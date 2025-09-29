Не на чем было летать на рыбалку. Как бизнесмен стал делать самолеты-амфибии, которые знают во всем мире — видео

Мужик захотел, мужик сделал! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Мне просто нужен был самолет-амфибия, чтобы летать на охоту и рыбалку. Подходящего, с нужными мне характеристиками в мире не было. Пришлось сделать самому», — так Сергей Алафинов объясняет, почему построил свой авиационный завод под Самарой.

На 55 гектарах в Красном Яру разместились заводской аэродром, сборочные цеха, конструкторское бюро и гостевой дом для пилотов. Самолеты научно-производственного объединения «АэроВолга» известны по всему миру: они давно покорили небо Канады, США, Европы и Азии. В планах бизнесмена открыть сборочное производство «крылатых земноводных» в Куала-Лумпуре.

Съемочной группе 63.RU предприниматель рассказал, как воплотил в жизнь свои «неземные» мечты, и провел экскурсию по заводу.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

«Я родился на станции Средняя Волга Куйбышевской железной дороги. Всё детство провел на Соке и Кондурче, ловили с друзьями пескарей, жарили их на костре. В 1960-х годах вот здесь, над этими степями, с утра до ночи гудели самолеты. Летчики делали контрольные облеты на куйбышевских машинах перед сдачей в военные части. Смышляевский аэродром принимал гражданские суда. Трудилась сельхозавиация. Поднимешь голову, а над тобой в синем небе всегда минимум два самолета», — вспоминает Сергей Вячеславович.

— Родители были железнодорожниками. Я окончил куйбышевский политех и по распределению уехал в Сибирь. Прошел там путь от слесаря до директора предприятия Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Неудивительно, что Алафинов, как и многие местные мальчишки, с детства мечтал о небе.

«Я никогда не хотел стать профессиональным пилотом, но летать хотел. В юности в ДОСААФ не прошел по возрасту. Потом не было возможности. А когда появились время и деньги, пошел учиться. В 42 года впервые сел за штурвал и испытал восторг, что такая сложная машина меня слушается», — улыбается Сергей Алафинов.

Летать он учился в Подмосковье на Як-18т. Экзамен сдавал в Калужском училище. Первым собственным бортом предпринимателя стал Як-40. На нем Сергей Алафинов с друзьями гонял на охоту и рыбалку по всей стране.

Сейчас первый Як-40 Алафинова на заслуженном отдыхе. Самолет стоит на аэродроме в музее в подмосковных Новинках Источник: архив героя публикации

«Долетали до ближайшего к нужной точке аэродрома, нанимали вертолет и уже на нем добирались в самую глухомань. А выбраться назад было проблемно: то вертолетчик про нас забывал, то начиналась непогода. В общем, это был просто ужас, — уверяет фанат рыбалки. — К тому же всё это советское авианаследие постепенно дряхлело. Нужно было новое судно, которое бы без пересадок доставило небольшую компанию, к примеру, от Красного Яра до озера в Карелии и назад. У вертолетов ограниченная дальность, не везде они могут сесть, да и стоят на порядок дороже. Оптимальный вариант — самолет-амфибия. Он приземляется и взлетает с любого водоема, на нем можно быстро добраться до таких мест, куда не получиться доехать ни на чем другом».

— Практически все специалисты по гидроавиации каким-то образом сосредоточились вокруг Самарского авиационного института, — объясняет, почему решил строить завод именно здесь, Алафинов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Такой «крылатой лодки», которая бы отвечала всем требованиям заядлого рыболова-путешественника, в мире не нашлось.

«Пришлось создать компанию, чтобы сделать самолет, какой мне нужен. Я не профессиональный инженер в авиационной технике. Я инженер-механик, геолог, патентовед, доктор экономических наук, мастер спорта по авиационным видам спорта, но не авиаконструктор», — рассказывает, как «нужда заставила» податься в самолетостроители и создать научно-производственное объединение «АэроВолга», Алафинов.

Конструкторское бюро завода Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Главный конструктор Дмитрий Суслаков Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На «АэроВолге» создали два вида самолетов-амфибий: восьмиместный LA-8 и двухместный Borey («Борей»). Мировую славу «крылатые лодки» и их создатели обрели после кругосветной арктической экспедиции. Экипажи одновременно испытывали амфибии в суровых полярных условиях и участвовали в международных исследованиях по глобальному изменению климата.

Цех финальной сборки Источник: Роман Данилкин / 63.RU

LА-8 (сокращение от летательный аппарат) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Салон LA-8 рассчитан на 8 человек: 2 пилотов и 6 пассажиров Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Все свои специальности и регалии бизнесмен перечисляет без высокомерия и бахвальства. О себе рассказывает очень неохотно и только после настойчивых расспросов нашей съемочной группы о том, как пришел в далекую от профессии отрасль. Да, построив карьеру в Сибири, вернулся на малую Родину, да, был членом сборной России по авиаралли и представлял страну на мировом уровне. Да, совершил первый в истории страны кругосветный перелет по полярному кругу. Да, в 48 лет собрал первый прототип уникального самолета-амфибии, а в 51 год начал строить с нуля завод. Но всё это для него не достижения — просто жизнь.

Все самолеты «АэроВолги» — ручной сборки Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Этот LA-8 купила Государственная транспортная лизинговая компания. Запас топлива машины рассчитан на 3,5 тысячи километров, то есть на 14 часов в воздухе без посадок Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Важно другое — что я уже старый, но еще живой, — пытается отшутиться Алафинов. — Все говорят про производство. Но в рыночных условиях создать его — самое простое. Здесь нет никаких ноу-хау. Производство — это люди и больше ничего. У нас в штате 6 инженеров-конструкторов, 85 высококвалифицированных рабочих. Прежде чем начать вот это всё, я в 2002 году написал монографию по рынку гидроавиации. И только тогда решил заниматься именно этим сегментом. Почему? Надо честно признаться себе, что конкурировать в классе легкомоторных сухопутных самолетов нереально. А в гидроавиации нет игроков мирового масштаба. В этой нише можно себя показать. И мы, в общем-то, показали. Заняли определенное место, и если бы не санкции, то могли бы иметь больше».

— У нас мелкосерийное производство. В год делаем где-то 10–15 самолетов. Зависит от того, сколько продадут наши западные и российские дилеры. Самостоятельно продажами не занимаемся Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Компанию я организовал в 2002 году. Через два года в небо поднялся первый прототип LA-8, а все процедуры с его сертификацией закончили только в 2016-м. Двухместный Borey задумали и начали проектировать в конце 2016-го, в 2017-м был готов прототип. Сертификат на эту модель мы получили в разгар ковида, — говорит Алафинов. — Для понимания: цикл разработки и производства авиационной техники во всем мире, даже у таких зубров, как Airbus и Boeing, занимает от 7 до 12 лет».

— Самолетик назвали Borey («Борей»), в честь бога северного ветра. Проверили — на любом языке звучит хорошо, что в Китае, что в Америке Источник: Aerovolga.com

Сначала «АэроВолга» арендовала цех в Смышляевке, на аэродроме «Трехгорка». Но грязное производство рядом и строгий пропускной режим заставили основателя компании искать новую площадку. Подходящую нашел шеф-пилот предприятия генерал-майор Михаил Михайлович Еманов — в селе Красный Яр. В 2007-м Алафинов выкупил тут 55 гектаров земли.

— Всё, что вы видите здесь, построено хозспособом, то есть своими руками, — подчеркивает авиатор Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На огромной территории поместились цеха… Источник: Роман Данилкин / 63.RU

…гостиница для пилотов… Источник: Роман Данилкин / 63.RU

…диспетчерская Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Взмывают в небо здесь не только самарские LA-8 и Borey, но и американские Cessna — взлетную полосу и часть территории сдают частной летной школе Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Именно на Cessna учат пилотов малой авиации в большинстве частных авиашкол Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Рядом с гостиницей, заботливо укрытые от солнца чехлами, стоят два самолета Сергея Вячеславовича: «Это австрийский планер Diamond HK36 Super Dimona для удовольствия и мой LA-8, на котором летаю». Еще пара личных бортов авиатора припаркована на подмосковном аэродроме Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Модель LA-8 Сергей Алафинов создавал под свои запросы. Но оказалось, что его видение совпадает с нуждами авиалюбителей во всём мире. Так что почти все эти самолеты-амфибии ушли на экспорт.

— Самолет LA-8 спроектирован так, что по всем системам превосходит обязательные требования отказобезопасности, устанавливаемые Нормами летной годности (частью авиационных правил. — Прим. 63.RU) для самолетов данного класса Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Сегодня собирать в России LA-8 мы уже не можем, так как все детали и оборудование в нем именниковые (выполненные по спецзаказу для предприятия. — Прим. 63.RU). Например, мы покупали шасси у корпорации BFGoodrich (мировой производитель шин и авиакомпонентов. — Прим. 63.RU), двигатель Rotax поставляли Bombardier Inc (мировой лидер в производстве транспорта для экстремального отдыха и развлечений). И на каждой детали, вплоть до банок с краской, надпись — „АэроВолга LA-8“. Из-за санкций, естественно, нам никто ничего не поставляет сейчас», — объясняет руководитель «АэроВолги».

Этот красавчик LA-8 носит имя генерал-майора, летчика-испытателя Михаила Еманова Источник: Aerovolga.com

«Пока собираем LA-8 из того, что осталось. Импортозаместить сертифицированную модель не выйдет, поскольку самолет прошел сертификацию в Германии. Я не могу просто так поменять двигатель. Нужно заново пройти все процедуры и так до последнего, то есть крайнего болта, — тут же поправляется суеверный, как и все летчики, Алафинов. — Немецкие сертификаты принимаются практически во всех странах мира. Но сейчас получить дополнение к документам, где были прописаны все новые агрегаты, мы не можем из-за тех же санкций».

Сектор сборки жгутов электропроводки Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Он находится на втором этаже, над цехом финальной сборки Источник: Роман Данилкин / 63.RU

У самарского завода около трех тысяч поставщиков Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Строгую сертификацию в Германии проходил и двухместный Borey. Но для малышей-амфибий не такие жесткие требования, как для гидросамолетов побольше. Поэтому двигатели на заводе смогли заместить продукцией из Китая.

— Стоимость обслуживания Borey примерно, как у дорогого джипа. Но ни на какой машине вы не заберетесь куда-нибудь в карельскую глухомань, а на гидросамолете домчите за пару часов. Посмотрите на карту России: у нас дорог меньше, чем лесов и водоемов. А амфибии садятся и на воду, и на грунт Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Китайский двигатель на Borey — аналог Rotax, абсолютно один в один сделан. И качество у него даже лучше. В целом же, 85% наших комплектующих — российские. Производство у нас свое, заводское, либо мы отдаем часть работ на российские или белорусские предприятия. Композит для фюзеляжа делаем из отечественных компонентов у себя на производстве: стекло, уголь, эпоксидные смолы, металл», — перечисляет руководитель самарского научно-производственного объединения.

Детали для фюзеляжа делают на заводе Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Стеклоткань, уголь, эпоксидные смолы и композит для деталей готов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В современном авиастроении всё меньше металла и всё больше композитных материалов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Детали из композита легче и прочнее металлических. А еще не подвержены коррозии Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вес самолета влияет и на расход топлива Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Чем легче «летающая лодка», тем меньше она «ест» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Капоты для двигателя Borey из углепластика Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Можете попробовать поднять, почти ничего не весит Источник: Роман Данилкин / 63.RU

А это матрицы крыльев Borey Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Внимание! Сейчас отсюда вылетит птичка! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

О, а вот и она! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Амфибия проходит несколько этапов окрашивания Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Эти самолетики очень дешевые в эксплуатации. Час полета на Borey обходится не дороже, чем поездка на джипе. Самолет-амфибия расходует 10 литров на 100 километров, — гордится своим «малышом» Сергей Алафинов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

А здесь проходит предсборка металлических деталей, которые потом устанавливаются на самолет Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сегодня Borey знают почти все, кто интересуется гидроавиацией в мире. Все страны Европы, Южной Америки, Австралия Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Отказываться от LA-8 — своего первого, такого долгожданного и выстраданного «гидро-ребенка», из-за санкций Алафинов не намерен.

«Собирать и продавать LA-8 мы всё равно продолжим. Просто сместим фокус в юго-восточную Азию. Нашу продукцию высоко ценят по всему миру, так как у самолетов сертификаты Канады и Германии, где одни из самых жестких требований к безопасности», — уверен Алафинов.

Любимое детище владелец «АэроВолги» планирует собирать в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Санкционные теперь моторы Lycoming и радиооборудование для LA-8 туда поставлять не запрещено. А значит, можно соблюсти все прописанные в немецких и канадских сертификатах требования. Плюс сама Азия со множеством островных государств — рай для производителей самолетов-амфибий.

Парочка LA-8 в полете Источник: Aerovolga.com

«Сейчас мы решаем вопросы организации и обслуживания сборочного производства в Малайзии. У малайцев достаточно высокие зарплаты, там много денег. Там нет игроков мирового масштаба в нашей отрасли. Но бюрократические препоны пока препятствуют широкому внедрению гидросамолетов в регионе. К сожалению, пока там не развито законодательство по использованию воздушного пространства частниками. Есть только государственная и коммерческая авиация. Но надеемся, что совместно с другими производителями пробьем открытие неба для всех», — рассуждает самарский авиапроизводитель.

На вопрос о том, случались ли в полетах экстремальные ситуации, Алафинов отвечает «народной авиационной мудростью»: «Бывают пилоты смелые, а бывают старые. Но не бывает смелых и старых» Источник: Роман Данилкин / 63.RU