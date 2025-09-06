НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Осень Туманы или солнце? Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Ярославле

Туманы или солнце? Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Ярославле

Чего ожидать 6 и 7 сентября

254
2 комментария
Синоптики рассказали, как долго продержится тепло в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики рассказали, как долго продержится тепло в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики рассказали, как долго продержится тепло в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В выходные, 6 и 7 сентября, в Центральной России ожидается теплая и ясная погода. Такой прогноз дали специалисты центра «Фобос».

«Очаг высокого давления продолжит разгонять облачные поля и над Центральной Россией, и здесь выходные дни пройдут без существенных осадков. В такой ситуации по ночам воздух будет остывать, кое-где могут появиться очаги туманов. Но днём они рассеются, и температура повысится до +20…+25 градусов», — прогнозируют в «Фобос».

При этом в Москве условий для развития дождевой облачности не будет. В Ярославле также в выходные небо будет чистым.

«Этой ночью ожидается ясная погода, температура +10…12 °C. Давление немного выше нормы. Днем 6 сентября ясная погода, +21…23 °C, ветер северо-восточный, умеренный. Давление немного выше нормы», — указано в прогнозе.

Погода в Ярославле по дням:

  • 7 сентября: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью +11…13 °C, днем +21…23 °C, ветер северо-восточный, умеренный;

  • 8 сентября: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью +11…13 °C, днем +21…23 °C, ветер слабый;

  • 9 сентября: ожидается ясная погода; ночью +12…14 °C, днем +22…24 °C, ветер восточный, умеренный.

Актуальный прогноз также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прогноз погоды Бабье лето Центр Фобос
Комментарии
2
Гость
16 минут
Лето, задержись, не уходи. Дай ещё понежиться в тепле. Осень, не спеши, остановись. Я хочу проститься с летом, Я прошу тебя не торопись Обнимать меня холодным ветром...
Гость
22 минуты
Большая разница между ночными и дневными температурами- в 2 раза. Хорошо, что хоть днем тепло. Совсем не хочется холода и дождей.
Читать все комментарии
