую площадку. Подходящую нашел шеф-пилот предприятия генерал-майор Михаил Михайлович Еманов — в селе Красный Яр. В 2007-м Алафинов выкупил тут 55 гектаров земли.

—&nbsp;Всё, что вы видите здесь, построено хозспособом, то есть своими руками,&nbsp;— подчеркивает авиатор | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Всё, что вы видите здесь, построено хозспособом, то есть своими руками,&nbsp;— подчеркивает авиатор | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Всё, что вы видите здесь, построено хозспособом, то есть своими руками, — подчеркивает авиатор

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

На огромной территории поместились цеха… | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНа огромной территории поместились цеха… | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На огромной территории поместились цеха…

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

…гостиница для пилотов… | Источник: Роман Данилкин / 63.RU…гостиница для пилотов… | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

…гостиница для пилотов…

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

…диспетчерская | Источник: Роман Данилкин / 63.RU…диспетчерская | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

…диспетчерская

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Взмывают в небо здесь не только самарские LA-8 и Borey, но и американские Cessna&nbsp;— взлетную полосу и часть территории сдают частной летной школе | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВзмывают в небо здесь не только самарские LA-8 и Borey, но и американские Cessna&nbsp;— взлетную полосу и часть территории сдают частной летной школе | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Взмывают в небо здесь не только самарские LA-8 и Borey, но и американские Cessna — взлетную полосу и часть территории сдают частной летной школе

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Именно на Cessna учат пилотов малой авиации в большинстве частных авиашкол | Источник: Роман Данилкин / 63.RUИменно на Cessna учат пилотов малой авиации в большинстве частных авиашкол | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Именно на Cessna учат пилотов малой авиации в большинстве частных авиашкол

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Рядом с гостиницей, заботливо укрытые от солнца чехлами, стоят два самолета Сергея Вячеславовича: «Это австрийский планер Diamond HK36 Super Dimona для удовольствия и мой LA-8, на котором летаю». Еще пара личных бортов авиатора припаркована на подмосковном аэродроме | Источник: Роман Данилкин / 63.RUРядом с гостиницей, заботливо укрытые от солнца чехлами, стоят два самолета Сергея Вячеславовича: «Это австрийский планер Diamond HK36 Super Dimona для удовольствия и мой LA-8, на котором летаю». Еще пара личных бортов авиатора припаркована на подмосковном аэродроме | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Рядом с гостиницей, заботливо укрытые от солнца чехлами, стоят два самолета Сергея Вячеславовича: «Это австрийский планер Diamond HK36 Super Dimona для удовольствия и мой LA-8, на котором летаю». Еще пара личных бортов авиатора припаркована на подмосковном аэродроме

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Модель LA-8 Сергей Алафинов создавал под свои запросы. Но оказалось, что его видение совпадает с нуждами авиалюбителей во всём мире. Так что почти все эти самолеты-амфибии ушли на экспорт.

—&nbsp;Самолет LA-8 спроектирован так, что по всем системам превосходит обязательные требования отказобезопасности, устанавливаемые Нормами летной годности (частью авиационных правил. —&nbsp;Прим. 63.RU) для самолетов данного класса | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Самолет LA-8 спроектирован так, что по всем системам превосходит обязательные требования отказобезопасности, устанавливаемые Нормами летной годности (частью авиационных правил. —&nbsp;Прим. 63.RU) для самолетов данного класса | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Самолет LA-8 спроектирован так, что по всем системам превосходит обязательные требования отказобезопасности, устанавливаемые Нормами летной годности (частью авиационных правил. — Прим. 63.RU) для самолетов данного класса

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Сегодня собирать в России LA-8 мы уже не можем, так как все детали и оборудование в нем именниковые (выполненные по спецзаказу для предприятия. — Прим. 63.RU). Например, мы покупали шасси у корпорации BFGoodrich (мировой производитель шин и авиакомпонентов. — Прим. 63.RU), двигатель Rotax поставляли Bombardier Inc (мировой лидер в производстве транспорта для экстремального отдыха и развлечений). И на каждой детали, вплоть до банок с краской, надпись — „АэроВолга LA-8“. Из-за санкций, естественно, нам никто ничего не поставляет сейчас», — объясняет руководитель «АэроВолги».

Этот красавчик LA-8 носит имя генерал-майора, летчика-испытателя Михаила Еманова | Источник: Aerovolga.comЭтот красавчик LA-8 носит имя генерал-майора, летчика-испытателя Михаила Еманова | Источник: Aerovolga.com

Этот красавчик LA-8 носит имя генерал-майора, летчика-испытателя Михаила Еманова

Источник:

Aerovolga.com

«Пока собираем LA-8 из того, что осталось. Импортозаместить сертифицированную модель не выйдет, поскольку самолет прошел сертификацию в Германии. Я не могу просто так поменять двигатель. Нужно заново пройти все процедуры и так до последнего, то есть крайнего болта, — тут же поправляется суеверный, как и все летчики, Алафинов. — Немецкие сертификаты принимаются практически во всех странах мира. Но сейчас получить дополнение к документам, где были прописаны все новые агрегаты, мы не можем из-за тех же санкций».

Сектор сборки жгутов электропроводки | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСектор сборки жгутов электропроводки | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сектор сборки жгутов электропроводки

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Он находится на втором этаже, над цехом финальной сборки | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОн находится на втором этаже, над цехом финальной сборки | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Он находится на втором этаже, над цехом финальной сборки

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

У самарского завода около трех тысяч поставщиков | Источник: Роман Данилкин / 63.RUУ самарского завода около трех тысяч поставщиков | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

У самарского завода около трех тысяч поставщиков

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Строгую сертификацию в Германии проходил и двухместный Borey. Но для малышей-амфибий не такие жесткие требования, как для гидросамолетов побольше. Поэтому двигатели на заводе смогли заместить продукцией из Китая.

—&nbsp;Стоимость обслуживания Borey примерно, как у дорогого джипа. Но ни на какой машине вы не заберетесь куда-нибудь в карельскую глухомань, а на гидросамолете домчите за пару часов. Посмотрите на карту России: у нас дорог меньше, чем лесов и водоемов. А амфибии садятся и на воду, и на грунт | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Стоимость обслуживания Borey примерно, как у дорогого джипа. Но ни на какой машине вы не заберетесь куда-нибудь в карельскую глухомань, а на гидросамолете домчите за пару часов. Посмотрите на карту России: у нас дорог меньше, чем лесов и водоемов. А амфибии садятся и на воду, и на грунт | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Стоимость обслуживания Borey примерно, как у дорогого джипа. Но ни на какой машине вы не заберетесь куда-нибудь в карельскую глухомань, а на гидросамолете домчите за пару часов. Посмотрите на карту России: у нас дорог меньше, чем лесов и водоемов. А амфибии садятся и на воду, и на грунт

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Китайский двигатель на Borey — аналог Rotax, абсолютно один в один сделан. И качество у него даже лучше. В целом же, 85% наших комплектующих — российские. Производство у нас свое, заводское, либо мы отдаем часть работ на российские или белорусские предприятия. Композит для фюзеляжа делаем из отечественных компонентов у себя на производстве: стекло, уголь, эпоксидные смолы, металл», — перечисляет руководитель самарского научно-производственного объединения.

Детали для фюзеляжа делают на заводе | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДетали для фюзеляжа делают на заводе | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Детали для фюзеляжа делают на заводе

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Источник: Роман Данилкин / 63.RUИсточник: Роман Данилкин / 63.RU
Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Стеклоткань, уголь, эпоксидные смолы&nbsp;и композит для деталей готов | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСтеклоткань, уголь, эпоксидные смолы&nbsp;и композит для деталей готов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Стеклоткань, уголь, эпоксидные смолы и композит для деталей готов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В современном авиастроении всё меньше металла и всё больше композитных материалов | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ современном авиастроении всё меньше металла и всё больше композитных материалов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В современном авиастроении всё меньше металла и всё больше композитных материалов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Детали из композита легче и прочнее металлических. А еще не подвержены коррозии | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДетали из композита легче и прочнее металлических. А еще не подвержены коррозии | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Детали из композита легче и прочнее металлических. А еще не подвержены коррозии

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Вес самолета влияет и на расход топлива | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВес самолета влияет и на расход топлива | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вес самолета влияет и на расход топлива

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Чем легче «летающая лодка», тем меньше она «ест» | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЧем легче «летающая лодка», тем меньше она «ест» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Чем легче «летающая лодка», тем меньше она «ест»

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Капоты для двигателя Borey из углепластика | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКапоты для двигателя Borey из углепластика | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Капоты для двигателя Borey из углепластика

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

—&nbsp;Можете попробовать поднять, почти ничего не весит | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Можете попробовать поднять, почти ничего не весит | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Можете попробовать поднять, почти ничего не весит

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

А это матрицы крыльев Borey | Источник: Роман Данилкин / 63.RUА это матрицы крыльев Borey | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

А это матрицы крыльев Borey

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Источник: Роман Данилкин / 63.RUИсточник: Роман Данилкин / 63.RU
Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Внимание! Сейчас отсюда вылетит птичка! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВнимание! Сейчас отсюда вылетит птичка! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Внимание! Сейчас отсюда вылетит птичка!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

О, а вот и она! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUО, а вот и она! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

О, а вот и она!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Амфибия проходит несколько этапов окрашивания | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАмфибия проходит несколько этапов окрашивания | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Амфибия проходит несколько этапов окрашивания

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

—&nbsp; Эти самолетики очень дешевые в эксплуатации. Час полета на Borey обходится не дороже, чем поездка на джипе. Самолет-амфибия расходует 10 литров на 100 километров,&nbsp;— гордится своим «малышом» Сергей Алафинов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp; Эти самолетики очень дешевые в эксплуатации. Час полета на Borey обходится не дороже, чем поездка на джипе. Самолет-амфибия расходует 10 литров на 100 километров,&nbsp;— гордится своим «малышом» Сергей Алафинов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

—  Эти самолетики очень дешевые в эксплуатации. Час полета на Borey обходится не дороже, чем поездка на джипе. Самолет-амфибия расходует 10 литров на 100 километров, — гордится своим «малышом» Сергей Алафинов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

А здесь проходит предсборка металлических деталей, которые потом устанавливаются на самолет | Источник: Роман Данилкин / 63.RUА здесь проходит предсборка металлических деталей, которые потом устанавливаются на самолет | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

А здесь проходит предсборка металлических деталей, которые потом устанавливаются на самолет

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Сегодня Borey знают почти все, кто интересуется гидроавиацией в мире. Все страны Европы, Южной Америки, Австралия | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСегодня Borey знают почти все, кто интересуется гидроавиацией в мире. Все страны Европы, Южной Америки, Австралия | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сегодня Borey знают почти все, кто интересуется гидроавиацией в мире. Все страны Европы, Южной Америки, Австралия

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Отказываться от LA-8 — своего первого, такого долгожданного и выстраданного «гидро-ребенка», из-за санкций Алафинов не намерен.

«Собирать и продавать LA-8 мы всё равно продолжим. Просто сместим фокус в юго-восточную Азию. Нашу продукцию высоко ценят по всему миру, так как у самолетов сертификаты Канады и Германии, где одни из самых жестких требований к безопасности», — уверен Алафинов.

Любимое детище владелец «АэроВолги» планирует собирать в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Санкционные теперь моторы Lycoming и радиооборудование для LA-8 туда поставлять не запрещено. А значит, можно соблюсти все прописанные в немецких и канадских сертификатах требования. Плюс сама Азия со множеством островных государств — рай для производителей самолетов-амфибий.

Парочка LA-8 в полете | Источник: Aerovolga.comПарочка LA-8 в полете | Источник: Aerovolga.com

Парочка LA-8 в полете

Источник:

Aerovolga.com

«Сейчас мы решаем вопросы организации и обслуживания сборочного производства в Малайзии. У малайцев достаточно высокие зарплаты, там много денег. Там нет игроков мирового масштаба в нашей отрасли. Но бюрократические препоны пока препятствуют широкому внедрению гидросамолетов в регионе. К сожалению, пока там не развито законодательство по использованию воздушного пространства частниками. Есть только государственная и коммерческая авиация. Но надеемся, что совместно с другими производителями пробьем открытие неба для всех», — рассуждает самарский авиапроизводитель.

На вопрос о том, случались ли в полетах экстремальные ситуации, Алафинов отвечает «народной авиационной мудростью»: «Бывают пилоты смелые, а бывают старые. Но не бывает смелых и старых» | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНа вопрос о том, случались ли в полетах экстремальные ситуации, Алафинов отвечает «народной авиационной мудростью»: «Бывают пилоты смелые, а бывают старые. Но не бывает смелых и старых» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На вопрос о том, случались ли в полетах экстремальные ситуации, Алафинов отвечает «народной авиационной мудростью»: «Бывают пилоты смелые, а бывают старые. Но не бывает смелых и старых»

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Почитайте также наш материал о первой девушке-гидропилоте в России Наталье Дмитриевой. Съемочной группе 63.RU эта смешливая шатенка рассказала, как кормит с рук бурого медведя, об экспедициях в Арктику и Антарктику, покупке двух Ан-2 и деле всей жизни, которое нашла в Самаре.

ПО ТЕМЕ
Анна ШоринаАнна Шорина
Анна Шорина
журналист
Алексей НогинскийАлексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
Роман ДанилкинРоман Данилкин
Роман Данилкин
фотограф
Авиация Самолет Авиазавод Красный Яр Пилот Производство Бизнес Самолет-амфибия Аэродром
