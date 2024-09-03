Как ухаживать за кустами малины осенью — советы агронома

Агроном рассказала, что нужно делать в сентябре с кустами малины Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Дачники потихоньку собирают урожай со своих участков. Возникает вопрос, что делать дальше. Нурания Шарыгина, главный агроном Тюменского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр», рассказала нашим коллегам из 72.RU, как ухаживать осенью за кустами малины.

Обрезка малины

Малина существует летняя и ремонтантная. В зависимости от этого и будет осуществляться за ней уход.

На летних сортах плодоносят продуктивно стебли второго года, на ремонтантных — первого и второго. На третий год урожай будет скуднее.

Осень считается лучшим временем для обрезки малины. Поэтому, рекомендует Шарыгина, лучше не откладывать это мероприятие до заморозков. Самое главное правило — малину обрезают не позднее, чем за три недели до установления отрицательных температур.

— Когда заканчивается сбор урожая, на кустах накапливается много вредителей. Их надо уничтожить. Для этого надо обрезать и сжечь лишние ветки. Иначе на этих побегах будут паразитировать насекомые, они благополучно перезимуют и весной будут вредить, — предупреждает агроном.

У молодых побегов верхушку подрезают так, чтобы их высота была 1,2 метра или 1,5 метра. Если молодые побеги слабо развиты, допускается их обрезка до одного метра.

— Слабые макушки срезают до первой здоровой почки. У каждой ветки убирают примерно до 25 сантиметров. В результате должна получиться посадка, в которой все кусты будут иметь равную высоту, — говорит Шарыгина.

Обычная обрезка сводится к удалению побегов, поломанных, поврежденных болезнями, насекомыми, двухлетних; если загущенные посадки, тогда и однолетних. Все ветки у них удаляют под корень.

У ремонтантной малины отплодоносившие двухлетние ветки обрезают до поверхности почвы. Однолетники укорачивают на 20 сантиметров. Обрезанные части сгребают и сжигают, а сами кусты обрызгивают бордоской жидкостью. Весной до распускания почек проводят санитарную обрезку, вырезая все подмерзшие, сухие и поломанные ветки.

— Оптимальное количество веток в кусте малины или на один погонный метр полосы — от семи до десяти штук. Но для подстраховки можно оставить 12–14 веток, — добавляет агроном.

Два главных правила обрезки

Вырезаем стебли под корень у самой поверхности почвы, без пеньков, не оставляя места для питания вредителей. Если вырезаете определенное количество одревесневших побегов, столько же молодняка оставляйте на их замещение.

Чистка почвы и обновление мульчи

Шарыгина говорит, что под кустами после обрезки стоит сразу убрать мусор и сорняки, собрать верхний загрязненный слой мульчи, провести рыхление на глубину 5–6 сантиметров возле кустов и между рядами на глубину до 15 сантиметров. А затем вновь разложить толстый слой мульчи.

— Почву под малины можно мульчировать торфом, опилками, компостом, перегноем, соломой. Стандартный слой — 5–8 сантиметров. Только перед приходом заморозков увеличьте до 10–15 сантиметров, — отмечает агроном.

Подкормка малины

Летнюю малину надо проводить в конце августа. Но в связи с погодными условиями в этом году можно это сделать в начале августа.

Для ремонтантной — как можно раньше после сбора последних ягод.

— Подкормите малинник перегноем, перепревшим навозом или компостом — неполное десятилитровое ведро на один квадратный метр. Или используйте любые растворимые гуматы. Другой вариант — под каждый куст рассыпать, разрыхлить в почве на глубину 10–15 сантиметров по две столовые ложки суперфосфата и сульфата калия. Если малинник молодой, то порцию удобрения можно уменьшить вдвое, — советует Шарыгина.

Также она говорит, что подкормки можно чередовать — использовать через год органические и минеральные удобрения.

Восстановление почвы

Для восстановления плодородия почвы один раз в три–четыре года желательно вносить запас органических удобрений: зрелого компоста и перегноя в количестве четыре–пять килограммов на квадратный метр малинника или куста.

Для летней малины, советует агроном, органику можно вносить после плодоношения в виде мульчи. Для ремонтантной такую подкормку проводят только весной.