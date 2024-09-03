НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 764мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 88,61
EUR 97,81
Тараканы заполонили дом
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Прогноз погоды для дачников
Куда съездить на выходных
ТЦ на месте «Аквилона»
Ваше мнение о работе
Что горело в центре
Крутой бизнес России
Автокатастрофа с бензовозом
День знаний в Ярославле
Осень Обустраиваем дачу Как ухаживать за кустами малины осенью — советы агронома

Как ухаживать за кустами малины осенью — советы агронома

Рассказываем о правилах обрезки, чистке почвы и многом другом

287
Написать комментарий

Агроном рассказала, что нужно делать в сентябре с кустами малины

Дачники потихоньку собирают урожай со своих участков. Возникает вопрос, что делать дальше. Нурания Шарыгина, главный агроном Тюменского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр», рассказала нашим коллегам из 72.RU, как ухаживать осенью за кустами малины.

Обрезка малины

Малина существует летняя и ремонтантная. В зависимости от этого и будет осуществляться за ней уход.

На летних сортах плодоносят продуктивно стебли второго года, на ремонтантных — первого и второго. На третий год урожай будет скуднее.

Осень считается лучшим временем для обрезки малины. Поэтому, рекомендует Шарыгина, лучше не откладывать это мероприятие до заморозков. Самое главное правило — малину обрезают не позднее, чем за три недели до установления отрицательных температур.

— Когда заканчивается сбор урожая, на кустах накапливается много вредителей. Их надо уничтожить. Для этого надо обрезать и сжечь лишние ветки. Иначе на этих побегах будут паразитировать насекомые, они благополучно перезимуют и весной будут вредить, — предупреждает агроном.

У молодых побегов верхушку подрезают так, чтобы их высота была 1,2 метра или 1,5 метра. Если молодые побеги слабо развиты, допускается их обрезка до одного метра.

— Слабые макушки срезают до первой здоровой почки. У каждой ветки убирают примерно до 25 сантиметров. В результате должна получиться посадка, в которой все кусты будут иметь равную высоту, — говорит Шарыгина.

Обычная обрезка сводится к удалению побегов, поломанных, поврежденных болезнями, насекомыми, двухлетних; если загущенные посадки, тогда и однолетних. Все ветки у них удаляют под корень.

У ремонтантной малины отплодоносившие двухлетние ветки обрезают до поверхности почвы. Однолетники укорачивают на 20 сантиметров. Обрезанные части сгребают и сжигают, а сами кусты обрызгивают бордоской жидкостью. Весной до распускания почек проводят санитарную обрезку, вырезая все подмерзшие, сухие и поломанные ветки.

— Оптимальное количество веток в кусте малины или на один погонный метр полосы — от семи до десяти штук. Но для подстраховки можно оставить 12–14 веток, — добавляет агроном.

Два главных правила обрезки

Вырезаем стебли под корень у самой поверхности почвы, без пеньков, не оставляя места для питания вредителей. Если вырезаете определенное количество одревесневших побегов, столько же молодняка оставляйте на их замещение.

Чистка почвы и обновление мульчи

Шарыгина говорит, что под кустами после обрезки стоит сразу убрать мусор и сорняки, собрать верхний загрязненный слой мульчи, провести рыхление на глубину 5–6 сантиметров возле кустов и между рядами на глубину до 15 сантиметров. А затем вновь разложить толстый слой мульчи.

— Почву под малины можно мульчировать торфом, опилками, компостом, перегноем, соломой. Стандартный слой — 5–8 сантиметров. Только перед приходом заморозков увеличьте до 10–15 сантиметров, — отмечает агроном.

Подкормка малины

Летнюю малину надо проводить в конце августа. Но в связи с погодными условиями в этом году можно это сделать в начале августа.

Для ремонтантной — как можно раньше после сбора последних ягод.

— Подкормите малинник перегноем, перепревшим навозом или компостом — неполное десятилитровое ведро на один квадратный метр. Или используйте любые растворимые гуматы. Другой вариант — под каждый куст рассыпать, разрыхлить в почве на глубину 10–15 сантиметров по две столовые ложки суперфосфата и сульфата калия. Если малинник молодой, то порцию удобрения можно уменьшить вдвое, — советует Шарыгина.

Также она говорит, что подкормки можно чередовать — использовать через год органические и минеральные удобрения.

Восстановление почвы

Для восстановления плодородия почвы один раз в три–четыре года желательно вносить запас органических удобрений: зрелого компоста и перегноя в количестве четыре–пять килограммов на квадратный метр малинника или куста.

Для летней малины, советует агроном, органику можно вносить после плодоношения в виде мульчи. Для ремонтантной такую подкормку проводят только весной.

— На здоровой малине после завершения обрезки и обновления мульчи можно провести общие профилактические опрыскивания от вредителей и болезней. Обычно достаточно обработки бордоской жидкостью, медным купоросом или универсальным биофунгицидом, например фитоспорином. Для профилактики достаточно двух обработок с интервалом в две недели, — добавила Шарыгина.

ПО ТЕМЕ
Агроном Малина Советы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление