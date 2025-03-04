«Сохранять покупателей поздно». Первое интервью директора «Светофора» о закрытии магазинов, убытках сети и секрете низких цен

«Светофор» впервые дал интервью журналистам — публикуем эксклюзивный разговор Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, Мария Романова / Городские медиа











В начале 2025 года Роспотребнадзор и Россельхознадзор стали массово проверять магазины «Светофор» по всей стране. Нашлись претензии к работе сети, и дискаунтеры начали закрываться один за другим. Одни злорадствовали — наконец-то исчезнут эти «супермаркеты для бедных», другие расстраивались из-за закрытия любимых магазинов и предполагали, что происходящее — происки конкурентов.

Представители самого «Светофора» всё это время хранили молчание. Да и 16 лет с момента создания бизнеса оставались в тени и не дали ни одного интервью. Но нашим коллегам из MSK1.RU удалось пообщаться с директором сети по Центральному федеральному округу Еленой Захаренко. Публикуем эксклюзивный разговор с ней.

Елена Захаренко работает в компании «Светофор» почти с основания, начав с позиции директора магазина. Он был четвертым в сети. Сейчас у «Светофора» около 2700 действующих торговых точек во всех регионах России.

— Почему «Светофор» исторически не озвучивал свою позицию в публичном поле?

— «Светофор» — непубличная компания, и наша цель — работать для покупателя и давать низкие цены, но у нас никогда не было желания об этом публично заявлять. Мы люди дела, а не люди слов. И до недавнего времени в публичности не было необходимости. Сейчас мы готовы рассказать, что из себя представляет компания «Светофор», о нашей миссии и приоритетах.

— Информацию о владельцах компании проблематично найти на просторах интернета: ни биографий, ни фото…

— Это их право. И заставить их стать публичными никто не может, это было бы неправильно. Я со своей стороны поддерживаю их желание быть в тени.

— Даже несмотря на спорную ситуацию?

— Да.

— Тогда все наши вопросы адресуем сегодня вам: что происходит с сетью?

— Мне сложно сказать, кому и зачем понадобилась эта кампания, которая развернута на сегодняшний день вокруг нашей сети. За 16 лет существования «Светофора» мы ни разу не были замечены в недобросовестной конкуренции, нарушении деловой этики или конфликтах с регулирующими органами.

— Какие нарушения у вас чаще всего находят?

— Сколы на напольной плитке, вмятины на морозильных бонетах (витрины-холодильники в торговом зале. — Прим. ред.), отсутствие помещений для хранения и обработки покупательских тележек. Речь идет о нарушениях, которые не сказываются на безопасности и комфорте наших покупателей.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Задача Роспотребнадзора — выявлять нарушения санитарных норм. И если в наших магазинах при проверке находят такие нарушения, конечно же, мы в максимально короткие сроки их исправляем.

Но в ряде случаев по результатам проверок к некоторым магазинам предъявляют необоснованные или противоречивые требования. В таких случаях мы можем отстаивать свои интересы согласно нормативным актам действующего законодательства.

— Что вы подразумеваете под «противоречивыми требованиями»?

— После одной из проверок Роспотребнадзора регулятор предъявил требование закрыть защитными коробами системы отопления, что не прописано ни в одном нормативном акте. Это стало причиной для закрытия одной из торговых точек.

Но если мы закроем систему отопления коробами, в помещениях будет нарушен температурный режим. И те же сотрудники из Роспотребнадзора смогут предъявить нам уже другие требования [о несоответствии температурного режима норме].

Коробами должны закрывать сантехнические трубы. Но в этом случае речь идет не о них, а именно о системе отопления.

«Роспотребнадзор ссылается на безопасность покупателей и сотрудников, а также говорит о том, что в случае прорыва трубы пострадает товар». Елена Захаренко

Все мы прекрасно знаем, что любые системы отопления делаются по периметру помещения, и в нашем случае они, как правило, находятся за стеллажами. Если произойдет форс-мажор, то покупатели и сотрудники никак не пострадают.

— Некоторые магазины «Светофор» закрыты на 90 суток. Это самое строгое наказание для ретейлера. За что такие санкции?

— Как показывает практика, проверяющие инстанции обычно наказывают ретейлера наложением штрафов. Чтобы магазин закрыли, нарушение должно быть вопиющим, но это не наш случай.

Хотелось бы добавить, что за всё время работы «Светофора», с 2009 года, не было выявлено ни одного случая отравления продукцией, купленной в нашем магазине. Считаю, что это о многом говорит.

— Есть еще ФАС. Она планирует проверить вас на предмет навязывания условий поставщикам.

— С трудом могу представить себе, как в наше время можно навязывать какие-либо условия поставщикам.

«Крепостного права давно нет, и каждый поставщик и производитель вправе решать самостоятельно, с кем и на каких условиях ему работать». Елена Захаренко

Мы со своей стороны стараемся сотрудничать с небольшими или начинающими компаниями, с местными производителями. Все договоры с поставщиками полностью открытые и прозрачные. Для многих производителей мы выступаем основным заказчиком. Если вдруг с сетью «Светофор» что-то случится, то по нашим поставщикам это ударит достаточно сильно.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Не секрет, что для поставщиков при работе с некоторыми другими сетями есть «цена входа», что зачастую выступает заградительным барьером для небольших компаний, у которых нет свободных денег. Для нас главное условие — цена и качество.

В наших договорах с поставщиками нет даже никаких штрафных санкций.

«Если поставщик принимает решение расторгнуть с нами договор, он может сделать это, не боясь ответных действий». Елена Захаренко

— Недавно на сайте Роспотребнадзора появились итоги проверок сети «Светофор». Указано, что были закрыты 76 магазинов по всей стране.

— На сегодняшний день у нас закрыто около 50 торговых точек.

— Forbes писал, что налоговая ликвидировала холдинг, который владеет «Светофорами» в ЦФО.

— Ни один наш магазин не был закрыт по инициативе ФНС. Холдинг «Инвест Стандарт» (учредитель сети дискаунтеров «Светофор» в нескольких регионах России. — Прим. ред.) проходил стандартную процедуру по смене юридического адреса. Когда компания подает заявление об этом в налоговую, в реестре ставится отметка «недостоверные данные».

После того как новый юридический адрес зарегистрирован, информация о недостоверности данных снимается, что и произошло в нашем случае.

«Компания продолжает работать и исполнять свои обязательства в обычном режиме». Елена Захаренко

— Интересно, что проверки и смена юридического адреса произошли одновременно…

— Это просто стечение обстоятельств. Смена юридического адреса была запланирована заранее, еще в конце 2024 года.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











У нас было несколько случаев в регионах, когда конкуренты предлагали арендодателям наших магазинов перейти к ним, ссылаясь на то, что «„Светофор“ всё равно скоро закроется».

Мы со своей стороны разослали официальные письма арендодателям о том, что это ложная информация и компания «Светофор» продолжает работать в прежнем режиме.

Отчасти я могу понять наших конкурентов, поскольку бороться с нами честными методами достаточно сложно: у нас предельно эффективно и четко выстроены все бизнес-процессы, поэтому мы можем сдерживать рост цен на товары даже в текущей непростой экономической ситуации в стране.

«Но всё же я считаю, что не все средства хороши. Потому в случае выявления недобросовестной конкуренции по отношению к нам мы будем защищать свои интересы предусмотренными законом способами». Елена Захаренко

— А есть магазины, которые из-за нарушений закрыли навсегда?

— Нет, из-за проверок навсегда не было закрыто ни одного магазина. Ни для кого не секрет, что любая компания работает на получение прибыли. Поэтому по итогам каждого года мы принимаем решение закрыть нерентабельные торговые точки. Как правило, это 3–5% от общего количества. Вместо закрытых магазинов будут открыты новые, в более удобной для покупателя локации.

— Вы же из-за всей этой ситуации явно терпите убытки? Есть ли риск, что компания не сможет остаться на плаву?

— Магазины, которые временно закрыты по решению Роспотребнадзора, действительно терпят убытки: деятельность в них не ведется, но расходы на аренду помещений, выплаты персоналу и другие остаются. Количество временно закрытых магазинов не может повлиять на стабильное положение компании на рынке.

— Из-за закрытия магазинов вы теряете покупателей.

— В критической ситуации судорожно что-то делать для сохранения покупателей — и поздно, и бесполезно. Отношения с ними мы выстраивали с момента открытия первого магазина. Сейчас они нас поддерживают. Спасибо им за это большое.

И, как бы парадоксально ни звучало, в результате нападок на «Светофор» мы получили всплеск интереса. Есть много людей, которые никогда ранее не слышали о компании «Светофор» или слышали, но не нашли возможности посетить магазин. Сейчас эти люди пришли из любопытства и стали нашими постоянными покупателями.

— Получается, что вы только выиграли? Может, все скандалы — ваш собственный пиар-ход?

— О, нет! Это точно не мы, у нас другие методы работы (смеется).

— За счет чего «Светофор» поддерживает такие цены?

«Мы не супермаркет, мы магазин-склад, мы „жесткий“ дискаунтер». Елена Захаренко